Tarantino acusa a esta popular saga de ser un plagio de una de sus películas favoritas: “No entiendo cómo no demandaron”

El director está revelando sus películas favoritas del siglo y no ha perdido la oportunidad de recomendar esta joya con grandes similitudes a una popular franquicia

Quentin Tarantino durante el pasado Festival de Cannes. REUTERS/Sarah Meyssonnier

El director Quentin Tarantino eligió el espacio de The Bret Easton Ellis Podcast para desvelar parte de su selección de las que considera las mejores películas del siglo XXI hasta la fecha, según publicó el podcast oficial. Durante la conversación, el realizador, célebre por su enfoque personal y la polémica, compartió los títulos que ocupan de la vigésima a la undécima posición en su ranking y planteó una dura crítica hacia la saga literaria y cinematográfica de Los juegos del hambre, a la que acusó de haberse apropiado de la premisa de la japonesa Battle Royale.

En la entrevista con el popular escritor autor de Menos que cero o American Psycho, Tarantino enumeró sus preferencias de la siguiente manera: en el puesto 20 situó West Side Story de Steven Spielberg; en el 19, Cabin Fever de Eli Roth; el 18, Moneyball de Bennett Miller; el 17, Chocolate de Prachya Pinkaew; el 16, The Devil’s Rejects de Rob Zombie; en el 15, La pasión de cristo de Mel Gibson; la casilla 14 la ocupó Escuela de rock de Richard Linklater; en el 13, Jackass: The Movie de Jeff Tremaine; el 12 lo destinó a Big Bad Wolves de Aharon Keshales y Navot Papushado y en la puerta del top ten, el undécimo lugar, apareció la polémica Battle Royale de Kinji Fukasaku.

El episodio tuvo un giro polémico cuando Tarantino abordó las similitudes de trama entre Battle Royale y la exitosa Los juegos del hambre, tanto en su versión literaria como en la cinematográfica de Suzanne Collins. “No entiendo cómo el escritor japonés no demandó a Suzanne Collins por todo lo que tiene”, expresó el cineasta, en una declaración rotunda reproducida por el podcast. “Simplemente le robaron el libro. Los críticos literarios no iban a ver una cinta japonesa titulada ‘Battle Royale’, así que nunca le señalaron nada. Decían que era lo más original que habían leído. Cuando los críticos de cine vieron la película dijeron: ¡Es lo mismo que ‘Battle Royale’ pero para adolescentes!”, resumió Tarantino, volviendo a poner sobre la mesa un debate que ha circulado en foros y redes sociales desde hace años. Las palabras del director se difunden en un momento en que el lugar de la autoría y la inspiración cruzada entre la cultura asiática y occidental vuelve a ser fuente de polémica, como recogió el programa.

Takeshi Kitano en 'Battle Royale', la película de Kinji Fukasaku del año 2000

Las similitudes entre las dos obras

La historia de Battle Royale, dirigida por Kinji Fukasaku y basada en la novela homónima de Koushun Takami, narra la historia de un grupo de adolescentes japoneses obligados a matarse entre sí en un juego letal, orquestado por un gobierno totalitario. Tarantino, amigo personal de Fukasaku, evocó su primer encuentro con la película. Según relató, se encontraba en Japón en labores de localización para Kill Bill cuando Fukasaku lo invitó a una proyección privada de la nueva película que estaba terminando. “No tenía idea de lo que iba a ver, y fue una locura”, afirmó en la charla con Bret Easton Ellis. Tres meses después, durante el Festival de Cine de Seattle, ya en tierras estadounidenses, presenció una función de medianoche para un público que aún desconocía el filme. “Sabía exactamente lo que iban a experimentar. Tendrían emociones mucho más intensas de lo que imaginaban”, agregó, subrayando la notoriedad que alcanzó la película entre los cinéfilos estadounidenses.

La participación de Tarantino en el podcast tuvo más momentos memorables. Elogió la reciente versión de West Side Story de Spielberg, afirmando que fue la obra que revitalizó al legendario cineasta. “Spielberg demuestra aquí que aún puede hacerlo”, sostuvo, y fue más allá al comparar su emoción con la de Scorsese, de quien asegura que no logró igualar el nivel de energía en lo que va de siglo.

En tono más distendido, Tarantino compartió por qué eligió Jackass: The Movie entre sus preferidas. La describió como la película que más le hizo reír en los últimos veinte años. Relató que, durante la producción de Kill Bill, quedó tan impresionado por su humor que organizó una función privada para todo su equipo. “Desde Richard Pryor no reía así; tuve que mostrarla al equipo y morimos de risa”, recordó, volviendo a conectar la lista de éxitos con momentos personales de su carrera.

