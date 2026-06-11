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Tauromaquia: el debate entre tradición, arte y cuestionamientos éticos

La práctica aún continúa controversia en la sociedad. El espectáculo enfrenta la preservación de la tradición y el valor artístico frente a las crecientes críticas por el maltrato animal y los dilemas éticos que plantea

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La tauromaquia mantiene un debate social entre la tradición, el arte y los cuestionamientos éticos por el maltrato animal

El debate sobre la tauromaquia, sus ritos y su vigencia sigue dividiendo opiniones. Mientras algunos defienden la tradición y el valor estético de las corridas de toros, otros las rechazan como formas de maltrato animal, resaltando los dilemas éticos y las pasiones que genera este espectáculo tradicional.

La práctica consiste en lidiar con el toro de lidia, una raza criada especialmente para el ruedo. Quienes la defienden apelan a la destreza y la valentía del torero, mientras que sus detractores enfatizan el sufrimiento y la muerte del animal, ubicando el debate en el terreno de la ética y la cultura contemporánea.

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Fernando Marín, productor televisivo, ubicó el origen de las corridas en el año 1300 y las comparó con los gladiadores romanos. Sostuvo que existe una defensa natural del animal porque “el animal muere en la arena”, pero afirmó que para él se trata de una práctica artística y deportiva.

También describió al toro de lidia como una raza criada para esa actividad. En esa línea indicó que esos animales viven en prados y reciben una alimentación específica antes de su presentación en la plaza.

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Las corridas de toros dividen opiniones entre quienes defienden su valor estético y quienes las rechazan por el sufrimiento y la muerte del animal EFE/Borja Sánchez-Trillo
Las corridas de toros dividen opiniones entre quienes defienden su valor estético y quienes las rechazan por el sufrimiento y la muerte del animal EFE/Borja Sánchez-Trillo

Al desarrollar su postura, Marín vinculó la tauromaquia con una experiencia estética. “Esto es arte y deporte”, afirmó. También remarcó el riesgo físico de la actividad y dijo que hubo “cientos y cientos de muertos” entre quienes participan de las corridas.

Etapas del toreo

En otro tramo, Marín repasó las etapas de una corrida. Mencionó primero el uso del capote, luego la suerte de varas, después la suerte de banderillas y finalmente el momento de la muleta y la muerte del toro.

Sobre la suerte de varas, explicó que intervienen el caballo y la lanza para bajar la cabeza del toro. Asimismo describió la suerte de banderillas como una instancia de valentía y de irritación del animal. Más tarde, definió la etapa final como “la hora de la verdad”.

Marín añadió que algunos toros fueron indultados por su valentía. A partir de esa observación, sostuvo que el toro “es un atleta” y que, si tiene buena casta, pelea hasta el final en defensa de su vida.

Para sostener su argumento, Marín analizó otras prácticas con animales. Mencionó la pesca, la caza del ciervo, la caza del jabalí y la actividad de perros en la caza de perdices.

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