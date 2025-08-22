España Cultura

Quentin Tarantino debutará en el teatro y habla de la continuación de ‘Érase una vez en Hollywood“: ”David Fincher y yo somos los dos mejores directores"

El director ha hablado sobre su futuro mientras se avivan los rumores alrededor de la que podría ser su décima y última película

Beatriz Martínez

Por Beatriz Martínez

El director Quentin Tarantino debutará
Creo que David Fincher y yo somos los dos mejores directores”, afirmó Quentin Tarantino al referirse a la próxima secuela de Érase una vez... en Hollywood, que llevará por título Las aventuras de Cliff Booth y que, a diferencia de la cinta original, no contará con él en la dirección.

Para el cineasta estadounidense, el hecho de que David Fincher se haga cargo de este proyecto representa una muestra de la seriedad con la que se aborda la adaptación de su obra.

Esta declaración, realizada durante su intervención en el pódcast The Church of Tarantino, no solo revela la estima profesional que Tarantino siente por su colega, sino que también marca un punto de inflexión en su carrera: por primera vez, una secuela de uno de sus filmes será dirigida por otro realizador, mientras él se limita a las funciones de guionista y productor.

Un anuncio inesperado: Tarantino, director teatral

En ese mismo pódcast, Tarantino sorprendió al anunciar que su próximo proyecto no será una película, sino su debut teatral en el West End de Londres.

A sus 62 años, el director confirmó que la obra ya está escrita y que los preparativos comenzarán en enero, con una previsión de entre año y medio y dos años para el proceso completo.

Este giro hacia el teatro implica también un cambio personal: el cineasta planea mudarse a la capital británica, dejando atrás su residencia en Israel, donde vive con su esposa, la cantante Daniella Pick, y sus dos hijos pequeños, para supervisar de cerca la producción.

El anuncio de su desembarco en el West End, epicentro del teatro londinense y escenario de estrenos tan emblemáticos como Moulin Rouge o El Rey León, ha generado una oleada de especulaciones.

Quentin Tarantino en el pasado
Quentin Tarantino en el pasado Festival de Cannes REUTERS/Sarah Meyssonnier

Los detalles sobre la trama y el elenco permanecen bajo estricto secreto, pero el propio Tarantino dejó abierta la posibilidad de que, si la obra alcanza una gran popularidad, podría adaptarla al cine. Esta opción alimenta la expectativa en torno a cuál será finalmente su décima y, en teoría, última película, una cuestión que ha mantenido en vilo a la industria desde el estreno de su noveno largometraje, Érase una vez en... Hollywood, en 2019.

La trayectoria de Tarantino ha estado marcada por su promesa de rodar únicamente diez películas antes de retirarse, una decisión que muchos interpretan como una estrategia de márketing más que como un compromiso artístico.

Tras la cancelación de The Movie Critic, un proyecto que abandonó por considerarlo carente de desafíos y demasiado similar a su anterior filme, el director volvió a dejar en suspenso el desenlace de su filmografía. Ahora, su incursión en el teatro añade una nueva incógnita: ¿será esta obra la base de su última película?

Su ránking de películas favoritas

Durante su conversación en The Church of Tarantino, el director no solo desveló sus planes inmediatos, sino que también ofreció un repaso a su propia obra. Por primera vez, se pronunció sobre cuáles considera sus películas más logradas.

Según sus palabras, Malditos Bastardos (2009), el drama ambientado en la Segunda Guerra Mundial, es su mejor filme. En cambio, su favorita personal es Érase una vez en... Hollywood, mientras que Kill Bill representa, en su opinión, la película que “nació para hacer”.

Eli Roth y Brad Pitt
Eli Roth y Brad Pitt en 'Malditos bastardos', la película favorita de Quentin Tarantino de toda su filmografía

El impacto de Tarantino en la cultura cinematográfica contemporánea resulta indiscutible. Desde su irrupción con Reservoir Dogs en 1992, ha construido un universo propio, caracterizado por historias insólitas y originales que han polarizado a crítica y público.

Su devoción por el séptimo arte se refleja tanto en sus creaciones como en sus frecuentes listas y comentarios sobre películas de todos los géneros. Sin embargo, hasta ahora había evitado pronunciarse sobre la jerarquía de sus propias obras, un debate que ha alimentado la controversia entre sus seguidores durante años.

