Llega a España el ‘bestseller’ acusado de plagiar la serie ‘El Ministerio del Tiempo’ en Reino Unido cuando aún no se había publicado: “Pasa más de una vez”

En febrero de 2024, la serie española El Ministerio del Tiempo volvió a ser noticia. No por el anuncio de una nueva temporada -su última emisión tuvo lugar en junio de 2020- ni por la declaración de alguno de sus protagonistas. El nombre de esta mítica producción de Televisión Española volvió a la palestra por el anuncio de la BBC, cadena pública de radio y televisión del Reino Unido, de una serie también llamada The Ministry of Time (El ministerio del tiempo en inglés), cuya trama contenía muchas similitudes con la ficción española.

La polémica no tardó en surgir, y es que ni desde la productora ni la cadena española habían llegado a ningún acuerdo con el medio británico para la adaptación de la serie original, cuya primera de las cuatro temporadas se había estrenado en 2015. Sin embargo, la BBC alegó que no se trataba de un plagio, sino de la adaptación de una novela, titulada igualmente The Ministry of Time, la cual aún no se había publicado.

Un año después de la polémica, el libro ya se podrá leer en España. Desde este jueves, ya está disponible Un puente sobre el tiempo (Salamandra), la primera novela de la británico-camboyana Kaliane Bradley a la que, para su versión en español, han decidido cambiarle el título.

“Alguien le ha metido un gol a la BBC”

Publicada en inglés en mayo de 2024, el libro no tardó en convertirse en un fenómeno editorial, elegido como libro favorito de ciencia ficción de los usuarios de Goodreads, la red social para lectores. Un libro que, según informan desde Salamandra en la nota de prensa, “ha sido celebrado como una de las aportaciones más ingeniosas y frescas al subgénero de los viajes en el tiempo”.

“¿Qué ocurriría si una rama secreta del gobierno probara la efectividad de una máquina del tiempo trayendo al presente a individuos de diferentes periodos históricos?”, se plantean en la novela. Una trama que, no obstante, hace un año fue sospechosa de haberse inspirado en la de la serie española, en la que los telespectadores podían seguir las operaciones de un órgano ministerial secreto cuyo objetivo era vigilar y evitar que cualquier “intruso del pasado” llegara al presente, o viceversa, “con el fin de utilizar la Historia para su beneficio”, tal y como se indica en la página web de RTVE.

A pesar de esas similitudes, Kaliane Bradley afirmaba en un comunicado que The Ministry of Time era “una obra original”. “Nunca he visto la serie española y los títulos idénticos son una desafortunada coincidencia”. Menos convencido de esa casualidad quedaba Javier Olivares. “Alguien le ha metido un gol -y en propia puerta- a la BBC”, decía el showrunner en sus redes sociales. Ahora, recuerda a Infobae España que Netflix emitió la serie en Inglaterra y “con el mismo título”. “Yo creo que, cuando uno titula algo, busca en Google si ese título existe antes. Aquí parece que no, que tenía un día agotador y no le dio tiempo”.

Sobre el tema de los plagios de las series televisivas, Javier considera que “es algo que pasa más de una vez”. Es, además, algo difícil de aceptar, sobre todo cuando se propone una idea y esta no se produce, pero alguien con quien hablaste coge esa misma idea y la lleva a cabo. “Es una sensación muy dolorosa y muy violenta, sobre todo cuando se hace con chavales y chavalas jóvenes que llegan al mercado, que dan ideas que no cogen porque son jovencitos, pero luego de repente ven que esa misma idea está hecha por otros”.

También reconoce que este tipo de cuestiones, aunque resulten difícil de creer, pueden ser casualidad. “Yo tenía un amigo que me contó Regreso al futuro un año antes de que se estrenara. Y claro, cuando se estrenó, nos quedamos todos como ‘Dios mío’”. Al final, para él las ideas están “en el aire”, y hasta es positivo y bonito cuando se toman ciertas cosas de otras ficciones. “He visto muchas veces en series americanas y en cositas que dicen, esto es de esto, es de mi serie, pero. Pero yo lo tomo como con alegría, como un homenaje. Me parece estupendo, porque yo también he cogido cosas de otras series que utilizan los guiones míos”.

Otra polémica similar con una cadena estadounidense

Claro que una cosa es inspirarse en ciertos detalles y otra muy distinta copiar algo por completo, algo que El Ministerio del Tiempo vivió más de una vez. Tres años antes de la polémica con la BBC, la productora Onza Partners, responsable de la serie, había llegado a un acuerdo con la NBC, Sony y los productores Eric Kripke y Shawn Ryan después de una demanda por plagio a raíz de Timeless, una serie emitida en Estados Unidos en la que un equipo de tres personas que trabajan para el Gobierno viajaban por el tiempo para evitar que se cambiara la historia.

En ese caso, las productoras españolas y estadounidenses habían estado negociando previamente para llevar a cabo una adaptación de El Ministerio del Tiempo, cosa que había ocurrido también en otros países del mundo como Portugal, Ucrania, China, Italia, Francia o Alemania. En esas conversaciones, y según la demanda realizada por Onza, se había “conspirado” para “arrebatarles” la idea, dado que la compañía de EEUU había recibido toda la información de la serie española.

De este modo, aunque tal y como explica Daniel siempre resulta muy difícil ganar una demanda por plagio, en esta ocasión sí era viable porque “había unas relaciones comerciales previas”. Parecía que esas relaciones no habían conducido a nada, pero “de repente, al cabo de muy poco tiempo, dieron la noticia de que salía una serie que se llamaba Timeless y que los personajes y situaciones eran muy parecidas a la nuestra”. Por suerte, las negociaciones anteriores habían quedado registradas: “Un mail ahora mismo tiene validez jurídica”. Al final, acabaron llegando a un acuerdo para que la serie estadounidense pudiera seguir emitiéndose.

10 años de la serie original

La publicación de Un puente sobre el tiempo se produce también en la misma semana en la que el estreno de El Ministerio del Tiempo cumple 10 años. La serie, protagonizada por Rodolfo Sancho, Aura Garrido, Hugo Silva y Nacho Fresneda, entre otros, sigue con muchos adeptos que, durante estos días, han recordado algunos de los momentos más memorables de la serie. De hecho, la viveza del recuerdo de la ficción es lo que, para Javier, “indica que a día de hoy la serie se sigue viendo y sigue viva, lo cual me alegra mucho y me hace pensar que el trabajo que hicimos mereció la pena”. Aunque hayan pasado años, sigue siendo “la serie más dura” en la que ha trabajado.

A pesar de que RTVE desechó continuar con la serie con una quinta temporada, la serie fue todo un fenómeno social, especialmente por su enorme impacto a través de las redes, por donde los personajes históricos que la ficción rescataba se convertían rápidamente en tendencia. También surgió a través de estas plataformas un colectivo fan, los ministéricos, muy activos con la emisión de cada episodio. “En audiencias lineales rara vez llegamos a los tres millones de espectadores y muchas veces estuvimos muy por debajo”, recuerda Javier, “pero si tú analizas, siempre fue trending topic mundial y nacional. A veces, de los diez primeros trending topics, seis o siete eran nuestros”.

Diez años después, asegura que siente “agradecimiento, sobre todo a los que se han acordado de la fecha” y también “vértigo, porque te das cuenta de lo rápido que pasa el tiempo”. “Y también cierta tristeza, porque creo que esta serie en su día abrió muchas puertas, junto con otras como Vis a Vis, como Fariña, como La casa de papel, de gente que llevábamos toda la vida trabajando en televisión y que luchábamos por hacer series nuevas, más potentes, más como las que veíamos fuera”.

Sin embargo, tal y como se abrieron, esas puertas se cerraron. “La gente que antes ponía la televisión y veía una serie, ahora en España, en abierto, las series casi no existen”, lamenta Javier. “Para ver series de empresas privadas internacionales tienes que pagar un plus y generas poco a poco una brecha social entre la gente que consume una serie u otra”. Así, aunque en realidad no haya pasado tanto tiempo, el panorama televisivo es tremendamente distinto. “Hay mucha industria, muchas series, pero probablemente no de este tipo de riesgo, ni de originalidad, ni de intentar renovar la situación”.

De este modo, el próximo lunes, para conmemorar ese décimo aniversario de la revolucionaria El Ministerio del Tiempo, Javier participará, junto a la guionista Anaïs Schhaaff y el director Marc Vigil, en una conversación que tendrá lugar el lunes 24 de febrero en el Campus de Puerta de Toledo de la Universidad Carlos III de Madrid, además de realizar una entrevista en Culturas 2 por la mañana y una quedada en X a partir de las 20 horas durante ese mismo día.