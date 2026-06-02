Mar y Christian rompen en ‘La isla de las tentaciones’ y las hogueras mixtas se llenan de reproches, confesiones y lágrimas

Lágrimas, enfrentamientos y confesiones en la nueva entrega de ‘La isla de las tentaciones’ (La Isla de las tentaciones)

Mar y Christian han roto su relación de cuatro años en la hoguera final de ‘La isla de las tentaciones 10’ y han abandonado por separado República Dominicana, después de una confrontación marcada por reproches, insultos y las imágenes del concursante con Ainhoa.

La decisión se ha producido después de que Mar viera en la tablet a Christian muy cerca de Ainhoa e incluso durmiendo con ella. En esa misma secuencia, él ha defendido que no había cruzado ningún límite y ha terminado optando también por marcharse solo.

PUBLICIDAD

La ruptura se ha consumado en un cara a cara en el que ambos han discutido sobre lo ocurrido durante la experiencia. Mar ha sostenido que no podía borrar de su cabeza las imágenes de Christian con la tentadora y que salir del programa con él le generaba miedo. Christian, por su parte, ha centrado parte de su discurso en los insultos recibidos durante la convivencia en el formato, diciéndole a Mar: “No quiero irme contigo. Los insultos no son respeto”.

Reproches, límites y una decisión final

La discusión ha girado sobre dos ejes: el lenguaje de Mar y el acercamiento de Christian a Ainhoa. Él le ha reprochado: “Si has sido un mueble, es tu problema. Has estado 15 días insultándome. ¿Te has arrepentido?”.

PUBLICIDAD

Mar ha vinculado su reacción verbal a las imágenes que había visto de su pareja y ha expresado su dolor con otra frase directa: “¿Te parece normal? Me estás destrozando y luego me dices que por qué te insulto”.

El momento que ha precipitado la ruptura ha sido la escena en la que Christian y Ainhoa aparecían durmiendo juntos en la habitación de él. Para Mar, ese gesto formaba parte de un límite previo de la pareja y no podía interpretarse como un juego dentro del programa.

PUBLICIDAD

La pareja se enfrenta a reproches y confesiones antes de tomar caminos separados (La isla de las tentaciones)

Tras ver esas imágenes, Christian ha abandonado durante unos minutos la hoguera en plena discusión, por lo que se ha levantado en mitad de los reproches de Mar y ha zanjado: “Si vas a hablar solo tú me piro, te vas a la mierda”.

Ya fuera de ese primer choque, ambos han vuelto a sentarse para tomar la decisión final ante Sandra Barneda. Mar se ha mostrado dubitativa hasta el último momento y ha reconocido que no sabía si podría olvidar lo visto.

PUBLICIDAD

Christian había sostenido antes que su idea inicial era salir del programa con su novia explicando: “Ainhoa es un apoyo para mí, pero siempre le he dicho que me iría con mi novia. Si estuviera soltero, me podría interesar”.

Cruces, acusaciones y emociones a flor de piel

La misma entrega del programa ha mostrado los encuentros cruzados entre chicas y chicos en las hogueras mixtas, marcados por enfrentamientos y reproches. Atamán y David se han encontrado con Yuli y Bayan, que les han recibido con comentarios sarcásticos sobre su actitud en la villa: “No se te ve la cara exactamente, se te ven otras cosas peores”.

PUBLICIDAD

La hoguera mixta reúne a Atamán, David, Yuli y Bayan en un encuentro lleno de emociones y reproches (La isla de las tentaciones)

Atamán ha respondido: “Le podíais recordar a vuestra amiga que se tape”. Bayan ha señalado: “Llevo pocos días y lo único que veo es que se lo pasan genial, no se acuerdan de su novia”, a lo que Atamán ha replicado: “Prefiero divertirme a faltar el respeto todo el día”. Yuli ha añadido: “Lo único que vemos en tu habitación son culos y tetas. ‘Satamán te decimos en mi villa”.

En el encuentro de Leila y Alba con Lucas y Miguel también ha habido tensión. Lucas ha afirmado: “Me considero una persona con valores y creo que estas chicas no tienen ninguno”. Alba ha respondido: “Hablo de lo que me da la gana”.

PUBLICIDAD

La confrontación pone sobre la mesa las diferencias y los límites de cada relación en ‘La isla de las tentaciones’ (La isla de las tentaciones)

Leila, señalada por el comportamiento de su pareja, ha replicado: “A ver si me compartes que mi novio se lie con dos tías”. Lucas ha cerrado el cruce: “Entiendo que no dejas de querer a una persona en un día, igual que yo me equivoco vosotras también os podéis equivocar. Tu novio está sufriendo”.

La hoguera ha alcanzado su punto más emotivo con David, que ha descubierto imágenes de Alba besándose con Álex Girona en el jacuzzi. Tras verlas, ha pasado del enfado al llanto, preguntando a Sandra Barneda: “Sandra, ¿qué más quieres que vea?”, y ha reconocido: “No lo entiendo porque a ella conmigo nunca le ha faltado de nada: ni amor ni risas ni planes ni nada”.

PUBLICIDAD

Avance de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco. (Mediaset España)

Atamán ha intentado consolarlo y, tras pedir un abrazo a la presentadora, David ha recibido el ánimo de Sandra: “Como dices tú: para arriba”. La emoción ha contagiado a Bayan y Yuli, y el grupo se ha despedido con abrazos y muestras de apoyo.