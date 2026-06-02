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La noche más intensa de ‘Masterchef 14′: robos varios, el chef invitado Dabiz Muñoz y una expulsión conflictiva

El concurso culinario de RTVE se despide de Javier, uno de los concursantes que más crispación levanta entre los compañeros

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Annie yu javier en 'Masterchef 14'
Annie y Javier se juegan la expulsión en una prueba marcada por las elaboraciones del chef madrileño. / Captura de pantalla

Ya van resistiendo los mejores concursantes de la 14ª edición de Masterchef, aunque queda mucha temporada por delante. Esta noche pasada, el programa culinario ha expulsado a un aspirante controvertido: Javier, interiorista de Badajoz, ha abandonado las cocinas de RTVE tras perder frente a Annie. La última gala ha estado marcada por la prueba de los robos, un servicio para 40 clientes y los duelos finales con platos de Dabiz Muñoz, que han apretado la carrera hacia la final.

La entrega ha contado además con la presencia de la actriz Yolanda Ramos y del chef Hugo Muñoz. El programa, de acuerdo con Las Provincias, ha combinado rivalidad, estrategia y presión en tres pruebas con mecánicas muy distintas pero encadenadas por la exigencia técnica.

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La primera se ha articulado alrededor del umami, definido en el programa como el quinto sabor y asociado a la intensidad, la durabilidad y la profundidad. Entre los 15 ingredientes disponibles figuraban setas shiitake, queso parmesano, jamón ibérico, gamba roja, ajo negro o café. Todo un reto.

La prueba de los robos ha dejado “el peor plato de toda la temporada”, de Gemma y Pepe

Animados por Yolanda Ramos, los aspirantes han tenido que robar nueve alimentos de las cestas de sus compañeros para cocinar después con lo que les hubieran dejado. La elaboración se ha hecho por parejas y por relevos, una dinámica que ha concentrado la tensión desde el arranque de la noche.

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Camilla ha formado tándem con Ana Callís, finalista de la decimotercera edición de MasterChef. Tras la valoración del jurado, Chambo se ha impuesto en esa primera prueba, mientras Gema y Pepe han quedado señalados por el peor resultado de la noche.

El jurado ha resumido ese desenlace parcial con una frase rotunda del chef Jordi Cruz: “Es el peor plato de toda la temporada”. Esa valoración ha marcado uno de los puntos de mayor desgaste de una gala planteada alrededor de la competencia directa entre aspirantes.

La prueba de exteriores ha trasladado después a los concursantes a Ugo Chan, el restaurante de Hugo Muñoz en Madrid. Allí han afrontado un servicio especial centrado en la propuesta “japocastiza” del chef, descrita como un mestizaje de alta cocina contemporánea entre la tradición española y la japonesa.

Masterchef 14
Javier, durante su última prueba, frente a la creadora de contenido y jurado del programa Marta Sanahuja y el chef Dabiz Muñoz. / Captura de pantalla

Cada equipo ha preparado un menú completo compuesto por dos platos y un postre de Hugo Muñoz. Ese servicio lo han probado 40 clientes habituales del restaurante, un dato que ha elevado la presión en una prueba exterior ya planteada como uno de los momentos decisivos del programa.

La victoria en ese tramo ha sido para el equipo rojo, capitaneado por Chambo. Ese resultado ha reordenado la noche antes de la última criba y ha dejado la eliminación en manos de los aspirantes con delantal negro.

Los duelos de Dabiz Muñoz han decidido la noche, marcada por la cocina asiática

En la fase final, los concursantes se han enfrentado a la clásica prueba de los duelos con creaciones de Dabiz Muñoz. La mecánica obligaba a cocinar de dos en dos: quien empezaba elegía una campana, veía el plato oculto y retaba a un compañero; el vencedor se salvaba y el otro debía abrir una nueva campana para encadenar otro enfrentamiento.

El último duelo ha enfrentado a Annie y Javier, y ha sido él quien ha terminado fuera del concurso. Sobre su ejecución, el aspirante ha explicado: “He entrado al cocinado ya muy nervioso y eso ha sido fundamental”.

El chef Carlos Maldonado, ganador de Masterchef 3, presenta su concepto de 'raíces evolucionadas', una cocina que parte de la tradición para fusionarse con influencias de todo el mundo.

Javier se ha despedido con otra reflexión sobre su paso por el formato: “Me ha podido lo bueno sin ninguna duda, nunca me había imaginado en mi vida estar aquí. Salgo con mil ideas y aprendizaje”, ha asegurado antes de entregar su delantal. Sus compañeros de la edición se han alegrado visiblemente por su expulsión.

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