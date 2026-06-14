El gesto que pasó desapercibido de Kate Middleton y la princesa Charlotte: la conexión madre e hija en el Trooping the Colour

El príncipe Guillermo, Kate, princesa de Gales, el príncipe Jorge, la princesa Carlota, el príncipe Luis, Ana, princesa real, y otros funcionarios aparecen en el balcón del Palacio de Buckingham durante el desfile Trooping the Colour 2026. (REUTERS/Chris J. Ratcliffe)

El tradicional desfile del Trooping the Colour volvió a convertir Londres en el epicentro de la atención mundial este fin de semana. La celebración oficial del cumpleaños del monarca británico reunió a miles de personas en las calles de la capital y culminó, como marca la tradición, con la esperada aparición de la familia real en el balcón del Palacio de Buckingham. Entre los protagonistas de la jornada destacaron una vez más los nietos de Carlos III, especialmente la princesa Charlotte, que protagonizó un momento tan breve como revelador junto a su madre, Kate Middleton.

La princesa de Gales demostró nuevamente la cercanía y complicidad que mantiene con sus hijos durante uno de los actos más simbólicos del calendario real. Mientras los asistentes aguardaban el sobrevuelo de los aviones de la Royal Air Force, una pequeña corrección de Kate hacia Charlotte captó la atención de los expertos en realeza británica.

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El rey Carlos de Gran Bretaña, la reina Camila, el príncipe Guillermo, Kate, princesa de Gales, el príncipe Jorge, la princesa Carlota, el príncipe Luis, Ana, princesa real, y otros funcionarios aparecen en el balcón del Palacio de Buckingham durante el desfile Trooping the Colour en honor al rey Carlos de Gran Bretaña, como parte de las celebraciones oficiales de su cumpleaños, en Londres, Gran Bretaña, el 13 de junio de 2026. (REUTERS/Chris J. Ratcliffe)

La escena se produjo pocos instantes después de que los miembros de la familia real comenzaran a ocupar sus posiciones en el balcón. Charlotte, de 11 años, y su hermano menor, el príncipe Louis, fueron de los primeros en salir al exterior. Minutos más tarde se incorporaron el resto de integrantes de la familia, entre ellos el rey Carlos III, la reina Camila y los príncipes de Gales.

Fue entonces cuando la mujer del príncipe Guillermo realizó un gesto casi imperceptible con la mano para indicar a su hija que se acercara ligeramente al grupo familiar. La reacción de Charlotte fue inmediata. Sin llamar la atención y con absoluta naturalidad, la joven princesa corrigió su posición y se colocó junto a sus padres, demostrando la disciplina y el protocolo que ha ido adquiriendo desde pequeña.

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El episodio apenas duró unos segundos, pero sirvió para evidenciar la estrecha conexión que existe entre madre e hija. No es la primera vez que los expertos en lenguaje corporal destacan la capacidad de Kate Middleton para guiar discretamente a sus hijos durante los actos oficiales, permitiéndoles desenvolverse con soltura sin perder de vista las exigencias del protocolo real.

El rey Carlos de Gran Bretaña, la reina Camila, el príncipe Guillermo, Kate, princesa de Gales, el príncipe Jorge, la princesa Carlota, el príncipe Luis, Ana, princesa real, y otros funcionarios aparecen en el balcón del Palacio de Buckingham durante el desfile Trooping the Colour en honor al rey Carlos de Gran Bretaña, como parte de las celebraciones oficiales de su cumpleaños, en Londres, Gran Bretaña, el 13 de junio de 2026. (REUTERS/Chris J. Ratcliffe)

Charlotte, que con el paso de los años ha ido ganando protagonismo dentro de la familia real, volvió a destacar por su serenidad y seguridad ante las cámaras. La hija de Guillermo y Kate se ha convertido en una de las figuras más populares de la nueva generación Windsor y muchos observadores señalan que cada vez recuerda más a algunos de los gestos y comportamientos de su bisabuela, la reina Isabel II.

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La moda como protagonista

La conexión entre ambas también quedó reflejada en sus estilismos. Kate Middleton eligió para la ocasión un elegante diseño en azul pastel firmado por Catherine Walker, una de las casas de moda que más frecuenta en sus compromisos oficiales. Charlotte, por su parte, lució un vestido blanco adornado con detalles en azul que armonizaba perfectamente con el conjunto de su madre.

El príncipe Jorge, la princesa Carlota y el príncipe Luis de Gran Bretaña se sientan en un carruaje durante el desfile Trooping the Colour en honor al rey Carlos de Gran Bretaña, como parte de las celebraciones oficiales de su cumpleaños, en Londres, Gran Bretaña, el 13 de junio de 2026. REUTERS/Toby Melville

Además, ambas llevaron pulseras de perlas muy similares, un detalle que fue interpretado por numerosos expertos en moda real como una muestra más de la complicidad que comparten y de la cuidada imagen familiar que suelen proyectar en este tipo de acontecimientos.

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El balcón de Buckingham volvió a convertirse en el gran símbolo de la jornada. Junto a los Gales estuvieron presentes el rey Carlos III y la reina Camila, la princesa Ana y su esposo, Sir Timothy Laurence, además de los duques de Edimburgo y los duques de Gloucester. Y es que llamó especialmente la atención la presencia de duque de Kent, cuya asistencia resultó especialmente emotiva tras la reciente pérdida de su esposa.

La princesa Kate de Gales, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis viajan en un carruaje durante el desfile Trooping the Colour en honor al rey Carlos de Gran Bretaña, como parte de las celebraciones oficiales de su cumpleaños, en Londres, Gran Bretaña, el 13 de junio de 2026. REUTERS/Toby Melville

Mientras los Red Arrows dibujaban sus características estelas en el cielo londinense, George, Charlotte y Louis siguieron con entusiasmo la exhibición aérea. Los tres hermanos volvieron a acaparar buena parte de las miradas, algo habitual en cada edición del Trooping the Colour.

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La imagen de este año, sin embargo, mostró una familia real más reducida que en tiempos de Isabel II. La estrategia impulsada durante los últimos años por la Corona británica apuesta por concentrar la representación institucional en los miembros que desempeñan funciones oficiales, dejando atrás las multitudinarias fotografías familiares que llegaron a reunir a decenas de Windsor sobre el emblemático balcón. Ahora, con el expríncipe Andrés repudiado y sus hijas en la distancia, la Casa Real luce una nueva imagen a la espera de conocer el destino del hermano de Carlos III.