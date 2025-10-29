España Cultura

Sydney Sweeney responde a los rumores sobre convertirse en la próxima chica Bond: “Me lo pasaría mejor siendo él”

La actriz, que tiene pendiente de estreno el biopic de la boxeadora Christy Martin, piensa ya en sus futuros papeles

David Pardillos

Sydney Sweeney habló sobre su aspecto físico y las especulaciones de cirugías plásticas. (REUTERS/Daniel Cole)

En una reciente serie de rumores de Hollywood publicada por Variety, Sydney Sweeney emergió como una de las principales candidatas para encabezar la próxima película de James Bond, producida por Amazon MGM Studios y con el respaldo público de Jeff Bezos. Según el medio estadounidense, la actriz de Euphoria no negó directamente su posible participación y dejó abierta la puerta a roles principales en la icónica franquicia, mientras se intensifican las especulaciones sobre la modernización del legendario espía.

De acuerdo con Variety, Sweeney —quien está a punto de presentar su nueva película, un biopic en torno a la boxeadora Christy Martin— fue abordada sobre su vinculación con el universo Bond. La actriz respondió, “No sé… siempre fui fan de la franquicia y me entusiasma ver qué harán”, marcando una pausa significativa que alimentó la expectativa de periodistas y seguidores. Ante la insistencia sobre si le interesaría participar, Sweeney añadió: “Depende del guion. Creo que me divertiría más siendo James Bond”. Sus palabras avivaron el debate sobre quién liderará la saga tras la adquisición de los derechos por parte de Amazon, así como la discusión sobre la posibilidad —aún lejana— de que una mujer interprete a James Bond.

Según Variety, las maniobras para posicionar a Sweeney no parten solo del atractivo mediático de la joven actriz, sino que involucran a figuras clave en la nueva etapa de la saga, como Jeff Bezos, director ejecutivo de Amazon y uno de los responsables de la operación conjunta Amazon-MGM. Tanto Bezos como miembros de su entorno han mostrado interés en renovar la franquicia para atraer segmentos de público joven, un objetivo en el que la figura de Sweeney encajaría plenamente.

"Casino Royale" sigue la pista del principio de la carrera de James Bond (Daniel Craig). Su primera misión como 007 le lleva hasta Le Chiffre (Mads Mikkelsen), banquero de terroristas de todo el mundo. (Captura de pantalla)

Bezos, muy pendiente de la actriz

La conexión entre Sweeney y Jeff Bezos trasciende lo puramente profesional. Según Us Weekly, la actriz y el magnate coincidieron en varios proyectos desde marzo, cuando Sweeney firmó para protagonizar Split Fiction, una adaptación de videojuego dirigida por Jon M. Chu y producida por Amazon MGM. Poco después de que Amazon cerrara la adquisición de MGM en junio, Sydney fue una de las invitadas en la sonada boda entre Bezos y Lauren Sánchez, una presencia notoria dado que, según fuentes citadas por DailyMail, “no era cercana a la pareja, sino que asistió por respeto al jefe”, en lo que algunos interpretaron como una reminiscencia de antiguos gestos protocolarios en la industria del cine.

La relación se extendió al plano empresarial. En julio, Us Weekly confirmó que Sweeney trabaja en secreto en su propia línea de lencería, un proyecto que recibió inversión directa tanto de Jeff Bezos como de Lauren Sánchez. Puck detalló además que la línea cuenta con el respaldo de Ben Schwerin, socio del fondo Coatue, al que Bezos y Michael Dell inyectaron mil millones de dólares mediante Coatue Innovation Fund. Este entramado financiero y social se tradujo en una mayor visibilidad de Sweeney en los eventos privados de la familia Bezos, incluyendo la reciente celebración espacial por su cumpleaños, a la que asistió Sánchez.

La sucesión de eventos y conexiones parece alejarse del terreno de la casualidad. Tanto las apariciones públicas como las inversiones y los comentarios de figuras relevantes del sector contribuyen a consolidar la imagen de Sydney Sweeney como posible cara visible de la renovada franquicia bajo Amazon MGM Studios. Según Variety y otras fuentes consultadas, el suspense sobre el reparto definitivo de la nueva película de James Bond crece tanto como las expectativas sobre el futuro papel de Sweeney en uno de los títulos más rentables y tradicionales del cine contemporáneo.

