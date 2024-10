El increíble cambio físico de Sydney Sweeney para su próxima película: dará vida a una histórica boxeadora

Imagen de 'Sydney Sweeney'

Se ha convertido en una de las actrices del momento, y nadie quiere perderse su próximo papel. Sydney Sweeney ha acumulado en los últimos años gran atención, especialmente gracias a sus papeles en series como Euphoria y películas como Cualquiera menos tú, la comedia romántica que protagonizaba junto a Glen Powell. La actriz en la cresta de la ola pero para su siguiente proyecto ha querido alejarse en gran medida del tipo de papeles que ha interpretado hasta el momento y hacer un cambio radical. Al menos en lo físico.

Porque para su próximo personaje, la actriz de 27 años está realizando una gran transformación física, que va desde un cambio de pelo a un entrenamiento para ganar músculo. Lo que no todo el mundo sabe es que en realidad para Sweeney ha sido también un viaje al pasado, a cuando ella misma realizaba deporte de competición. “He hecho lucha y kickboxing desde los 12 hasta los 19 años. Estaba ansiosa de volver al ring, de entrenar y transformar mi cuerpo. La historia de Christy no es precisamente ligera, es física y mentalmente muy exigente, pero me encanta retarme... Me siento obligada a contar la historia de una mujer que se enfrentó a tantas adversidades y no dejó que la derrotaran”, anunciaba Sweeney cuando se confirmó el proyecto que tenía entre manos. Ahora ha dejado también un primer vistazo a cómo será su aspecto en la película.

“En los últimos meses, he estado inmerso en la formación para dar vida a la historia de una mujer increíble, una verdadera campeona que luchó batallas tanto dentro como fuera del ring. Su viaje es un testimonio de la resistencia, la fuerza y la esperanza, y me siento honrado de entrar en sus zapatos para compartir su poderosa historia con todos ustedes. Más por venir pronto :)”, escribía la actriz en su perfil de Instagram, junto a dos imágenes en las que se puede ver enfundada en el “disfraz” de Christy Martin, la boxeadora a la que dará vida en su próxima película.

La actriz Sydney Sweeney en una imagen compartida en el rodaje de su nueva película

“La mujer Rocky”

Tras aparecer en películas recientes como Immaculate, Madame Web o la ya mencionada Cualquiera menos tú, que se estrenó a principios de este año, Sweeney se embarca en un biopic en torno a una deportista histórica. Apodada como “La mujer Rocky”, fue una de las primeras grandes boxeadoras de la historia de los Estados Unidos, y la que abrió en gran medida espacio para legitimar el boxeo como un deporte apto para mujeres, dando visibilidad a la competición en su modalidad femenina. La llamada Hija del minero del carbón terminó su carrera en 2012 tras más de 20 años sobre el ring, y dejando un récord de 49 victorias, 7 derrotas y 3 empates con 31 victorias por nocaut.

Sin embargo, fuera del ring su vida fue mucho más oscura, y es probable que en ese aspecto se centre también la película de Sweeney. Porque la boxeadora tenía un entrenador con el que se casó y con el que vivió algunos de los episodios más dolorosos de su vida. Jim Martin, que era su nombre, no solo era el entrenador y el marido de Martin, sino también quien la maltrataba e incluso llegó a intentar asesinarla, siendo posteriormente condenado a la cárcel. En definitiva, la de Christy Martin es una vida que da para mucho y que ahora tendrá su propio relato en la gran pantalla y de la mano de una de las actrices más prometedoras del Hollywood actual.