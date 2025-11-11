Se cumplen 25 años de las memorias de Anthony Bourdain: un libro mítico que va más allá de la gastronomía y considerado como “imprescindible”

Se reedita la mítica 'Confesiones de un chef', de Anthony Bourdain (Salamandra)

Han pasado 25 años desde que se publicara Kitchen Confidential, titulado en nuestro país Confesiones de un chef, la obra más emblemática del tristemente desaparecido Anthony Bourdain, una de las figuras más queridas dentro del panorama culinario de los últimos tiempos.

Y es que influencia de este libro en la cultura gastronómica contemporánea resulta innegable. Incluso series de éxito recientes como The Bear han reconocido su deuda con este texto, haciendo incluso referencia directa a él, como se puede observar en una escena de la cuarta temporada, en la que el protagonista, Carmy (Jeremy Allen White), encuentra el volumen en su mesilla de noche.

La reedición del texto ha coincidido con un renovado interés por la figura de Bourdain, cuya voz y perspectiva han marcado a varias generaciones de aficionados a la gastronomía y la literatura. Precisamente el pasado septiembre se rescataba uno de sus últimos libros antes de fallecer, El curioso caso de Mary Mallon (Editorial Gatopardo), sobre el caso real de una cocinera irlandesa que infectó de tifus a sus comensales a principios del siglo XX en Nueva York.

Un joven Anthony Bourdain cocinando

Volviendo a Confesiones de un chef, no se puede tratar como una autobiografía convencional, ya que ofrece una sucesión de instantáneas y anécdotas que permiten comprender la personalidad y el entorno de Bourdain.

El libro recorre episodios tan diversos como la primera vez que el chef probó una ostra en Francia durante su infancia, sus inicios en un restaurante de langostas en Cape Cod tras abandonar la universidad, y su paso por el Culinary Institute of America antes de llegar al Rainbow Room del Rockefeller Center. El relato se adentra en el ambiente de las cocinas neoyorquinas, donde el consumo de drogas y alcohol, los turnos extenuantes y las noches de fiesta formaban parte del día a día.

La crudeza y el humor negro caracterizan el estilo de Bourdain, que no elude episodios sórdidos ni situaciones límite. Hay capítulos que retratan jornadas frenéticas en restaurantes y otros donde el autor desvela los entresijos de la restauración y ofrece consejos de lo más variados. La voz de Bourdain, descrita como ruda, mordaz y envolvente, mantiene al lector atrapado hasta el final.

La trayectoria de Anthony Bourdain

Nacido en Nueva York el 25 de junio de 1956, Anthony Bourdain se formó en el Instituto Culinario de América y acumuló más de treinta años de experiencia en el sector de la restauración.

En la década de 1990, se consolidó como jefe de cocina en el Brasserie Les Halles de Manhattan, aunque su popularidad se disparó en el año 2000 con la publicación de Confesiones de un chef, la edición en español de Kitchen Confidential.

A partir de ese momento, Bourdain se alejó de los fogones para centrarse en la escritura y la televisión, presentando programas como A Cook’s Tour, No Reservations y Parts Unknown, en los que exploraba la gastronomía como vía de acercamiento entre culturas.

Su libro más importante: 'Confesiones de un chef: Agenturas en el trasfondo de la cocina' (Salamandra)

La vida personal de Bourdain estuvo marcada por su ascendencia francesa y su educación en Nueva Jersey, así como por la influencia de su familia: su padre, Pierre Bourdain, era ejecutivo de Columbia Records, y su madre, Gladys, trabajaba como periodista en The New York Times. El propio Bourdain ha relatado en Confesiones de un chef que su pasión por la gastronomía surgió tras probar una ostra en La Teste-de-Buch, durante unas vacaciones en Europa.

Tras abandonar sus estudios en Vassar College, Bourdain se inició en la cocina como pinche en una marisquería de Provincetown, Massachusetts, antes de graduarse en el Instituto Culinario de América en 1978.

Su carrera profesional le llevó a trabajar en diversos restaurantes de Nueva York y a colaborar con chefs como Pino Luongo, hasta alcanzar la jefatura de cocina en establecimientos de prestigio. Aunque en los últimos años se dedicó principalmente a los medios de comunicación, mantuvo su vínculo con Les Halles hasta el cierre del restaurante en 2017.

El impacto de<i> </i>‘Confesiones de un chef<i>’</i>

La publicación de Kitchen Confidential en el año 2000 supuso un punto de inflexión en la carrera de Bourdain. El libro, que alcanzó la lista de los más vendidos de The New York Times, combina el relato autobiográfico con una visión descarnada del mundo de la alta cocina.

Inspirado en obras como Sin blanca en París y Londres de George Orwell, Bourdain ofrece una mirada sin filtros a las cocinas profesionales, describiéndolas como entornos intensos, peligrosos y poblados por inadaptados. El autor sostiene que solo quienes poseen una dedicación casi masoquista a la cocina logran resistir en ese ambiente.

Confesiones de un chef se estructura como una colección de anécdotas humorísticas y confesiones personales, en las que Bourdain no oculta sus propios excesos y debilidades, incluido el consumo de drogas. El libro también incluye advertencias para los clientes, como evitar pedir pescado los lunes, ya que suele ser producto sobrante del fin de semana, o desconfiar de la carne muy hecha, que a menudo se prepara con cortes de menor calidad.

En 2005, la obra fue adaptada a una serie de televisión homónima protagonizada por Bradley Cooper (antes de que alcanzara la fama), aunque la producción fue cancelada tras la emisión de trece episodios.

La dimensión humana y el legado de Bourdain

Más allá de la crudeza y el humor, siempre ha destacado la dimensión humana de las memorias de Bourdain. El chef muestra una lealtad inquebrantable hacia los trabajadores inmigrantes que sostienen las cocinas estadounidenses y reconoce la dureza de la vida entre fogones. El libro aborda también episodios dolorosos, como el suicidio de un compañero de trabajo, y la sensación de responsabilidad que Bourdain sentía hacia quienes le rodeaban.

Así de iconoclasta era Anthony Bourdain.

La lectura de estas memorias adquiere un matiz especialmente conmovedor tras el fallecimiento de Bourdain en junio de 2018, cuando el chef se quitó la vida en Francia a los 61 años, mientras grababa un episodio de Parts Unknown. Aunque el libro no ofrece respuestas a esta pérdida, constituye un retrato vibrante y motivador de un hombre que vivió con intensidad, afrontando la tragedia y la euforia con la misma entrega.

La vigencia de la obra se refleja en la próxima producción de un biopic titulado Tony, centrado en los inicios de la carrera de Bourdain en Cape Cod durante los años setenta, con Dominic Sessa en el papel principal y en la que participaría Antonio Banderas.