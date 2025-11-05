Alberto Chicote, chef y presentador, sobre los influencers gastronómicos: “Les gusta todo porque les han pagado por decirlo”

Alberto Chicote explica cómo pasó de 120 kilos a 72. (Instagram)

Alberto Chicote ha dedicado toda su vida a las cocinas. Lo ha hecho detrás de los fogones, con su paso por varios restaurantes desde sus prontos inicios y ahora con su proyecto más personal, el restaurante ‘Omeraki’. Y también frente a los focos, con programas como el mítico Pesadilla en la Cocina. Ahora, el cocinero de origen madrileño estrena ahora una nueva temporada de Batalla de restaurantes, un concurso de cocina en el que, en cada episodio, cuatro establecimientos de una misma ciudad compiten por llevarse 10.000 euros y obtener el título de mejor restaurante de la región, cocinando el plato típico de la zona.

Durante la promoción de esta nueva entrega de su programa en Antena 3, Chicote ha concedido entrevistas en las que ha hablado sobre su participación en televisión, pero también ha dado su opinión sobre la cocina actual, los restaurantes y los influencers gastronómicos. Sobre esto último ha hablado en una entrevista concedida a 20 Minutos, expresando sus diferencias con el mundo de la creación de contenido en el mundo de la cocina.

“Les gusta todo porque les han pagado por decirlo. Es normal, ¿no? Me parece muy evidente", comienza expresando el cocinero y presentador durante la entrevista. “Hay un caballo de batalla que tengo desde hace tiempo, porque cuando uno dice: ‘Oye, yo paso completamente de las opiniones de esta gente y tal’, me dicen: ‘Ya, pero Alberto, todo el mundo puede opinar acerca de su experiencia’. Yo puedo opinar acerca de si este café me gusta más o me gusta menos. Y puedo opinar, porque es mi experiencia. Ahora bien, lo que no puedo hacer es valorar, que son dos cosas muy diferentes”, asegura Chicote sobre este debate, el de la diferencia entre opinar y valorar.

“Opinar es decir: ‘Oye, pues a mí esto no me gusta’ o ‘Esto sí me gusta’. Pues de maravilla, me parece muy bien. Ahora bien, cuando vas a valorar, cuando vas a poner un número en una lista. Cuando vas a decir: ‘Esto está bien o esto está mal’, para eso hay que tener una formación, un conocimiento y, sobre todo, y muy importante, un criterio. Un criterio propio. Y el criterio propio no puede estar sustentado en base a que me han pagado”, asegura el presentador durante la entrevista.

“Si quieres grabar, tienes que pedir permiso”

Durante esta misma conversación, el cocinero ha ido un paso más allá, dando su opinión sobre los creadores de contenido que acuden a su restaurante, Omeraki. “Si usted quiere venir a mi restaurante y dar una opinión, pues qué le voy a hacer yo. Ya está. Vienes, comes, pagas y luego dices lo que te ha parecido”, asegura el chef, que comparte proyecto gastronómico con su pareja, Inma Núñez, como encargada de la sala.

“Con respecto a que venga alguien y ponga la cámara, pues depende”, concreta Chicote. “Depende si ha pedido permiso o no, porque al final un restaurante es un establecimiento privado donde si quieres grabar, pues tienes que pedir permiso”.