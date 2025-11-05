España

Alberto Chicote, chef y presentador, sobre los influencers gastronómicos: “Les gusta todo porque les han pagado por decirlo”

El chef madrileño regresa a Antena 3 con una nueva temporada de ‘Batalla de restaurantes’, el concurso de cocina en el que recorre España buscando las mejores recetas tradicionales de cada ciudad

Guardar
Alberto Chicote explica cómo pasó
Alberto Chicote explica cómo pasó de 120 kilos a 72. (Instagram)

Alberto Chicote ha dedicado toda su vida a las cocinas. Lo ha hecho detrás de los fogones, con su paso por varios restaurantes desde sus prontos inicios y ahora con su proyecto más personal, el restaurante ‘Omeraki’. Y también frente a los focos, con programas como el mítico Pesadilla en la Cocina. Ahora, el cocinero de origen madrileño estrena ahora una nueva temporada de Batalla de restaurantes, un concurso de cocina en el que, en cada episodio, cuatro establecimientos de una misma ciudad compiten por llevarse 10.000 euros y obtener el título de mejor restaurante de la región, cocinando el plato típico de la zona.

Durante la promoción de esta nueva entrega de su programa en Antena 3, Chicote ha concedido entrevistas en las que ha hablado sobre su participación en televisión, pero también ha dado su opinión sobre la cocina actual, los restaurantes y los influencers gastronómicos. Sobre esto último ha hablado en una entrevista concedida a 20 Minutos, expresando sus diferencias con el mundo de la creación de contenido en el mundo de la cocina.

“Les gusta todo porque les han pagado por decirlo. Es normal, ¿no? Me parece muy evidente", comienza expresando el cocinero y presentador durante la entrevista. “Hay un caballo de batalla que tengo desde hace tiempo, porque cuando uno dice: ‘Oye, yo paso completamente de las opiniones de esta gente y tal’, me dicen: ‘Ya, pero Alberto, todo el mundo puede opinar acerca de su experiencia’. Yo puedo opinar acerca de si este café me gusta más o me gusta menos. Y puedo opinar, porque es mi experiencia. Ahora bien, lo que no puedo hacer es valorar, que son dos cosas muy diferentes”, asegura Chicote sobre este debate, el de la diferencia entre opinar y valorar.

Fragmento de la entrevista de Alberto Chicote en el pódcast 'Tengo un plan'. (TikTok)

“Opinar es decir: ‘Oye, pues a mí esto no me gusta’ o ‘Esto sí me gusta’. Pues de maravilla, me parece muy bien. Ahora bien, cuando vas a valorar, cuando vas a poner un número en una lista. Cuando vas a decir: ‘Esto está bien o esto está mal’, para eso hay que tener una formación, un conocimiento y, sobre todo, y muy importante, un criterio. Un criterio propio. Y el criterio propio no puede estar sustentado en base a que me han pagado”, asegura el presentador durante la entrevista.

“Si quieres grabar, tienes que pedir permiso”

Durante esta misma conversación, el cocinero ha ido un paso más allá, dando su opinión sobre los creadores de contenido que acuden a su restaurante, Omeraki. “Si usted quiere venir a mi restaurante y dar una opinión, pues qué le voy a hacer yo. Ya está. Vienes, comes, pagas y luego dices lo que te ha parecido”, asegura el chef, que comparte proyecto gastronómico con su pareja, Inma Núñez, como encargada de la sala.

Alberto Chicote e Inmaculada Núñez
Alberto Chicote e Inmaculada Núñez junto a todo el equipo de 'Omeraki' celebrando su primer sol de la Guía Repsol (Instagram/ @albertochicote)

“Con respecto a que venga alguien y ponga la cámara, pues depende”, concreta Chicote. “Depende si ha pedido permiso o no, porque al final un restaurante es un establecimiento privado donde si quieres grabar, pues tienes que pedir permiso”.

Temas Relacionados

Alberto ChicoteChefs EspañaChefsEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Marruecos apuesta por la industria de los aviones: su flota aumentará de 50 a 200 aeronaves y comenzará a recibirlos en 2028

El plan tiene como objetivo aumentar los aviones con el año 2037 como fecha límite

Marruecos apuesta por la industria

Turrón de mejillones y atún: el aperitivo marino que conquistará las mesas esta Navidad

Una receta original y elegante que reinventa el concepto del turrón en versión salada, fusionando el sabor del mar con la tradición gastronómica española

Turrón de mejillones y atún:

La técnica más rápida y sencilla para disimular una grieta en la pared o en el techo sin tener que hacer obra

Es importante identificar las particularidades de la fisura para comprobar si es necesario consultar con un profesional

La técnica más rápida y

Las revistas del corazón esta semana: los secretos de las memorias de Juan Carlos I y la nueva vida de David Bustamante

Este miércoles, 15 de octubre, también son protagonistas del kiosco Lucas, de Andy y Lucas, quien se encuentra haciendo frente a una gran deuda, y la infanta Sofía, quien ha disfrutado de un plan con sus amigos en Madrid

Las revistas del corazón esta

Un influencer español visitó un restaurante con estrella Michelín en Malasia y su reacción desconcertó en las redes

Un viaje inesperado, una mesa con fama global y una experiencia que sacudió las expectativas. ¿Cuánto pesa la reputación cuando la realidad desafía al mito?

Un influencer español visitó un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marruecos apuesta por la industria

Marruecos apuesta por la industria de los aviones: su flota aumentará de 50 a 200 aeronaves y comenzará a recibirlos en 2028

La Armada despliega el patrullero ‘Medas’ en el Estrecho de Gibraltar para reforzar la misión de vigilancia

Indra comprará Hispasat: la Junta de accionistas tendrá que confirmar la adquisición de la compañía de satélites y telecomunicaciones

Una hija pelea y logra que incluyan a su madre en la herencia que Hacienda había repartido mal: “Es un error fáctico y no jurídico”

Mercadona busca mecánicos sin necesidad de experiencia: sueldos de hasta 2.300 euros más complementos

ECONOMÍA

Una limpiadora busca ser despedida

Una limpiadora busca ser despedida para cobrar el paro y la Seguridad Social dictamina que existe fraude de ley por “provocarlo de forma dolosa por reiterados incumplimientos”

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 5 noviembre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 5 de noviembre

“Pactar la separación de bienes no es una falta de amor, es una forma inteligente de protegeros a los dos”: un notario explica los motivos

Tiene un sueldo de 900 euros pero factura 20.000 al mes: el joven de 28 años que cuenta su día a día como emprendedor

DEPORTES

Liverpool - Real Madrid, en

Liverpool - Real Madrid, en directo: los ‘reds’ se alzan con la victoria en Champions

La polémica mano de Tchouameni que anuló el VAR en el partido de Champions entre el Liverpool y el Real Madrid

El Liverpool arruina el regreso de Xabi Alonso y se impone al Real Madrid en Champions

Luis Rubiales regresa a la escena pública a través de las redes sociales: “Es momento de volver”

Los trabajadores de las obras del Camp Nou se manifiestan por sus condiciones laborales: “No tienen papeles”