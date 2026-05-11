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Del Museo del Prado al Reina Sofía: estos son los 15 museos y espacios culturales de Madrid que podrán visitarse gratis durante una noche por la visita del papa

El arzobispado y diferentes entidades culturales han llegado a un acuerdo para impulsar una iniciativa que tendrá lugar del 6 al 7 de junio

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Imagen de archivo del papa León XIV cedida por el Vaticano. (EFE/EPA/Vatican Media)
Imagen de archivo del papa León XIV cedida por el Vaticano. (EFE/EPA/Vatican Media)

Madrid se prepara para una noche cultural fuera de lo común con motivo de la visita del papa León XIV a la ciudad del 6 al 12 de junio. Un total de 15 museos y diferentes entidades culturales abrirán sus puertas de forma gratuita y con horarios ampliados la noche del sábado 6 al domingo 7.

La decisión responde a una iniciativa acordada tras una reunión en la residencia arzobispal, que reunió al cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, junto a representantes culturales y organizadores de la visita papal. Entre los museos participantes se encuentran espacios emblemáticos como el Museo del Prado, que permanecerá abierto hasta las 00:30, y el Museo Reina Sofía, cuya clausura será a las 23:30.

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Durante esta jornada especial, llamada Noche en Blanco (y Amarillo), el acceso será libre y se ofrecerán actividades únicas. El evento busca acercar el patrimonio artístico de la ciudad a la ciudadanía, en sintonía con el espíritu de la Noche en blanco parisina (festival cultural anual gratuito que transforma la ciudad en un museo al aire libre durante toda una noche) y rindiendo homenaje a los colores vaticanos.

El sumo pontífice visitará Madrid, Barcelona y Canarias.

Estos son los lugares que se podrán visitar gratis

Además de los grandes museos nacionales, también colaboran en esta iniciativa instituciones privadas como el Museo Thyssen-Bornemisza, abierto hasta la medianoche, al igual que otros centros como CaixaForum, el Museo Naval y el Espacio Fundación Telefónica. El Templo de Debod, el Museo de San Isidro, la Fundación Mapfre, la Galería de las Colecciones Reales y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando también se sumarán a la iniciativa con horarios especiales.

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Además, a la Noche en blanco (y amarillo) se suman otros museos locales, como el Museo de Historia de Madrid (abierto hasta las 2 de la mañana) y el Jardín de la Banca March (abierto hasta las 4 de la mañana), junto a lugares de referencia como los Teatros del Canal y la Escuela Superior de Música Reina Sofía, que realizará un concierto de 22.00 a 23.00 con inscripción previa.

La programación especial incluirá asimismo exposiciones de piezas seleccionadas por su relación con el magisterio del papa, conciertos y eventos pensados especialmente para el público joven. Entre ellas destaca la velada No la debemos dormir, que se celebrará en los Teatros del Canal y se prolongará hasta las 05:00, con propuestas que van desde la danza española a sesiones de DJ.

Cartel de la 'Noche en Blanco (y Amarillo), con todas las actividades. (Alzad la mirada)
Cartel de la 'Noche en Blanco (y Amarillo), con todas las actividades. (Alzad la mirada)

“Una noche para mirar, descubrir y alzar la mirada”

El coordinador nacional del viaje, Yago de la Cierva, ha subrayado el significado del evento, en declaraciones recogidas por la agencia Europa Press: “La Noche en Blanco (y Amarillo) es una de las muchas muestras de la cooperación de la Iglesia con la sociedad civil y con las instituciones culturales, y una prueba de la enorme ilusión que el Viaje ha despertado en toda la sociedad”.

No solo los museos estarán abiertos: varias parroquias históricas de la capital permitirán la entrada de visitantes y peregrinos durante la madrugada, invitando a conocer su patrimonio y a participar en momentos de oración. “Una noche para mirar, descubrir y alzar la mirada”, dicen desde la organización.

Con esta programación especial, Madrid se convertirá, durante la noche del próximo 6 de junio, en un gran escenario de encuentro cultural y espiritual, celebrando la llegada del pontífice y la colaboración entre Iglesia y sociedad civil. Durante su estancia, el papa tendrá una intensa agenda que le llevará a recorrer distintas zonas de la ciudad y del país, incluyendo visitas a Barcelona y a las Islas Canarias.

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