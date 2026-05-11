Del Museo del Prado al Reina Sofía: estos son los 15 museos y espacios culturales de Madrid que podrán visitarse gratis durante una noche por la visita del papa

Imagen de archivo del papa León XIV cedida por el Vaticano. (EFE/EPA/Vatican Media)

Madrid se prepara para una noche cultural fuera de lo común con motivo de la visita del papa León XIV a la ciudad del 6 al 12 de junio. Un total de 15 museos y diferentes entidades culturales abrirán sus puertas de forma gratuita y con horarios ampliados la noche del sábado 6 al domingo 7.

La decisión responde a una iniciativa acordada tras una reunión en la residencia arzobispal, que reunió al cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, junto a representantes culturales y organizadores de la visita papal. Entre los museos participantes se encuentran espacios emblemáticos como el Museo del Prado, que permanecerá abierto hasta las 00:30, y el Museo Reina Sofía, cuya clausura será a las 23:30.

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Durante esta jornada especial, llamada Noche en Blanco (y Amarillo), el acceso será libre y se ofrecerán actividades únicas. El evento busca acercar el patrimonio artístico de la ciudad a la ciudadanía, en sintonía con el espíritu de la Noche en blanco parisina (festival cultural anual gratuito que transforma la ciudad en un museo al aire libre durante toda una noche) y rindiendo homenaje a los colores vaticanos.

El sumo pontífice visitará Madrid, Barcelona y Canarias.

Estos son los lugares que se podrán visitar gratis

Además de los grandes museos nacionales, también colaboran en esta iniciativa instituciones privadas como el Museo Thyssen-Bornemisza, abierto hasta la medianoche, al igual que otros centros como CaixaForum, el Museo Naval y el Espacio Fundación Telefónica. El Templo de Debod, el Museo de San Isidro, la Fundación Mapfre, la Galería de las Colecciones Reales y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando también se sumarán a la iniciativa con horarios especiales.

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Además, a la Noche en blanco (y amarillo) se suman otros museos locales, como el Museo de Historia de Madrid (abierto hasta las 2 de la mañana) y el Jardín de la Banca March (abierto hasta las 4 de la mañana), junto a lugares de referencia como los Teatros del Canal y la Escuela Superior de Música Reina Sofía, que realizará un concierto de 22.00 a 23.00 con inscripción previa.

La programación especial incluirá asimismo exposiciones de piezas seleccionadas por su relación con el magisterio del papa, conciertos y eventos pensados especialmente para el público joven. Entre ellas destaca la velada No la debemos dormir, que se celebrará en los Teatros del Canal y se prolongará hasta las 05:00, con propuestas que van desde la danza española a sesiones de DJ.

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Cartel de la 'Noche en Blanco (y Amarillo), con todas las actividades. (Alzad la mirada)

“Una noche para mirar, descubrir y alzar la mirada”

El coordinador nacional del viaje, Yago de la Cierva, ha subrayado el significado del evento, en declaraciones recogidas por la agencia Europa Press: “La Noche en Blanco (y Amarillo) es una de las muchas muestras de la cooperación de la Iglesia con la sociedad civil y con las instituciones culturales, y una prueba de la enorme ilusión que el Viaje ha despertado en toda la sociedad”.

No solo los museos estarán abiertos: varias parroquias históricas de la capital permitirán la entrada de visitantes y peregrinos durante la madrugada, invitando a conocer su patrimonio y a participar en momentos de oración. “Una noche para mirar, descubrir y alzar la mirada”, dicen desde la organización.

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Con esta programación especial, Madrid se convertirá, durante la noche del próximo 6 de junio, en un gran escenario de encuentro cultural y espiritual, celebrando la llegada del pontífice y la colaboración entre Iglesia y sociedad civil. Durante su estancia, el papa tendrá una intensa agenda que le llevará a recorrer distintas zonas de la ciudad y del país, incluyendo visitas a Barcelona y a las Islas Canarias.