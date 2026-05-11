De las cuarentenas obligatorias de 42 días en España y Países Bajos hasta el aislamiento domiciliario en EEUU e Italia: así gestionan los países el brote de hantavirus del crucero

Personas equipadas con material de protección personal realizan los preparativos en la pista del aeropuerto de Tenerife Sur, tras la llegada del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, Islas Canarias, España, 10 de mayo de 2026. REUTERS/Borja Suárez

Aunque aún quedan pasajeros a bordo del MV Hondius, los países ya preparan sus protocolos para controlar y gestionar el regreso de quienes han estado a bordo del barco afectado por el brote de hantavirus. Y entre las naciones hay muchas diferencias. Mientras España impone una cuarentena obligatoria de 42 días con seguimiento médico continuo, otros como Estados Unidos o Países Bajos apuestan por el aislamiento domiciliario voluntario con vigilancia sanitaria.

Este lunes, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que las 54 personas que aún permanecen a bordo del navío completarán su desembarco a lo largo de la tarde. Un vuelo neerlandés trasladará a 22 de ellas —6 pasajeros y 16 tripulantes de distintas nacionalidades— antes de las 19 horas.

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Por otro lado, el avión australiano que, en un principio, iba a ayudar en la evacuación no ha podido llegar a tiempo. Los 32 restantes continuarán en el barco para asegurar la travesía hasta Países Bajos Y, una vez que el buque zarpe, comenzará la desinfección del puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife.

España: cuarentena obligatoria desde el 6 de mayo

Por países, los ciudadanos repatriados del Hondius estarán sometidos a un confinamiento de 42 días en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, que empieza a contar desde el pasado 6 de mayo, fecha en la que los casos del virus Andes —la variante de hantavirus identificada en el barco— abandonaron el buque. La ministra de Sanidad ha asegurado que todos “están bien” y que los resultados de sus pruebas PCR se conocerán a lo largo de este lunes. El nivel de restricción del aislamiento se irá revisando conforme avance el periodo de cuarentena.

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Los 14 ciudadanos españoles del MV Hondius, 13 pasajeros y un miembro de la tripulación, han llegado sobre las 16.30 horas de este domingo al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla para hacer la cuarentena tras viajar a bordo del crucero afectado por hantavirus.

Francia: el único caso confirmado en Europa

Desde Francia, la ministra de Sanidad del país galo, Stéphanie Rist, anunció el domingo que una de las cinco personas repatriadas desde el crucero ha dado positivo en hantavirus. Se trata de una mujer que, según explicó Rist en una entrevista con Radio France, “presentó síntomas durante el viaje” de regreso a territorio francés, adonde los cinco compatriotas llegaron el domingo sobre las 16:30 horas. 24 horas después de las primeras pruebas, el resultado de esta pasajera ha sido positivo y su estado “se ha agravado” durante la noche. “Cuando el estado se agrava con este virus, el pronóstico puede ser grave; quizá sea el caso de esta persona”, advirtió la ministra.

Los cinco repatriados permanecen aislados en el Hospital Bichat, en París, con controles periódicos. Aunque solo una ha dado positivo, las cuatro restantes deberán cumplir al menos 15 días de cuarentena, mientras que el periodo completo para todos los contactos se establece en seis semanas, con el objetivo de “romper esta cadena de transmisión desde el principio”.

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Vista del Hospital Bichat, donde se encuentran en cuarentena los pasajeros franceses repatriados del buque MV Hondius, afectado por el hantavirus, en París, Francia, el 11 de mayo de 2026. REUTERS/Abdul Saboor

Reino Unido: 72 horas de observación y luego 45 días en casa

En cuanto a los 20 británicos evacuados, junto a un ciudadano japonés y un alemán residentes en el Reino Unido, aterrizaron en Manchester y fueron trasladados directamente al Hospital Arrowe Park, en Wirral, al noroeste de Inglaterra. Allí permanecerán en observación dentro de instalaciones especiales de aislamiento para emergencias infecciosas con baños y cocinas propias.

El protocolo británico establece 72 horas de observación clínica inicial. Tras ese periodo, las autoridades han solicitado, mediante un mandato de salud pública, que los pasajeros continúen en aislamiento durante un total de 45 días. El cumplimiento será voluntario, aunque la normativa sanitaria vigente apoya que las autoridades impongan restricciones si alguien se niega a cooperar y supone un riesgo para terceros.

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Estados Unidos: el único “positivo leve” viajó aislado

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha explicado este lunes que las pruebas realizadas a bordo al pasajero estadounidense considerado positivo dieron un resultado “no concluyente” y otro negativo, de modo que los expertos europeos no lo catalogaron como caso confirmado. Aun así, Washington decidió tratarlo como positivo y evacuarlo en una embarcación separada, con aislamiento total durante el vuelo de vuelta. Al final, el ciudadano americano sí ha dado positivo en hantavirus, y hay otro pasajero bajo sospecha de contagio.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ha trasladado a los pasajeros estadounidenses a Nebraska, al Centro Nacional de Cuarentena de la Universidad de Nebraska, donde pasarán una evaluación médica y un periodo inicial de monitorización. Según el nivel de riesgo individual, algunos podrán continuar el aislamiento en sus domicilios bajo vigilancia sanitaria local, sin que se haya fijado aún un plazo obligatorio definido.

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Los pasajeros evacuados del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, llegan en un avión fletado al aeródromo Eppley de Omaha, Nebraska (EE. UU.), el 11 de mayo de 2026. REUTERS/Hayden Smith

Grecia y Alemania: entre el ingreso hospitalario y la espera

El único ciudadano griego a bordo, un hombre de 70 años que se encuentra “en buen estado de salud y no presenta síntomas”, fue evacuado de Tenerife en un vuelo a Países Bajos y, desde ahí, será repatriado en un vuelo especial de la Fuerza Aérea Griega. A su llegada a Atenas, se le ingresará en una habitación de presión negativa especialmente acondicionada, donde cumplirá una cuarentena obligatoria de 45 días, según ha anunciado el Ministerio de Sanidad griego.

Los cuatro pasajeros alemanes evacuados llegaron este lunes a un hospital de Fráncfort tras hacer también escala en Países Bajos, donde se les realizarán pruebas para determinar si están contagiados. Permanecerán en observación antes de ser trasladados a sus respectivos estados federados, donde las autoridades sanitarias competentes decidirán entonces las medidas concretas a adoptar. La agencia de noticias DPA recogió que ninguno de los cuatro presentaba síntomas a su llegada.

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Italia: vigilancia domiciliaria sin cuarentena masiva

Las autoridades italianas han optado por el seguimiento individualizado. El Ministerio de Sanidad no ha decretado cuarentenas masivas ni ingresos generalizados, pero mantiene bajo vigilancia a al menos cuatro personas que pudieron tener contacto indirecto con una de las pasajeras fallecidas vinculadas al brote.

El caso que más preocupa en el país es el de una mujer de la Toscana que viajó en un vuelo de KLM en el que estuvo presente, durante unos minutos, una de las pasajeras infectadas que después murió en Johannesburgo. Según los medios italianos, la mujer permanece en “cuarentena cautelar” en su domicilio, bajo vigilancia activa de las autoridades sanitarias regionales con controles periódicos de síntomas y pruebas diagnósticas.

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Una ambulancia sale de la base aérea el día en que los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, llegan a la base aérea de Eindhoven, Países Bajos, el 10 de mayo de 2026. REUTERS/Nicolas Economou

Países Bajos: seis semanas en casa con seguimiento

Los pasajeros neerlandeses repatriados regresaron el domingo por la tarde al aeropuerto de Eindhoven, donde se les tomaron muestras para análisis de laboratorio. Desde allí, los servicios de transporte sanitario los llevaron directamente a sus domicilios, donde cumplirán una cuarentena de 42 días —contados igualmente desde el 6 de mayo— bajo el seguimiento del servicio municipal de salud (GGD). Los que no residen en los Países Bajos se alojan en un hotel de cuarentena habilitado por las autoridades. El Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM) ha precisado que, durante el aislamiento, los pasajeros pueden dar breves paseos al exterior siempre que mantengan una distancia de 1,5 metros con otras personas y lleven mascarilla.