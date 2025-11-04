Antonio Banderas se sincera sobre su relación con Melanie Griffith: “La clave de nuestra amistad es la responsabilidad como padres”

Antonio Banderas y Melanie Griffith junto a su hija Stella. (Instagram)

La boda de Stella del Carmen Banderas, de 29 años, con el productor Alex Gruszynski, de 28, se ha convertido en el gran acontecimiento social del año en nuestro país. Celebrada el pasado 18 de octubre en la exclusiva Abadía Retuerta LeDomaine, en Valladolid, la ceremonia no solo unió a la pareja, sino que también propició el reencuentro de sus padres, Antonio Banderas y Melanie Griffith, tras casi una década sin aparecer juntos en público.

El enlace, que logró desbancar incluso la portada dedicada a Isabel Preysler por el lanzamiento de su autobiografía, fue un auténtico revuelo mediático. Sin embargo, la atención no se centró tanto en los novios, discretos y poco dados a los focos, como en el esperado posado conjunto de sus progenitores. Las imágenes difundidas por ¡Hola! mostraron la complicidad y el cariño que el actor malagueño y la actriz estadounidense siguen manteniendo, a pesar de haberse separado en 2015 tras 18 años de matrimonio.

“Nosotros siempre entendimos que, a pesar de nuestras diferencias, teníamos que anteponer a Stella”, declaró Banderas, visiblemente emocionado, al citado medio. La boda de su hija fue, además de una celebración familiar, un momento de reflexión personal para el intérprete, quien no dudó en hablar abiertamente sobre el amor, el respeto y las segundas etapas. “Si una relación te ha regalado lo mejor de tu vida, como mi hija, no puedes permitir que termine en rencor. Les aconsejo que, por encima de todo, protejan siempre su respeto y su amistad”, afirmó sobre el futuro de los novios.

Antonio Banderas brinda tras la celebración de la boda de su hija, Stella del Carmen. (Europa Press).

El actor, que ejerció de padrino, compartió con orgullo su visión sobre el carácter de su hija. “De mí, creo que tiene esa pasión andaluza por la vida, ese vínculo con la tierra y esa inclinación por la creatividad, aunque ella trabaje detrás de las cámaras. Y de su madre, Melanie, tiene esa luz, esa bondad y esa capacidad de hacer sentir especial a la gente que tiene a su alrededor. Es una mujer completa, una mezcla maravillosa. No puedo estar más orgulloso de ella”, explicó. La elección de Valladolid, según confesó, fue idea de la propia Stella: “Es una reafirmación preciosa de sus raíces”.

La celebración, íntima pero elegante, congregó a familiares y amigos cercanos, entre ellos las hijas de Barack Obama, Malia y Sasha, y la productora Trudie Styler, esposa del cantante Sting. La ceremonia civil fue oficiada por el actor Blake Lee, amigo del matrimonio, y estuvo marcada por detalles personales: una silla vacía en recuerdo de los familiares fallecidos y una proyección de imágenes de la infancia de los novios en las paredes del antiguo monasterio.

El cóctel posterior, servido por el chef Marc Segarra, galardonado con una estrella Michelin, incluyó guiños andaluces como boquerones, jamón ibérico y cazón en adobo. Todo fue cuidadosamente diseñado para reflejar la unión de culturas y el buen gusto de los contrayentes.

Rumores y desmentidos

Días antes del enlace, algunos medios estadounidenses apuntaban a posibles tensiones entre Griffith y Banderas por la organización del evento. Según National Enquirer, la actriz habría asumido un papel demasiado activo, hasta el punto de generar estrés entre los preparativos. Sin embargo, las imágenes y las palabras del actor desmintieron cualquier conflicto. El protagonista de El Zorro reconoce a Melanie como su “amiga”: "La clave de nuestra amistad es la responsabilidad como padres y el cariño verdadero que nos tenemos“.

Aunque Melanie evitó hablar ante la prensa española, su actitud fue cercana y cordial durante la ceremonia. El vínculo entre ambos actores parece inquebrantable, sustentado en el afecto mutuo y en la madurez que da el tiempo. “El amor tiene que ser una decisión, no solo un sentimiento. Pero si el amor cambia de forma, como ocurrió con Melanie y conmigo, lo que debe perdurar es el respeto incondicional”, insistió él.

El actor, que lleva casi una década junto a Nicole Kimpel, reflexionó también sobre la estabilidad emocional y la importancia de cultivar la admiración mutua en las relaciones. “Mira, para un matrimonio duradero, aunque yo no lo he sabido hacer, creo que el ingrediente más importante es el trabajo diario y la admiración mutua”, comentó.

Antonio Banderas y su hija Stella del Carmen (Raúl Terrel / Europa Press)