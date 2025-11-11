España Cultura

Florence Pugh, Jennifer Lawrence y Gwyneth Paltrow sobre los coordinadores de intimidad en escenas de sexo: “pueden ser molestos”

La actriz ha reflexionado sobre la importancia de esta figura en el Hollywood actual, aunque también ha comentado que ha tenido malas experiencias

Florence Pugh en una escena
Florence Pugh en una escena de 'Oppenheimer' (Créditos: Warner Bros. Pictures)

La figura del coordinador de intimidad en los rodajes ha adquirido una presencia cada vez mayor en la industria cinematográfica, especialmente tras el movimiento #MeToo en Hollywood.

Florence Pugh, actriz nominada al Oscar y protagonista de títulos como Thunderbolts y Mujercitas, ha compartido recientemente su visión sobre este papel profesional, subrayando tanto sus beneficios como las dificultades que aún persisten. En una entrevista concedida a The Louis Theroux Podcast, Pugh ha relatado cómo su percepción sobre los coordinadores de intimidad ha evolucionado a lo largo de su carrera, marcada por experiencias tanto positivas como negativas.

Florence Pugh y Andrew
Florence Pugh y Andrew Garldfield en 'Vivir el momento' (A24)

La intérprete ha explicado que la labor de estos profesionales no consiste en entorpecer el trabajo en el set ni en añadir complejidad o incomodidad a las escenas. “No es para estorbar, no es para confundir, no es para hacer las cosas más complicadas o más incómodas”, ha afirmado Pugh. Según la actriz, el objetivo principal es garantizar que todas las personas implicadas se sientan satisfechas con el resultado y que las escenas tengan un significado real para quienes las interpretan.

Pugh ha recordado que, en sus inicios, rodó numerosas escenas de sexo antes de que existiera la figura del coordinador de intimidad. Aunque siempre se ha sentido “bastante segura” y “bastante feliz en mi piel”, ha reconocido que hubo ocasiones en las que se le pidió actuar de forma “completamente inapropiada” y no había nadie en el set que velara por su bienestar. “He tenido buenas y malas experiencias”, ha señalado la actriz, quien ha destacado que la profesión aún está en proceso de definición y ajuste.

El papel de los coordinadores de intimidad en la industria

En los últimos años, la presencia de coordinadores de intimidad se ha convertido en un estándar en los rodajes de Hollywood, aunque su implantación ha generado opiniones divididas.

Actrices como Jennifer Lawrence y Gwyneth Paltrow han manifestado públicamente que no siempre consideran necesaria su intervención, confiando en la profesionalidad de sus compañeros de reparto.

Jennifer Lawrence y Robert Pattinson
Jennifer Lawrence y Robert Pattinson en 'Die My Love'

Lawrence, por ejemplo, ha relatado que durante el rodaje de Die My Love se sintió segura trabajando con Robert Pattinson y no recurrió a un coordinador de intimidad. Por su parte, Paltrow ha explicado que pidió al coordinador que se apartara durante una escena con Timothée Chalamet en Marty Supreme, argumentando que, como artista, se sentiría limitada si alguien le indicara cada movimiento.

En contraste, Florence Pugh ha subrayado la importancia de contar con profesionales cualificados en este ámbito. “Mi punto de vista también está cambiando al respecto, porque ahora estoy teniendo experiencias fantásticas con los coordinadores de intimidad”, ha declarado la actriz en The Louis Theroux Podcast.

No obstante, ha reconocido que también ha vivido situaciones negativas: “Pueden llegar a ser molestos. He tenido un ejemplo de mierda en el que alguien lo hizo tan extraño e incómodo y realmente no fue útil y fue como querer ser parte del set de una manera que no fue útil, y creo que es un trabajo que todavía se está resolviendo por sí solo”.

'Die my love' es la nueva apuesta de Martin Scorsese como productor, con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson.

Pugh ha destacado que los coordinadores de intimidad pueden aportar una capa adicional de profundidad a las escenas, ayudando a definir el tipo de relación entre los personajes, la naturaleza de la intimidad que se representa y los límites de cada intérprete. Este trabajo se apoya en el uso de palabras de seguridad, la discusión previa de lo que está permitido y la presencia de una persona responsable de la cobertura fuera del departamento de vestuario. “Cuando trabajé con un coordinador fantástico, pensé: ‘Oh, esto es lo que me estaba perdiendo: comprender la danza de la intimidad en lugar de simplemente filmar una escena de sexo’”, ha afirmado Pugh.

Desafíos para la mujer en los rodajes

La actriz también ha reflexionado sobre las dificultades añadidas que enfrentan las mujeres en los rodajes, especialmente a la hora de expresar sus necesidades o poner límites. Pugh ha explicado que, en ocasiones, resulta “un poco más complicado” para una mujer intervenir en el proceso creativo, ya que existe el riesgo de ser percibida como problemática. “Realmente no puedes ser un problema porque la gente dirá que eres una pesadilla”.

Florence Pugh también interpretó escenas
Florence Pugh también interpretó escenas de sexo con Harry Styles en 'No te preocupes querida', de Olivia Wilde

En este sentido, Pugh ha compartido una experiencia personal durante la grabación de una escena de llanto, en la que tuvo que repetir la toma en varias ocasiones a petición del director. La actriz ha reconocido que, en ese momento, no se sintió con libertad para pedir que se detuviera la grabación, y fue su compañero de reparto quien intervino en su nombre para solicitar al director que no insistiera más.

La presencia de coordinadores de intimidad, según la actriz, contribuye a que las intérpretes tengan mayor capacidad de decisión y protección en el set, permitiendo que las escenas se desarrollen en un entorno más seguro y respetuoso para todas las partes implicadas, pero es una figura que se encuentra todavía en evolución.

