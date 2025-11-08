Una madre se fue a dormir sin acordarse de que había dejado a uno de sus hijos en el coche: cuando regresó el niño ya no estaba

Una madre se olvidó a su hijo en el coche, se acostó, y cuando fue a por él ya no estaba. (Imagen Composición Infobae)

Un gran susto vivieron una familia y las autoridades de San Diego el pasado sábado, cuando una madre reportó la desaparición de su hijo de cuatro años después de haberlo olvidado dentro del coche durante la noche. Aunque el niño fue hallado sano y salvo, la investigación permanece abierta y ha pasado a manos de especialistas en abuso infantil.

La mujer, identificada como Vylisha Russell, regresó a su departamento de Oak Park (cerca del Lago Michigan, Estados Unidos) el viernes de Halloween alrededor de las 22:00 horas. Al llegar subió al domicilio con su hija Lily, de 3 años y, exhausta, se quedó dormida. Su hijo, Levon Owens, permaneció dentro del coche, sujeto a su sillita de seguridad en el parking.

“Todavía estamos tratando de averiguar exactamente qué sucedió y a qué se debió la demora”, dijo el oficial Anthony Carrasco, de la policía de San Diego, en declaraciones recogidas por el medio estadounidense NBC.

Siete horas en paradero desconocido

La madre se percató del olvido hasta la mañana siguiente. Alrededor de las 5:20 horas, al despertar, descubrió que el niño no estaba en casa ni en el vehículo y llamó de inmediato al 911. La policía activó entonces un operativo de búsqueda que incluyó a voluntarios de la organización Southwest Search Dogs y el apoyo de drones tácticos.

La alarma terminó cerca de las 11:00 horas del sábado, cuando llegó una llamada tranquilizadora. Levon estaba sano y salvo en casa de un familiar. Según explicó la policía, esa persona había pasado por el establecimiento la noche anterior, encontró al pequeño solo en el coche y lo llevó a su domicilio para protegerlo.

Los investigadores señalaron que el familiar dejó una nota en la puerta de la madre explicando lo ocurrido, pero esta, debido al pánico, no llegó a verla. “La niña estaba coloreando sobre la nota y prácticamente la destrozó antes de que se dieran cuenta de lo que había pasado”, detalló Carrasco.

Investigación por posible negligencia

A pesar del desenlace feliz, el caso no está cerrado. “Detectives especializados en abuso infantil también se han sumado a la investigación, calificando el caso como un ‘incidente sospechoso’”, indicó el portavoz de la policía. Los Servicios de Protección Infantil del condado revisarán la situación para determinar si deben tomarse medidas adicionales. Por el momento, no se han efectuado detenciones.

Aunque el caso de Levon ha terminado con un final feliz, en España se han dado algunos casos similares de olvidos de menores en vehículos que han tenido consecuencias graves. Por ejemplo, en Linares (Jaén), un bebé de 20 meses falleció al permanecer seis horas olvidado en el interior del vehículo. La autopsia determinó que murió por hipoxia tras el encierro prolongado.

Otro caso tuvo lugar en Valls (Tarragona), donde un niño de aproximadamente dos años y medio murió tras permanecer entre cuatro y seis horas en el coche aparcado al sol, en medio de una ola de calor. Y en noviembre de 2024, una niña de 2 años falleció en Castellón tras estar cinco horas en el vehículo sin que el padre se diera cuenta.