España

Una madre se fue a dormir sin acordarse de que había dejado a uno de sus hijos en el coche: cuando regresó el niño ya no estaba

El menor fue encontrado sano y salvo horas después en casa de un familiar

Guardar
Una madre se olvidó a
Una madre se olvidó a su hijo en el coche, se acostó, y cuando fue a por él ya no estaba. (Imagen Composición Infobae)

Un gran susto vivieron una familia y las autoridades de San Diego el pasado sábado, cuando una madre reportó la desaparición de su hijo de cuatro años después de haberlo olvidado dentro del coche durante la noche. Aunque el niño fue hallado sano y salvo, la investigación permanece abierta y ha pasado a manos de especialistas en abuso infantil.

La mujer, identificada como Vylisha Russell, regresó a su departamento de Oak Park (cerca del Lago Michigan, Estados Unidos) el viernes de Halloween alrededor de las 22:00 horas. Al llegar subió al domicilio con su hija Lily, de 3 años y, exhausta, se quedó dormida. Su hijo, Levon Owens, permaneció dentro del coche, sujeto a su sillita de seguridad en el parking.

“Todavía estamos tratando de averiguar exactamente qué sucedió y a qué se debió la demora”, dijo el oficial Anthony Carrasco, de la policía de San Diego, en declaraciones recogidas por el medio estadounidense NBC.

Siete horas en paradero desconocido

La madre se percató del olvido hasta la mañana siguiente. Alrededor de las 5:20 horas, al despertar, descubrió que el niño no estaba en casa ni en el vehículo y llamó de inmediato al 911. La policía activó entonces un operativo de búsqueda que incluyó a voluntarios de la organización Southwest Search Dogs y el apoyo de drones tácticos.

La alarma terminó cerca de las 11:00 horas del sábado, cuando llegó una llamada tranquilizadora. Levon estaba sano y salvo en casa de un familiar. Según explicó la policía, esa persona había pasado por el establecimiento la noche anterior, encontró al pequeño solo en el coche y lo llevó a su domicilio para protegerlo.

Los investigadores señalaron que el familiar dejó una nota en la puerta de la madre explicando lo ocurrido, pero esta, debido al pánico, no llegó a verla. “La niña estaba coloreando sobre la nota y prácticamente la destrozó antes de que se dieran cuenta de lo que había pasado”, detalló Carrasco.

Investigación por posible negligencia

A pesar del desenlace feliz, el caso no está cerrado. “Detectives especializados en abuso infantil también se han sumado a la investigación, calificando el caso como un ‘incidente sospechoso’”, indicó el portavoz de la policía. Los Servicios de Protección Infantil del condado revisarán la situación para determinar si deben tomarse medidas adicionales. Por el momento, no se han efectuado detenciones.

Aunque el caso de Levon ha terminado con un final feliz, en España se han dado algunos casos similares de olvidos de menores en vehículos que han tenido consecuencias graves. Por ejemplo, en Linares (Jaén), un bebé de 20 meses falleció al permanecer seis horas olvidado en el interior del vehículo. La autopsia determinó que murió por hipoxia tras el encierro prolongado.

Otro caso tuvo lugar en Valls (Tarragona), donde un niño de aproximadamente dos años y medio murió tras permanecer entre cuatro y seis horas en el coche aparcado al sol, en medio de una ola de calor. Y en noviembre de 2024, una niña de 2 años falleció en Castellón tras estar cinco horas en el vehículo sin que el padre se diera cuenta.

Temas Relacionados

BebéSucesosEstados UnidosMenoresMenores EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Resultados del Super Once del 8 noviembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Super Once del

Juanma Moreno, reelegido presidente del PP de Andalucía con el 99,95% de los votos: “Me voy a dejar la piel”

El ya presidente de la Junta de Andalucía ha reconocido el error en la crisis de los cribados de cáncer de mama

Juanma Moreno, reelegido presidente del

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: jugada

Cuál es el santo que se celebra el 9 de noviembre

Consulta la lista del santoral para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

Cuál es el santo que

Este es el truco infalible que mantendrá los ratones alejados de tu jardín

La sorprendente solución natural que ahuyenta a los ratones y protege el jardín

Este es el truco infalible
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juanma Moreno, reelegido presidente del

Juanma Moreno, reelegido presidente del PP de Andalucía con el 99,95% de los votos: “Me voy a dejar la piel”

Una mujer fallece y 15 personas resultan heridas por dos golpes de mar en Tenerife

La Justicia confirma que una madre podrá tramitar la nacionalidad española de su hijo: el padre se interpuso por miedo a que el menor pudiera “abandonar España”

¿Un Policía puede llevarse su propia arma de fuego al trabajo? Un inspector lo aclara

El rescate de un buque mercante tras ser atacado por piratas en Somalia en el que ha participado la Armada Española

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del 8 noviembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Un jubilado cobra 1.600 euros tras 45 años de trabajo: “Hay jóvenes que ganan más que yo”

La razón por la que no hay gasolineras ‘low cost’ en autopistas, autovías y aeropuertos

¿Si un inquilino se va antes de tiempo de la vivienda, tiene que indemnizar al propietario? Un abogado en desahucios explica los “dos posibles escenarios”

DEPORTES

Tsarukyan habla de lo que

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados