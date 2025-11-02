España Cultura

La crisis interna de ‘Stranger Things’ antes del estreno de su última temporada: la denuncia Millie Bobby Brown por acoso e intimidación contra David Harbour

Netflix abrió una investigación interna para esclarecer la demanda de la actriz, pero ni los implicados ni la plataforma han hecho declaraciones al respecto

Millie Bobby Brown y David Harbour en 'Stranger Things'. (Netflix)

El inminente final de Stranger Things, una de las series más exitosas de Netflix, se ha visto opacado por la noticia de que Millie Bobby Brown interpuso una denuncia formal contra David Harbour por “acoso e intimidación”. La revelación ha sacudido a la base de seguidores y pone en entredicho la atmósfera laboral detrás de cámaras a solo semanas del estreno de la esperada última temporada.

De acuerdo con información que ha difundido el medio británico Mail on Sunday, la actriz británica presentó la queja antes de arrancar oficialmente el rodaje de la quinta temporada y la acción desembocó en una investigación interna de la plataforma. Una fuente citada por el tabloide Daily Mail detalla que, en ese proceso, “hubo páginas y páginas de acusaciones. La investigación se prolongó durante meses”. Los comportamientos de índole sexual quedarían excluidos de la denuncia de Millie Bobby Brown.

Silencio al respecto por parte de los implicados

Ni la actriz ni Harbour han hecho declaraciones públicas tras la filtración de la noticia y la incertidumbre sobre el resultado de la investigación interna persiste. Por su parte, Netflix ha decidido no emitir comentarios al respecto. Consultada por la prensa, la compañía ha mantenido su postura de no pronunciarse sobre asuntos internos. Aun así, un representante interno de la plataforma ha enfatizado que“será un evento cinematográfico. Nada va a eclipsarlo, ni siquiera la vida privada de su protagonista masculino”.

El entorno de la producción, por otro lado, ha relatado que la actriz, quien da vida al icónico personaje de Once, estuvo acompañada de una persona de su confianza durante todo el rodaje de la última temporada. En cuanto a la salud emocional de los involucrados, los reportes señalaron que el proceso fue especialmente “brutal” para Harbour, quien recibió incluso el apoyo de su exmujer, Lily Allen, “ya que fueron tiempos complicados para ambos”, según recogen fuentes del Daily Mail.

Este hecho no es baladí, ya que el actor atraviesa ahora otro escrutinio mediático en paralelo por su divorcio con Allen, artista que en su último álbum habría dedicado varias canciones a hablar sobre las supuestas infidelidades que sufrió.

David Harbour en los 'Annual Critics Choice Awards' de 2025. (REUTERS/Daniel Cole)

“Nada va a eclipsar” la quinta temporada, según Netflix

Estas polémicas han coincidido con el lanzamiento de la temporada final, un fenómeno global que desde su estreno en 2016 consolidó el ascenso de Netflix como plataforma global y que también catapultó la carrera de Bobby Brown, quien hoy dedica buena parte de su tiempo a gestionar un refugio de animales en Georgia junto a su esposo Jake Bongiovi.

La plataforma apuesta por un desenlace de máxima repercusión para la serie, que será proyectado en dos partes, con el último episodio previsto para salas de cine y el catálogo digital en la víspera de Año Nuevo. “Nada va a eclipsar”, según un portavoz del servicio de streaming, el carácter de clausura global que la empresa espera para Stranger Things, incluso ante controversias internas.

Más allá de las investigaciones sin resultados públicos, varios allegados a la producción consideran significativo el silencio oficial de Netflix. Como indica un miembro del equipo a Daily Mail,“Netflix nunca hará comentarios sobre una investigación interna, pero el hecho de que no lo haya negado dice mucho”.

