España

Un “incidente nuclear” en el sótano del Museo del Louvre hiere a un trabajador: el suceso pasó desapercibido, pero es el caso más grave en 15 años

El caso involucró al acelerador de partículas que se encuentra en los subterráneos del lugar y ha sido revelado por ‘Le Monde’

Gonzalo García Crespo

Por Gonzalo García Crespo

Guardar
El Museo del Louvre. (Abdul
El Museo del Louvre. (Abdul Saboor/Reuters)

El suceso pasó desapercibido, y eso que se trata del incidente relacionado con la radiactividad más grave en casi dos décadas. Y además se produjo en pleno París, en el corazón del verano y en uno de los sitios más visitados del mundo: el Museo del Louvre. El 22 de julio, un trabajador fue irradiado por el acelerador de partículas del Centro de Investigación y Restauración de los Museos de Francia (C2RMF), instalado en los sótanos del Louvre. La Autoridad de Seguridad Nuclear y de Radioprotección (ASNR) lo clasificó en el nivel 3 de la escala internacional de gravedad de los eventos nucleares y radiológicos, lo que lo convierte en el tercer “incidente grave” observado en Francia desde 1981 (el anterior fue en 2008). El caso acaba de ser revelado por Le Monde, que cuenta que, mientras el acelerador permanece detenido desde hace más de dos meses, la dirección del C2RMF asegura que está “respondiendo a todas las preguntas de la ASNR y restaurando la confianza”.

El hecho ocurrió cuando dos trabajadores manejaban el acelerador exclusivo del Louvre, diseñado para analizar obras de arte mediante la proyección de protones. El instrumento, conocido como Aglaé, permanecía activo en el momento en que uno de los restauradores —especializado en metales arqueológicos— tomó la llave que da acceso a la sala donde se ubica el equipo. Lo habitual es que el retiro de la llave active un mecanismo automático de seguridad que detiene el acelerador, pero, debido a un “sensor roto”, la máquina no se desactivó. Además, la señalización roja que advierte de la presencia del haz estaba mal posicionada, por lo que el trabajador “no vio los avisos y pasó su brazo frente al haz para recoger el fragmento de trompeta”, declaró la dirección del C2RMF, citada por Le Monde. Esta situación provocó una “quemadura radiológica de primer grado que se manifiesta por un enrojecimiento de la piel”.

El trabajador, según la dirección del C2RMF, “recibe seguimiento médico y psicológico”, aunque pudo volver a sus funciones poco después. La máquina Aglaé permanece detenida desde entonces y la dirección confía en su reanudación para noviembre, a la espera de la luz verde de la autoridad reguladora. Sin embargo, la inspección realizada por la ASNR evidenció “importantes desviaciones” respecto a la normativa: ausencia de sistemas de registro de posibles exposiciones a radiaciones ionizantes, falta de registros de averías y reparaciones, carencia de dispositivos portátiles de medición de radiactividad, controles no realizados en los plazos requeridos y entrada de trabajadores en zonas vigiladas sin autorización.

La CIA ha desvelado que el programa nuclear de Irán ha sufrido "graves daños" por los ataques de la semana pasada contra las instalaciones nucleares de Fordo, Natanz e Isfahán, después de que se haya filtrado un informe preliminar elaborado por esta entidad rebajando la efectividad de la operación estadounidense. (Fuente: EBS / X)

“Identificar y corregir fallos”

La experiencia ha obligado a reformular los protocolos. Jean-Michel Loyer-Hascoët, director del C2RMF, ha señalado en el diario francés que este incidente ha servido para “identificar fallos y corregirlos”, asumiendo que “se debe avanzar aún más en la radioprotección”. Desde la inspección, se han modificado sistemas de comunicación visual, instituido nuevos programas de formación, actualizado la señalización y planificado revisiones técnicas más rigurosas.

Por su parte, la responsable del acelerador, Claire Pacheco, puntualizó que “todos los controles se realizan a tiempo, pero había un problema de formalización y acceso a esa información”, según declaraciones recogidas también por Le Monde. Ahora los dosímetros deben instalarse correctamente y se han implementado nuevos registros.

El acelerador Aglaé, inaugurado en 1988 y renovado en 2017, representa una rareza a nivel internacional, ya que está dedicado exclusivamente al análisis no destructivo de obras y piezas arqueológicas. Cada año se examinan varios cientos de objetos utilizando esta tecnología.

Temas Relacionados

Museo del LouvreParísEnergía NuclearSucesosEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Receta de tarta árabe, un postre con obleas y relleno de crema pastelera perfecto para sorprender a los invitados

Propia de la repostería de Oriente Medio, se prepara de forma sencilla y se caracteriza por combinar su interior cremoso, con el toque crujiente que da la masa filo

Receta de tarta árabe, un

Así es Saharonim, la cárcel donde se encuentran los españoles de la Flotilla retenidos: Italia demanda una “verificación y mejora” de las condiciones

En esta prisión retienen a palestinos detenidos y personas que esperan su deportación

Así es Saharonim, la cárcel

Estos son los alimentos que recomiendan los expertos para perder la grasa abdominal

Las proteínas magras y las frutas y las verduras son los grandes aliados para una dieta que contribuya a mantener la masa muscular y perder la grasa

Estos son los alimentos que

El Gobierno aplaude los avances en el plan de EEUU para Gaza: “Es un paso importante y no podemos minimizarlo”

El jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, asegura que los españoles detenidos en Tel Aviv, “se encuentran bien”, pero indica que no puede ofrecer “un plazo exacto” para su vuelta en estos momentos

El Gobierno aplaude los avances

Antonio López, pensionista de 71 años: “Cobro unos 2.500 euros netos al mes, pero pienso que en unos años no habrá dinero para las pensiones”

Factores como el envejecimiento demográfico, la baja natalidad y la volatilidad de afiliaciones cuestionan la capacidad del sistema para mantener prestaciones adecuadas en el futuro

Antonio López, pensionista de 71
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así es Saharonim, la cárcel

Así es Saharonim, la cárcel donde se encuentran los españoles de la Flotilla retenidos: Italia demanda una “verificación y mejora” de las condiciones

El Gobierno aplaude los avances en el plan de EEUU para Gaza: “Es un paso importante y no podemos minimizarlo”

La Embajada de Ucrania declara desaparecido al español que daban por muerto por un ataque ruso: la familia denuncia que lo hace para “ahorrarse dinero”

La vida en B de Ábalos, según la UCO: un hijo como ‘testaferro’, rentista y regalos a mujeres, pero ni rastro de Cerdán ni las mordidas

Quién escribe lo que dice el rey: Felipe VI se sitúa a la izquierda de PP y Vox y el autor no es Pedro Sánchez

ECONOMÍA

Antonio López, pensionista de 71

Antonio López, pensionista de 71 años: “Cobro unos 2.500 euros netos al mes, pero pienso que en unos años no habrá dinero para las pensiones”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

DEPORTES

España sub-20 está al borde

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro