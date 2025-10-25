El director Fernando Franco genera incomodidad con el thriller psicológico ‘Subsuelo’: la relación entre dos mellizos tras quedar uno paralítico

Tráiler de 'Subsuelo', la nueva película de Fernando Franco.

El cine de Fernando Franco (Sevilla, 1976) no ha sido nunca fácil de ver y, quizás, esa sea una de sus grandes virtudes como autor dentro de un panorama que tiende a ser acomodaticio.

Debutó con La herida (2013), por la que ganó el Goya a la mejor dirección novel y en la que la protagonista (una gran Marian Álvarez) sufría Trastorno Límite de la Personalidad. Continuó con Morir (2017), una relato perturbador sobre la relación tóxica que se desencadena en una pareja después de que a él le diagnostiquen una enfermedad terminal.

Su último trabajo hasta la fecha había sido La consagración de la primavera (2022), que giraba en torno a la relación que se establecía entre una joven y un chico con parálisis cerebral.

Fernando Franco es, además, un montador reconocido que ha estado múltiples veces nominado al Goya por películas como Blancanieves, de Pablo Berger o Que Dios nos perdone, de Rodrigo Sorogoyen.

Un thriller psicológico incómodo

Ahora regresa con su cuarto largometraje, Subsuelo, que se ha presentado en la Sección Oficial de la Seminci de Valladolid.

Se trata de un thriller psicológico basado en la novela homónima del argentino Marcelo Luján que explora con una intensidad inusual los efectos corrosivos de los secretos y las mentiras en el seno de una familia, sumergiendo al espectador en una atmósfera de inquietud y desasosiego que se mantiene constante a lo largo de todo el metraje.

Julia Martínez en 'Subsuelo', de Fernando Franco

La trama de Subsuelo se articula en torno a un accidente de coche ocurrido durante una noche de verano, que involucra a dos hermanos mellizos (interpretados por la debutante Julia Martínez y Diego Garisa) y que desencadenará una cadena de mentiras, chantajes y silencios.

La muerte del joven, que parecía ser pareja de la protagonista femenina. marcará el inicio de una espiral de culpa y resentimiento que afecta a todos los miembros de la familia, interpretados por Sonia Almarcha e Íñigo de la Iglesia.

El director sevillano profundiza en la psicología de los personajes, mostrando cómo la culpa se convierte en el ‘cordón umbilical’ que los une y los destruye al mismo tiempo.

El relato se complicará aún más con la aparición del hermano del fallecido (Itzan Escamilla), encarnado por Nacho Sánchez, cuya presencia introduce nuevas tensiones y pone en peligro el secreto que la familia intenta ocultar.

Un rompecabezas narrativo y virtuoso

El director utiliza la fragmentación temporal, las elipsis y los cambios de espacio para construir un auténtico rompecabezas narrativo, en el que los dispositivos móviles funcionan tanto como herramientas de vigilancia y control como generadores de suspense, obligando al espectador a reconstruir la historia a partir de fragmentos.

En la película, la violencia y el abuso se manifiestan de manera explícita en la relación entre los mellizos, donde el hermano, a pesar de su discapacidad física fruto del accidente, ejercerá maltrato verbal y físico sobre su hermana.

Este retrato de dinámicas de poder y sufrimiento se inscribe en la línea de anteriores trabajos de Fernando Franco, que ya había abordado temas como la enfermedad mental, los cuidados paliativos y la sexualidad de personas con diversidad funcional.

El resultado es una obra que genera un tremendo desasosiego, y que se distingue por su capacidad para generar una sensación de frío y extrañeza incluso en las escenas más cotidianas.

Fernando Franco en el rodaje de 'Subsuelo'

La secuencia inicial, en la que tres adolescentes conversan junto a una piscina en una noche de verano, se prolonga hasta que un accidente irrumpe de forma abrupta, todo ello narrado a través de un virtuoso plano-secuencia.

A partir de ese momento, la película se adentra en un territorio de tabúes y transgresiones, donde la confusión y el desconcierto se convierten en elementos centrales de la experiencia del espectador.

El director, fiel a su estilo, evita ofrecer respuestas fáciles o consuelo, y apuesta por un cine que desafía al público y lo obliga a mirar allí donde habitualmente prefiere no hacerlo. ¿Y qué es subsuelo? Pues aquello que está debajo de la superficie, que escondemos y que no queremos que nadie sepa qué hay ahí, para seguir perpetuando la cultura de las apariencias.

Subsuelo se estrenará en cines el próximo 7 de noviembre.