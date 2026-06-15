PSOE y Sumar anuncian un acuerdo sobre la ‘ley mordaza’ para derogar los delitos de ofensas religiosas y contra la Corona

Imagen de archivo de una carga policial durante una manifestación.

El PSOE y Sumar han decidido desbloquear la tramitación de la reforma del Código Penal para suprimir los denominados delitos de opinión, como son las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales, todos ellos recogidos en la polémica ‘ley mordaza’. Fue la primera iniciativa que el grupo plurinacional llevó al Pleno en esta legislatura y desde entonces, diciembre de 2023, estaba ‘congelada’ en la Comisión de Justicia.

Según han señalado fuentes parlamentarias a Europa Press, ambas formaciones han acordado que la Mesa del Congreso ponga fin al plazo de presentación de enmiendas, el cementerio donde acaban muchas iniciativas que no tienen apoyos parlamentarios o que simplemente al Gobierno no le interesa debatir.

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En julio de 2024, Sumar y el PSOE ya anunciaron un pacto para suprimir los citados delitos de opinión e incorporó además una modificación de la ley orgánica 1/1982 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El cambio, según defendió entonces el diputado de Izquierda Unida, Enrique Santiago, buscó introducir una “reparación pública” para los casos de instrucciones judiciales prolongadas en las que no llegue a abrirse juicio oral, pero sí se hayan publicado numerosos titulares que afecten al honor o al buen nombre de la persona investigada.

Sumar y PSOE consensuaron eliminar el delito contra los sentimientos religiosos, al entender que el actual artículo 525 del Código Penal ha motivado querellas por parte de colectivos, como Abogados Cristianos, contra representantes del mundo de la cultura y la prensa. Las conversaciones abordaron también la derogación de los delitos contra la Corona (490.3 y 491) —que ha motivado condenas contra artistas como Pablo Hassel y humoristas—, además de las injurias a las altas instituciones del Estado (504), como el caso del Gobierno, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional o al Ejército.

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