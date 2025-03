Cómo se rodó una de las escenas imposibles de ‘Adolescencia’, el nuevo éxito de Netflix: “Conseguimos que la cámara volara”

Apenas lleva unos días en la plataforma, pero ya se ha convertido en uno de los grandes éxitos de lo que llevamos de 2025. Adolescencia va camino de ser a este año lo que fue Mi reno de peluche para Netflix en 2024, y eso pasa por su peculiar puesta en escena. La nueva serie del servicio de streaming se caracteriza por estar rodada en muy pocos planos, con un episodio en un gran plano secuencia, pero muchos se han preguntado cómo había sido posible rodar algo semejante, y sobre todo qué había pasado con la cámara en el transcurso de la misma. Pues bien, parece que la plataforma ha querido responder con un vídeo detrás de las cámaras.

Estrenada el pasado 13 de marzo, protagonizada por el joven Owen Cooper y con la presencia de un gran actor como Stephen Graham (El irlandés, Peaky Blinders), la serie narra la historia de una familia lidiando con una gran tragedia. Jamie Miller (Cooper) es un niño de 13 años que es arrestado y acusado de asesinar a una compañera de su clase. Desde ese momento su padre hará todo lo posible no solo porque su hijo sea declarado inocente, sino también por entender qué podría haber llevado a su hijo a cometer semejante atrocidad. Y mientras el padre se pregunta acerca del hijo, los espectadores de Adolescencia se preguntan cómo se ha podido rodar esta.

“Si la cámara pudiese volar por sí sola, entonces no estaría atada a una persona, y así se se sentiría más etéreo todo”, explica Matthew Lewis, director de fotografía de la serie, mientras el vídeo enseña cómo el equipo tuvo una gran ayuda. Un dron fue el elemento utilizado para rodar la compleja escena aérea hasta bajar de nuevo a tierra, pero no fue del todo fácil, ya que había que conectar la cámara al dron sin ningún tipo de corte. “Un equipo conecta la cámara a un avión no tripulado, que luego vuela una distancia de 0,3 millas a través del sitio a la escena del crimen, donde se reduce a un operador de cámara y el equipo de agarre que suavemente coge la cámara y hace la transición en un primer plano de Stephen Graham”.

(Netflix)

Los secretos del éxito

Más allá de la increíble escena en plano secuencia, la serie entraña una serie de dificultades por el tema que trata y sobre todo por contar con un reparto en buena medida formado por niños, muchos de ellos sin experiencia ante cámara. “Todos los niños son de la escuela en la que estábamos filmando. El AD (director asistente) hizo un trabajo fantástico coordinando sus movimientos. Cada profesor era un AD, cuando la cámara no les estaba apuntando, estaban guiando a la gente. Desde el punto de vista de la gente, era muy ambicioso, pero los niños estaban dispuestos a hacerlo”, explican el director de fotografía y el director de la serie, Philip Barantini.

La serie enfrentó otros problemas como que se llegase a ir la luz, que obligó a volver a rodar algunas de las escenas. La dificultad de rodar todo en una sola toma hizo que la producción cuidase cada coreografía al detalle, pero aun así no necesitaron de muchas tomas para cada episodio. Solo hubo un momento en el que necesitaron de efectos especiales para sortear un problema. “Los efectos visuales son cosas de cuando atravesamos una ventana en uno de los episodios. No podíamos hacerlo en la vida real. Pero no había tomas unidas, era un plano entero, lo quisiera yo o no”, concluyen con respecto a una de las grandes sensaciones de la televisión actual.