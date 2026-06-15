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Comprar una casa en verano puede ser una buena opción: estas son las principales razones, según los expertos

Durante los meses de julio y agosto muchas personas disponen de vacaciones y más flexibilidad horaria, lo que facilita la visita de viviendas

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Dos personas acuerdan la compraventa de una vivienda (iStock)

Sol, vacaciones y… casas en venta. El verano no solo es una época de descanso, también es uno de los momentos en los que muchas personas se plantean comprar vivienda. Sin embargo, tomar una decisión de este tipo durante los meses estivales tiene sus ventajas y desventajas.

Según los expertos, desde el punto de vista económico puede que no sea la mejor época del año, ya que suele producirse un descenso de la oferta. Sin embargo, también puede ser un buen momento para encontrar el inmueble adecuado, gracias al mayor tiempo del que dispone el comprador durante las vacaciones para visitar viviendas y tomar decisiones con más calma.

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La llegada del verano provoca que muchos compradores prefieran esperar a septiembre para retomar la búsqueda de vivienda durante las vacaciones, pero el mercado inmobiliario no cierra durante estos meses. Por ejemplo, en julio de 2025, el número de compraventas de vivienda fue de 64.730 y en agosto, de 47.697, según el Instituto Nacional de Estadística.

Estas son las principales consideraciones desde el punto de vista de plataformas inmobiliarias como Fotocasa y de expertos consultados por webs como Idealista sobre la decisión de comprar una casa en verano.

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Más facilidad para analizar opciones durante las vacaciones

El verano juega a favor de los compradores por varias razones. Principalmente, por cuestiones de agenda. Durante los meses de julio y agosto muchas personas disponen de vacaciones, jornadas intensivas y mayor flexibilidad horaria, lo que facilita organizar visitas sin tener que encajarlas entre las obligaciones laborales y de conciliación del resto del año.

Además, las visitas en verano permiten comprobar aspectos importantes de una vivienda, como la iluminación, la temperatura o la ventilación. A esto se suma que el buen tiempo y los días largos facilitan organizar una mudanza.

Fernando Tisner, City Manager de Madrid de Casavo, explica a Idealista que en estos meses muchas personas disponen de más tiempo libre, lo que les permite dedicar más atención a la búsqueda y visita de propiedades. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, en áreas turísticas populares, la disponibilidad de viviendas en venta puede verse afectada.

El precio de la vivienda sube y la oferta desciende

Optar por comprar una casa en verano también puede tener sus desventajas. Entre ellas, Lorena Andrea Zenklussen, CEO de Comprarcasa España, señala en declaraciones a Idealista que a nivel económico quizás no sea la mejor época, puesto que las vacaciones suelen limitar el margen financiero de los compradores.

A esto se suma que en los últimos años muchos de los inmuebles que en otros meses se encuentran a la venta se han comenzado a destinar a la vivienda vacacional en verano, debido a esto, la oferta desciende, con el consiguiente aumento de los precios.

Una mujer mira su ordenador y su teléfono móvil sentada en el sofá.
Una mujer mira los planos de una casa en venta y revisa cuánto dinero tiene ahorrado en la aplicación del banco (Montaje Infobae con imágenes de Canva y generadas por IA)

Las mejores zonas para comprar viviendas en verano

En cuanto a las mejores zonas para comprar una vivienda en verano, los expertos coinciden en que en épocas estivales las zonas costeras son las más demandadas por la población.

Según la CEO de Comprarcasa, “España es una península rodeada de zonas costeras, por lo que la oferta es capaz de aguantar los fuertes aumentos de la demanda y contener así los precios”.

“Desde los últimos años, las ciudades están perdiendo fuerza en favor de las zonas poco urbanizadas y las viviendas unifamiliares, especialmente después de la pandemia”, añade.

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