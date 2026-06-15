Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 15 al viernes 19 de junio: Paula vive momentos límite y Fina abandona la casa

Fina y Marta en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La nueva semana de Sueños de libertad llega cargada de sobresaltos, secretos al descubierto y decisiones capaces de alterar para siempre el destino de sus personajes. Entre el 15 y el 19 de junio, la ficción diaria de Antena 3 vivirá algunos de sus episodios más intensos, marcados por el avance de la investigación sobre la muerte de Alberto, los problemas de Nieves en prisión y una serie de revelaciones que pondrán a prueba la estabilidad de varias relaciones.

Episodio 582 del lunes 15 de junio

La semana arrancará con un fuerte impacto para Luz, que recibirá una información inesperada que la dejará completamente descolocada. La noticia amenaza con modificar su visión de los acontecimientos y condicionará sus próximos pasos.

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Al mismo tiempo, Beatriz recuperará una fotografía muy especial en la que aparece junto a Gabriel y Juanito. La imagen, cargada de valor sentimental, volverá a despertar recuerdos que parecían enterrados. Mientras tanto, Digna se convertirá en el principal apoyo de Nieves. La mujer no dudará en enfrentarse a Don Agustín cuando este vuelva a cuestionar la conducta de la detenida. Su defensa será firme y contundente.

En otro frente, Gabriel deberá decidir qué hacer con la propuesta planteada por Beatriz, una elección que podría tener consecuencias importantes para ambos. Además, Marta decidirá sincerarse con Damián sobre lo ocurrido en la Casa de los Montes, revelando una verdad que llevaba demasiado tiempo oculta. La jornada concluirá con un descubrimiento inquietante: Manuela sorprenderá a Paula intentando llevarse comida, una situación que pondrá de manifiesto las dificultades que atraviesa la joven.

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Paula en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 583 del martes 16 de junio

Los conflictos seguirán aumentando cuando Pablo intente influir en Don Agustín mediante un soborno. Su arriesgada estrategia podría desencadenar consecuencias imprevisibles. Por otro lado, su hijo Miguel protagonizará un momento especialmente íntimo al abrirse emocionalmente con Claudia, compartiendo sentimientos que llevaba tiempo guardándose.

Don Agustín continuará alimentando la tensión y esta vez dirigirá sus sospechas hacia Gabriel, sembrando dudas sobre la situación judicial de Nieves. Además, Federico realizará una revelación relacionada con Roque que dejará atónitos a quienes la escuchen. En el ámbito empresarial, Cloe trasladará a Damián una importante propuesta realizada por Floral a Brossard, una operación que podría modificar el futuro de la compañía.

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Mientras tanto, Nieves afrontará momentos especialmente difíciles en prisión, aunque una inesperada visita le devolverá algo de optimismo en medio de la incertidumbre.

Nieves y Don Agustín en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 584 del miércoles 17 de junio

El ecuador de la semana estará marcado por las confrontaciones. Gabriel descubrirá que Cloe ha colaborado con los De la Reina y reaccionará con evidente enfado. También Claudia decidirá exigir explicaciones a Luz, provocando una conversación que promete sacar a la luz asuntos pendientes.

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En paralelo, Julia encontrará la fotografía que une a Beatriz, Gabriel y Juanito, un hallazgo que podría abrir nuevas incógnitas. La situación de Paula seguirá preocupando. Tasio se quedará profundamente afectado al verla durmiendo en la calle, una imagen que le hará tomar conciencia de la gravedad de su situación. Además, la expectación crecerá ante la inminente llegada de los resultados de la autopsia de Alberto, mientras Damián tomará una decisión que provocará el malestar de Tasio.

Beatriz y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 585 del jueves 18 de junio

Damián intentará recomponer su relación con Tasio después de los últimos desencuentros, aunque recuperar la confianza perdida no será sencillo. La jornada también estará marcada por la emoción. Fina se despedirá de la casa de los De la Reina, cerrando una etapa importante de su vida.

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Por su parte, Begoña dará un paso adelante y se ofrecerá para cubrir las ausencias en el dispensario mientras Miguel no pueda hacerse cargo de sus funciones. En el terreno sentimental, Andrés reunirá el valor suficiente para invitar a Valentina a una cita, dispuesto a explorar una posible relación.

Mientras tanto, Gabriel considerará que la situación con Beatriz ha llegado demasiado lejos y planteará a Begoña la posibilidad de apartarla definitivamente. La sorpresa final llegará de la mano de Tasio, que realizará una contratación inesperada en la fábrica, una decisión que generará controversia inmediata.

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Andrés y Valentina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 586 del viernes 19 de junio

El último episodio de la semana concentrará algunas de las tramas más esperadas. Beatriz permitirá que una desconocida crea que ella es la madre de Juanito, una confusión que amenaza con complicarse seriamente. Al conocer la contratación de Paula, Marta se enfrentará a Tasio para reprocharle una decisión que considera equivocada. Al mismo tiempo, Brossard mostrará su descontento con Cloe y le hará saber su malestar.

En el ámbito empresarial, Damián comunicará a Tasio su resolución definitiva respecto a La Industrial, una noticia llamada a marcar el futuro de todos los implicados. Sin embargo, el momento más esperado llegará con la revelación de los resultados de la autopsia de Alberto.

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La verdad saldrá finalmente a la luz y provocará una auténtica sacudida entre los personajes. Y cuando todo parezca resuelto, Damián volverá a mover ficha presentando una nueva oferta a Brossard, dejando abierta la puerta a nuevos giros en una historia que continúa sorprendiendo capítulo tras capítulo.