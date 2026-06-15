El PSOE no descarta querellarse contra Leire Díez

El PSOE no descarta ahora presentar una querella contra Leire Díez. Así lo ha avanzado en una rueda de prensa este lunes la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, quien ha matizado que esperarán a los avances que revele la instrucción de la Audiencia Nacional, que investiga una presunta trama liderada por Santos Cerdán para torpedear procesos judiciales contra el partido.

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