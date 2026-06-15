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El PSOE no descarta querellarse contra Leire Díez

Ferraz asegura que ningún contrato se ha tramitado para pagarle directamente a la exmilitante

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La exconcejal socialista Leire Díez a su llegada a la sede del PSOE en Ferraz. (Carlos Luján/Europa Press)
La exconcejal socialista Leire Díez a su llegada a la sede del PSOE en Ferraz. (Carlos Luján/Europa Press)

El PSOE no descarta ahora presentar una querella contra Leire Díez. Así lo ha avanzado en una rueda de prensa este lunes la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, quien ha matizado que esperarán a los avances que revele la instrucción de la Audiencia Nacional, que investiga una presunta trama liderada por Santos Cerdán para torpedear procesos judiciales contra el partido.

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