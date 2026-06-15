Justin Gaethje se ríe de Ilia Topuria tras su victoria en la Casa Blanca: “Es un chico tan bonito...”

Justin Gaethje se ríe de Topuria tras su victoria en la Casa Blanca. (Reuters)

En el combate más esperado del año, en el mejor escenario posible, Justin Gaethje escribió su nombre en la historia de la UFC. El luchador estadounidense ganó al hispanogeorgiano después de que el hermano de Ilia Topuria, Aleksandre, decidiera parar el combate. “No veo casi nada”, decía el ya excampeón de peso ligero. ‘El Matador’ abandonó la Casa Blanca en ambulancia camino del hospital.

Todos los focos estaban puestos ahora en Gaethje que, lejos de conformarse con la victoria, lanzó varias pullas entremezcladas con elogios para el español que corrieron como la pólvora por redes sociales.

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La noche en Washington D.C. terminó con un resultado que pocos anticipaban. Topuria, invicto con 17 victorias y ninguna derrota, llegaba como favorito para defender el cinturón del peso ligero. Gaethje, veterano y conocido por su resistencia, encontró la forma de sobrevivir a los momentos más difíciles y acabó imponiéndose.

Ilia Topuria abandona la Casa Blanca camino al hospital. (REUTERS/Jonathan Ernst)

La frase que encendió el debate

La declaración más comentada llegó cuando Gaethje recordó uno de los momentos decisivos del combate, después de que Topuria sufriera un profundo corte en el rostro. “Sí, él es un chico tan bonito, tan preocupado por la sangre. Le golpeé, él estaba hirviendo y empezó a golpearme de nuevo y de nuevo y de nuevo”, dijo el nuevo campeón.

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Y es que, tras recibir el puñetazo que le cortó la piel cerca del ojo, Topuria aumentó la presión y buscó el intercambio con una intensidad mayor. Algo que, según Gaethje, le favoreció para llevarse el cinturón. A pesar de ello, el estadounidense completó su reflexión con un elogio inesperado: “Pero él es tan jodidamente peligroso”.

Ilia Topueria con la cara ensangrentada. (Amber Searls/Reuters)

Burlas y admiración en la misma respuesta

Lo llamativo de las palabras de Gaethje es que la mofa y el reconocimiento convivieron en la misma intervención. Lejos de restar mérito a su rival, el estadounidense insistió varias veces en que Topuria fue uno de los oponentes más complicados a los que se ha enfrentado.

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“Sabía que tenía que superar la primera ronda. Sus habilidades no tienen parangón cuando está fresco. Mi durabilidad, mi tenacidad, mi corazón tiran de mí en esos primeros asaltos. Nadie puede aguantar más que yo en el tercero, pero sobre todo en el cuarto y quinto”, afirmó.

Su objetivo era mantenerse en pie, evitar errores y esperar que el combate avanzara hacia los asaltos donde se siente más cómodo. “Definitivamente me golpeó, pero pensé que debía confiar en mis habilidades y no ser emocional”, señaló.

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Derechazo de Ilia Topueria a Gaethje. (Amber Searls/Reuters)

Una visita construida desde la resistencia

“Mi mentalidad es opuesta a la suya. Me dije que iba a perder, que iba a avergonzarme para poder acceder a mis instintos más primarios, escarbar hondo”. Esa preparación mental fue necesaria porque Topuria logró hacerle daño durante varios tramos del combate. El propio campeón reconoció el castigo recibido. “Me hizo mucho daño en el riñón. El secreto es el trabajo duro. Mi madre tiene el espíritu guerrero mexicano, mi padre tiene esos huesos duros de los alemanes. Estoy hecho para estos momentos”.