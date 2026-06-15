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‘El Rosco’ de ‘Pasapalabra’ tiene los días contados: esto es lo que se sabe sobre la nueva prueba final que se estrena el viernes

Telecinco ya está preparando un concurso paralelo para su parrilla que incorporará la prueba circular

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Promoción de la nueva prueba final de 'Pasapalabra' anunciada por Antena 3 tras la sentencia del Tribunal Supremo que les obliga a retirar 'El Rosco'.

Después de unas semanas de incertidumbre sobre el futuro que podría tomar ‘Pasapalabra’, la cadena ha anunciado finalmente el rumbo que tomará el programa y cómo resolverán el conflicto legal con la última prueba: ‘El Rosco’. Según ha confirmado Atresmedia en sus redes sociales, los últimos participantes que jugarán a esta prueba serán los de este jueves.

Y es que a partir de este viernes 19 de junio a las 20:00 horas, ‘Pasapalabra’ estrenará su nueva apuesta. Este cambio busca generar expectativa y curiosidad entre los seguidores del concurso conducido por Roberto Leal, por lo que por ahora no se conocen todos los datos.

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Tras su despedida, la emblemática prueba de preguntas y respuestas basada en el abecedario dejará de formar parte del formato original y pasará a integrarse en otro programa de Telecinco, aunque todavía no se ha revelado bajo qué dinámica ni en qué espacio concreto, como ha podido comprobar Ver Tele.

*Noticia en ampliación

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