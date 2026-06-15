‘El Rosco’ de ‘Pasapalabra’ tiene los días contados: esto es lo que se sabe sobre la nueva prueba final que se estrena el viernes

Promoción de la nueva prueba final de 'Pasapalabra' anunciada por Antena 3 tras la sentencia del Tribunal Supremo que les obliga a retirar 'El Rosco'.

Después de unas semanas de incertidumbre sobre el futuro que podría tomar ‘Pasapalabra’, la cadena ha anunciado finalmente el rumbo que tomará el programa y cómo resolverán el conflicto legal con la última prueba: ‘El Rosco’. Según ha confirmado Atresmedia en sus redes sociales, los últimos participantes que jugarán a esta prueba serán los de este jueves.

Y es que a partir de este viernes 19 de junio a las 20:00 horas, ‘Pasapalabra’ estrenará su nueva apuesta. Este cambio busca generar expectativa y curiosidad entre los seguidores del concurso conducido por Roberto Leal, por lo que por ahora no se conocen todos los datos.

PUBLICIDAD

Tras su despedida, la emblemática prueba de preguntas y respuestas basada en el abecedario dejará de formar parte del formato original y pasará a integrarse en otro programa de Telecinco, aunque todavía no se ha revelado bajo qué dinámica ni en qué espacio concreto, como ha podido comprobar Ver Tele.

*Noticia en ampliación