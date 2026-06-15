Renfe critica que la Comunidad de Madrid exija empadronamiento para el abono transporte: “La medida genera desigualdades y segregación”

Entrada Atocha Cercanías (EUROPA PRESS)

Renfe ha emitido un comunicado en el que muestra su rechazo a la decisión de la Comunidad de Madrid de exigir desde este lunes estar empadronado en la región para poder solicitar y renovar el abono transporte, algo que, considera, “genera desigualdades y segregación” en el acceso a esta prestación.

La compañía ferroviaria opera el servicio de Cercanías incluido en el abono transporte de la Comunidad de Madrid. En este sentido, en el comunicado emitido este lunes, al que ha tenido acceso Infobae, Renfe considera que esta medida “es un error” porque “introduce diferencias entre ciudadanos en el acceso al transporte público”.

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Además, critica que esta decisión del Consorcio Regional de Transportes de Madrid se ha adoptado “sin información ni consulta previa”. Esta forma de proceder, señala, “vulnera los principios de cooperación y cogobernanza que deben regir la gestión del sistema de transporte público”.

Renfe recuerda que sus títulos de transporte no necesitan justificar empadronamiento

Renfe considera que esta decisión puede generar “desigualdades en el acceso al transporte público, afectar a la cohesión social y territorial y alejarse del principio de igualdad que debe regir cualquier servicio público”.

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Como medida alternativa, Renfe ha recordado que sus títulos de transporte ofrecen distintas opciones sin necesidad de justificar el empadronamiento a diferencia de los nuevos requisitos que exige la Comunidad de Madrid para poseer la tarjeta autonómica.

En este sentido, el abono mensual de Renfe, con un coste de 20 euros (10 euros para jóvenes), permite viajar de forma ilimitada en todos los núcleos de Cercanías de España, sin restricciones de zona durante su periodo de validez.

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“Es una solución flexible para usuarios que se desplazan entre distintas ciudades, como Madrid, Barcelona o Valencia. Mientras que la opción del Bonotren, permite realizar 10 viajes y solo es válido para un núcleo concreto y en las zonas seleccionadas en el momento de la compra”, señala.

La Comunidad de Madrid limita el abono transporte a empadronados

La medida ha entrado en vigor este lunes y, desde ahora, será obligatorio estar empadronado en Madrid o en alguno de los municipios integrados en las zonas tarifarias E1 y E2 para obtener la Tarjeta de Transporte Público Personal (conocida como abono mensual).

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La relación de municipios incluidos en el uso de la tarjeta está disponible en la página web del consorcio, que ha detallado que aquellos usuarios que tengan en la actualidad la tarjeta o la tenga que renovar, y no estén empadronados, no podrán hacerlo, tampoco en caso de extravío.

Una persona pasa su título de transporte para acceder a la estación de Sol (Marta Fernández / Europa Press)

Para acreditar la residencia, será necesario presentar un certificado de empadronamiento o autorizar su consulta, por lo que numerosos inmigrantes y trabajadores que residen fuera de Madrid se quedarían fuera de la posibilidad de contar con un abono mensual personal para circular por la comunidad autónoma en transporte público.

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Ante las críticas recibidas por la medida, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha asegurado este lunes que su gobierno firmará convenios con los del resto de autonomías para asegurarse de que los estudiantes provenientes de otros lugares de España no se queden sin acceder a la tarjeta de transporte por no estar empadronados en la capital.