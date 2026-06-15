Quiénes son los capitanes de la selección española en el Mundial 2026

Los jugadores de la selección española de fútbol (Europa Press)

La selección española afronta su debut en el Mundial de 2026 que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. Este es el primer año que algunos de los grandes jugadores españoles quedan fueran de la lista de convocados, como es el caso de Dani Carvajal y Álvaro Morata. De esta forma, ponían fin a una generación de jugadores para dar paso a una nueva. Ese relevo dada lugar también al nombramiento de un nuevo capitán. España ya tienes los suyos para afrontar el Mundial 2026.

La Selección española llega a la cita mundialista tras haber conquistado la Eurocopa de 2024 en una final disputada ante Inglaterra, con un marcador de 2-1. Además, La Roja aterriza en Estados Unidos con la necesidad de resarcirse de su actuación en el último Mundial (el de Qatar), donde cayó eliminada en octavos de final ante por Marruecos, durante la tanda de penaltis donde se alzó con la victoria el equipo africano. La derrota en Qatar supuso un antes y un después para el equipo que no ha dejado de transformarse en todos los sentidos.

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Del estilo de juego, que pasó del tiki taka a uno más directo, rápido y potente; a incluso nuevos capitanes. Para afrontar el Mundial 2026, Rodri Hernández, jugador del Manchester City, será el futbolista que llevará el brazalete, liderando al equipo en su aventuran mundialist. La elección de Rodri representa la primera vez que el brazalete de capitán recae en un futbolista que desarrolla su carrera en la Premier League y no en la liga española.

El jugador español Rodri (Reuters/Brett Davis)

La estructura de liderazgo diseñada por el seleccionador no se limita a un solo futbolista. El cuarteto de capitanes para el torneo se completa con Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Unai Simón. Los cuatro jugadores suman el mayor número de partidos internacionales entre los convocados, lo que refuerza la decisión de otorgarles el liderazgo dentro y fuera del campo.

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Los otros tres capitanes

Ferran Torres, tras su paso tanto por el fútbol inglés como por la liga española, aporta una visión ofensiva y una presencia destacada en la plantilla. Fuentes cercanas a la selección señalaron que su experiencia en grandes competiciones y su rol en el vestuario han sido determinantes para que figure entre los capitanes. Mikel Oyarzabal, futbolista de la Real Sociedad, se distingue por su regularidad y su capacidad para adaptarse a diferentes posiciones en el ataque.

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Por su parte, Unai Simón, portero del Athletic Club, ha ganado peso en el grupo tras sus actuaciones en los últimos campeonatos internacionales. Su desempeño bajo los palos y su temple en situaciones de máxima presión, especialmente en tandas de penaltis, han sido valorados por el cuerpo técnico a la hora de designar a los capitanes.

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La presencia de Rodri Hernández, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Unai Simón entre los jugadores con más internacionalidades en la convocatoria refuerza su papel central durante el torneo. La apuesta por un liderazgo plural y experimentado es una de las señas de identidad del proyecto de Luis de la Fuente para esta edición mundialista, en la que España aparece entre las selecciones más destacadas según expertos y analistas deportivos.