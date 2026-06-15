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La Operación Paso del Estrecho 2026, que conecta España y Marruecos, arranca con previsiones récord: claves de esta edición y principales puertos

Este dispositivo tiene lugar cada año entre el 15 de junio y el 15 de septiembre y está dirigido a ciudadanos africanos residentes en Europa que viajan a sus países de origen durante los meses de verano

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El Puerto de Motril se prepara para la Operación Paso del Estrecho
El Puerto de Motril se prepara para la Operación Paso del Estrecho (Puerto de Motril/ Europa Press)

La Operación Paso del Estrecho 2026 (OPE) arranca este lunes para acoger, hasta el próximo 15 de septiembre, el mayor tránsito intercontinental de personas y vehículos que se produce cada verano entre residentes en España y de otros países de Europa que acuden al norte de África para visitar sus territorios de origen. Para esta edición se prevé superar en un 3% los desplazamientos registrados en 2025.

Esta operación alcanza este año su 37 edición tras registrar en 2025 cifras récord, con 3.488.885 pasajeros y 857.784 vehículos transportados entre ambos continentes mediante 10.536 rotaciones marítimas. De este total, pasaron por los puertos andaluces de Almería, Granada, Málaga, Algeciras y Tarifa (Cádiz) 3.373.697 personas y 829.774 vehículos.

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Para hacer frente a este tránsito de personas entre dos continentes, el Gobierno español ha preparado un amplio dispositivo de coordinación, asistencia e información destinado a garantizar la seguridad y fluidez de los desplazamientos entre Europa y el norte de África.

Estará “integrado por más de 31.500 profesionales y con la incorporación de tecnología digital de última generación”, según explicó este domingo el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

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Andalucía volverá a asumir “un papel fundamental” en esta operación al concentrar cinco de los siete puertos peninsulares participantes por los que embarcaron, en 2025, más del 96% de los vehículos y pasajeros del total de la Operación Paso del Estrecho.

Qué es la Operación Paso del Estrecho (OPE)

Se trata de un Plan Especial que el Ministerio del Interior coordina durante los meses de verano desde 1986 para facilitar el viaje de un gran número de personas residentes en Europa que aprovechan sus vacaciones para visitar sus países de origen en el norte de África.

Este plan tiene lugar habitualmente entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, coincidiendo con las fechas en las que los ciudadanos suelen cruzar el Estrecho de Gibraltar para acudir a sus países de origen durante los meses estivales. Además, se divide en fase de salida y de retorno.

El operativo está coordinado por el Gobierno de España en colaboración con numerosas administraciones y organismos implicados en la seguridad, el transporte y la asistencia social, así como con las autoridades de otros países como Marruecos.

Los puertos españoles que estuvieron involucrados en la Operación Paso del Estrecho 2025 fueron los de Algeciras y Tarifa (Cádiz), Alicante, Almería, Ceuta, Málaga, Melilla, Motril (Granada), y Valencia.

Año tras año, el tránsito de pasajeros y vehículos que cruzan la Península en el marco de la Operación Paso del Estrecho se ha visto en aumento. En esta edición se prevé un nuevo récord sobre el ya alcanzado en 2025.

Vehículos en el puerto de Algeciras, esperando para entrar en la zona de embarque dentro de la Operación Paso del Estrecho 2025
Vehículos en el puerto de Algeciras, esperando para entrar en la zona de embarque dentro de la Operación Paso del Estrecho 2025 (EFE/A.Carrasco)

Más de 31.500 efectivos y un nuevo sistema digital

El Plan Específico de la Operación Paso del Estrecho 2026 mantendrá las líneas de actuación de los años precedentes. El operativo implicará a más de 20 organismos de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales.

En esta edición participarán también más de 31.500 personas entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sanitarios, asistentes sociales, traductores y voluntarios.

Además, según anunció el Ministerio del Interior, en este 2026 se introducen novedades y mejoras entre las que destaca la incorporación de un sistema digital de gestión. A través de este, se podrá realizar un análisis conjunto de datos de paso con información en tiempo real sobre tráfico, operaciones portuarias, condiciones meteorológicas e incidentes.

Otras de las novedades se sitúa en la frontera de Melilla, donde se ha instalado un servicio que permitirá una primera valoración sanitaria y facilitar una respuesta más ágil y coordinada ante cualquier incidencia.

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