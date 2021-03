La tradición del librero: su abuelo llevó miles de libros a su pueblo y ahora él distribuye millones en Colombia

Foto: Cortesía Juan José Daza

En San Juan del Cesar existe una biblioteca con miles de libros que se han conservado a través de décadas. Su dueño, José Manuel ‘Yin’ Daza Noguera, un periodista y poeta oriundo del mismo pueblo, que murió en 2013 a la edad de 90 años, creó una colección inigualable de textos que fueron consultados por estudiantes de colegios y universidades de La Guajira. Juan José Daza, su nieto, es un ingeniero industrial al que el destino le tenía preparado seguir la tradición, que desde pequeño, aprendió de su abuelo.

Daza habló con Infobae Colombia y recordó los aportes que su abuelo hizo a San Juan del Cesar, pueblo en el que fue padrino de más de cien mil niños, a través de la lectura. “Su gran influencia fue que las personas que vivían en un pueblo que, en aquella época era apartado, él pudo hacer esa conexión entre las personas que no tenían la posibilidad de salir del pueblo con cosas que solamente las conoces de dos formas: o viajando o leyendo”.

Según Juan José, en la biblioteca que su abuelo creó en su casa desde los 20 años, coleccionando libros que compraba y le regalaban, logró recopilar entre 3.000 o 4.000 ejemplares de historias de todo tipo y que fueron consultadas por él y muchos otros niños y jóvenes que, ya fuera por sus estudios o por interés propio, se acercaban a la casa de Don José Manuel a solicitarle recomendaciones.

“El proceso era así: El niño o el joven llegaba y le decía a mi abuelo que necesitaba un libro sobre tal tema y él les recomendaba, los agarraba de la biblioteca, se los prestaba y tenían que devolverlos a los dos o tres días (...) Mi abuelo no dejaba que nadie sacara los libros de su biblioteca, él te los prestaba, pero él iba y los sacaba, porque él sabía perfectamente donde encontrar qué libro”.

Don José Manuel Daza fue muy reconocido en su pueblo, además de por sus libros y sus miles de ahijados, por participar activamente en las políticas del pueblo, ya que fue alcalde, concejal y representante a la cámara, además, recibió la medalla al mérito “Cacique Upar”, la cual se le otorgó por su aporte cultural a San Juan del Cesar. Yin Daza publicó tres obras, “Itinerario de un periodista”, “Notas para Radio Guatapurí” y “Notas para el periódico El Pilón”.

José Manuel “Yin” Daza Noguera. Foto: portalvallenato.net

Fue un gran amigo del pueblo y del nobel de literatura Gabriel García Márquez, quien llegó a visitar su casa y de quien la biblioteca aún guarda algunos de sus libros. De hecho, a los 8 años, el primer libro que leyó Juan José Daza fue ‘Crónica de una muerte anunciada’ y, aunque considera que no era un libro adecuado para leer a esa edad, destaca que al igual que su abuelo disfrutaba de la pluma del nobel porque “lo que Gabo cuenta en sus historias pasaba mucho de donde yo vengo, Gabriel García Márquez nació en Aracataca y yo pasaba por Aracataca por lo menos tres veces al mes. Era genial, todo lo que pasa en sus libros, la cercanía que él tuvo con mi abuelo, hay una conexión muy personal cuando lo leo”.

Juan José Daza es el Country Manager en Colombia de Buscalibre, la plataforma de venta de libros físicos por internet más grande de Latinoamérica, la cual lleva 8 años operando en el país y fue él, el que, a través de su conocimientos en el manejo de empresas y su amor por los libros, heredado de su abuelo, puso la primera piedra para la llegada de esta empresa al país.

Cuando Juan José creció y debió decidir qué estudiar se inclinó por el lado de los números, motivado por su padre, quien no tuvo el mismo gusto por la lectura, así que se graduó en Ingeniería Industrial y se especializó en administración de negocios. Su gusto por la lectura siempre estuvo ahí, pero no heredó el talento de su abuelo para escribir, razón por lo que no contempló esa área para su vida profesional; sin embargo, en el año 2012 una oportunidad de negocio lo hizo recordar las anécdotas que vivió junto a los libros de su abuelo.

“Yo arranqué Buscalibre desde cero en Colombia, de ir a la notaría y crear la empresa. Cuando a mí me buscan y me cuentan de qué se trata era un momento del año 2012 en donde los libros físicos venían decayendo, el ‘boom’ era el libro digital, entonces mucha gente no creía en este proyecto. Yo en cambio sí creía mucho precisamente por esa relación que tenía con los libros, yo veía que mi abuelo de 90 años todavía hablaba de libros, los libros van de generación tras generación, el libro físico no se acaba”.

Daza coincide en que la lectura en Colombia es poca, de hecho, lamenta que su región, la Costa Caribe, sea una en la que menos se lee. Los colombianos leen cerca de 2,5 libros por persona al año, mientras que en Chile, donde nació Buscalibre, cada persona lee aproximadamente cinco libros al año, lo que hizo que se cuestionara más el negocio; sin embargo destacó que, en los últimos años la lectura en Colombia ha crecido cerca de un 40%, “lo que demuestra que hay más interés por la lectura (...) la gente cree que los jóvenes son la generación que menos lee, porque están más ligados a los medios audiovisuales, pero de hecho esa generación son personas que leen muchísimo, solo que no leen lo mismo que las demás generaciones”.

Foto: Cortesía Juan José Daza

A través de su trabajo, aunque no se considera un librero, Juan José Daza recuerda a su abuelo, quien en su época puso a disposición de un pueblo de La Guajira miles de libros, ahora él ofrece millones de ejemplares a cualquier colombiano, esté donde esté. Buscalibre fue uno de los negocios online que también se benefició durante la pandemia, según Daza “el libro se convirtió en una herramienta de entretenimiento en casa”, razón por la que durante el último año triplicaron sus ventas en el país.

“Literalmente llegamos a todos lados, hemos llegado a veredas, pueblos pequeños, lugares a los que hay que llegar en canoa o chalupa, allá también hemos entregado libros”, señaló Daza a este medio.

La biblioteca de su abuelo se conserva en San Juan del Cesar, con todos sus ejemplares juntos, pero la Universidad de La Guajira y la sede de la Universidad Nacional en Valledupar, están interesadas en tener todos esos ejemplares en sus campus. “La decisión está en mi papá y mis tíos, pero toda la familia está de acuerdo en que la biblioteca debe permanecer junta, esos libros han estado juntos por muchos años y no se deben separar. Necesitan mucho cuidado porque hay unos muy viejos”.