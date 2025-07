La confesión de Sonsoles Ónega sobre su divorcio: “Era infeliz en mi matrimonio, cerrar la puerta fue una liberación”

Sonsoles Ónega, en el evento de despedida de la temporada de 'Y Ahora, Sonsoles'. (Europa Press)

Sonsoles Ónega acaba de cerrar una temporada destacada al frente de su magacín en las tardes de Antena 3, Y ahora, Sonsoles. En su tercer curso en emisión, el espacio mantuvo el liderazgo ante sus rivales de la franja vespertina pese a los cambios que han experimentado las parrillas de Telecinco y La 1 en ese horario. Tras el final de la temporada, Ónega celebró con su equipo un evento de despedida en Madrid antes de trasladarse a Sotogrande para iniciar sus vacaciones junto a su pareja, Juan Montes.

Antes de comenzar su merecido descanso estival, la periodista, escritora y ganadora del premio Planeta habló con El País, abordando temas profesionales, pero también de su vida personal, como el divorcio del padre de sus dos hijos, Carlos Pardo Sanz.

“Aguantar por aguantar no tiene ningún sentido. Hay que divorciarse más”, asevera Sonsoles en la entrevista. La comunicadora asegura que la situación de su relación con su exmarido la ayudó a encontrar tiempo para escribir, refugiándose en su faceta como escritora: “Pude escribir en los momentos más exigentes de mi vida porque era infeliz en mi matrimonio. Cerrar la puerta fue una liberación”, sentencia.

Así, la presentadora de Atresmedia asegura que cuando se divorció de su marido liberó “a una Sonsoles que llevaba mucho tiempo apresada”. Además, afirma que tardó “un verano” en saber que tenía que tomar la decisión de divorciarse. “Recuerdo que estaba cortando un limón”, dice sobre el momento en que no hubo marcha atrás.

En cuanto al amor en esta etapa de madurez, la periodista reconoce que es mucho más sereno: “Solamente tienes que no joderla porque no aspiras a tener hijos y tienes una sensación de finitud. Entonces no discutes, ves venir el problema y tratas de disfrutar al máximo”, expresa.

La influencia de su madre

En la entrevista también hace referencia a su madre, Marisol Salcedo, quien ha tenido una gran influencia sobre ella. Funcionaria del Estado y trabajadora en la Moncloa, Sonsoles describe a su madre como una mujer presente y optimista, destacando cómo la marcó el divorcio de sus padres en una época en que ni siquiera estaba regulado: “Probablemente, en mi clase, era la única hija de padres divorciados”.

Sonsoles Ónega, en una imagen promocional. (Atresmedia)

En cuanto a si la entrega a su profesión condiciona sus relaciones, Sonsoles reconoce que “absolutamente”. “Es el gran timo de la mujer trabajadora. Para nosotras tiene un coste emocional mucho más elevado que los hombres, que están programados para no sentir culpa”, sentencia.

Sobre su título de “reina de las tardes”, Ónega rechaza esa etiqueta: “No me representa y no es falsa modestia. Me encanta hacer bien mi trabajo, pero a las reinas se las puede destronar y no quiero que me destronen”.

Por otra parte, la periodista se muestra molesta por el trato frívolo que a veces recibe su faceta de autora, aunque asegura que no le incomoda que la llamen “escritora de supermercado”, ya que desea llegar a un público amplio. “El alma es mía, no me la pueden robar”, dice en respuesta a los intentos de desacreditar su carrera literaria. Actualmente, está trabajando en una novela inspirada en el siglo XIX, investigando el papel de mujeres creadoras e intelectuales de la época que, según sus palabras, no recibieron el reconocimiento merecido.