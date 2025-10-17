Juan del Val cuenta en ‘El Hormiguero’ sus planes tras ganar el millón de euros del Premio Planeta

Juan del Val y su mujer, Nuria Roca, en 'El Hormiguero'. (Flickr)

Juan del Val es el orgulloso nuevo ganador del Premio Planeta 2025, y ya se ha convertido en el hombre del momento. Su novela Vera, una historia de amor no solo le ha dado el reconocimiento literario más codiciado del panorama en español, sino que además ha engrosado su cuenta bancaria. Este galardón va de la mano de un cheque de un millón de euros.

Pese a que la vida le ha cambiado, la rutina del madrileño no ha cambiado y este jueves ha estado en el plató de El Hormiguero, donde trabaja como guionista y colaborador. Sentado en la mesa de debate junto al resto de colaboradores, Juan ha aprovechado para aclarar algunas de las dudas que han surgido tras su victoria.

Una de las grandes sorpresas que se ha llevado es que su móvil no ha dejado de sonar desde entonces. “He decidido entrar en el móvil y tenía como 400 y pico chats abiertos. Pido perdón a todo el mundo que no he podido contestar”, ha confesado entre risas. Fue entonces cuando Tamara Falcó, con su habitual toque irónico, soltaba: “Ten cuidado, porque es mucho dinero en metálico también. Si esos 400 mensajes te han empezado a escribir ahora…”.

Un comentario que dio pie al protagonista de la noche para hablar sin tapujos del dinero del premio. “La mitad para Hacienda, pero tampoco me voy a quejar”, respondió con humor. Y es que, efectivamente, el premio está sujeto a impuestos. Según ha trascendido, Del Val deberá destinar aproximadamente 430.000 euros a la Agencia Tributaria, entre impuestos estatales y autonómicos (Madrid), por lo que su “premio real” rondará los 570.000 euros.

Eso sí, todavía no ha visto un euro. “No me ha llegado a la cuenta todavía. No sé cuál es el proceso”, admitió en directo, y es que solo habían pasado unas horas desde que fue proclamado.

Más allá del dinero y de los flashes, lo que verdaderamente sorprendió a sus compañeros fue la decisión que Juan del Val ha tomado respecto a su futuro laboral. Cuando Pablo Motos le preguntó si pensaba seguir formando parte de El Hormiguero, el guionista y escritor fue tajante: “Para mí, El Hormiguero es muy importante. Mi vida es demasiado maravillosa como para cambiarla. Seguiré siendo guionista del programa y colaborador en tertulias. Estaré aquí todos los martes y jueves, así como los sábados en La Roca”, afirmó.

Si bien su cuenta se engrosará un tanto, el autor no pretende abandonar su faceta televisiva, ni tampoco el espacio que presenta su mujer, Nuria Roca, cada fin de semana en La Sexta.

Eso sí, ganar el Premio Planeta no es solo una cuestión de dinero y prestigio. Conlleva también una intensa agenda de compromisos: entrevistas, firmas, eventos literarios y muchas horas de promoción. Desde el plató de Antena 3, Del Val aprovechó para enviar un mensaje a la organización del certamen: “Que no se les ocurra a los del Premio Planeta hacer coincidir esos compromisos con mi trabajo en televisión. Hay tiempo para todo. Hay otros días en la semana que se pueden gestionar”.

El llamamiento, aunque en tono de broma, deja entrever que el escritor quiere compatibilizar su nueva faceta como flamante ganador del mayor galardón de las letras españolas con su vida actual, que, según él mismo, no tiene ninguna necesidad de ser modificada.

Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025. (Alberto Paredes / Europa Press)

Por ahora, Juan del Val no ha revelado en qué planea invertir los más de medio millón de euros que le quedarán tras impuestos. “Todavía no me ha llegado, no sé cuándo entra”, insistió. Lo que sí ha dejado claro es que su día a día no cambiará por mucho que haya alcanzado una de las cimas del panorama literario.

Así que, de momento, ni viajes exóticos, ni mansiones, ni retiros dorados: Juan del Val seguirá en su rol de opinólogo, escribiendo guiones y participando en tertulias... Todo como siempre. Aunque ahora lo hará con un Premio Planeta bajo el brazo y unos cuantos ceros más en su cuenta.