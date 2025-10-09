Pasó desapercibida en cines y ahora se puede recuperar en Prime Video: la primera película contada desde el punto de vista de un fantasma

Presence - Tráiler Oficial en Español

Acaba de aterrizar en Prime Video (después de pasar desapercibida en las salas de cine) Presence, la nueva película de Steven Soderbergh, que tiene una particularidad inesperada: se trata de una película que está contada desde la perspectiva de un fantasma.

Esta producción, escrita por David Koepp, se distingue por su enfoque inédito: la cámara se convierte en los ojos de una presencia incorpórea, guiando al espectador a través de cada escena como si habitara el cuerpo invisible del espectro.

A lo largo de su carrera, Soderbergh ha transitado entre grandes producciones y proyectos independientes, pero hasta ahora no había incursionado en el género de terror.

Terror experimental

Con Presence, el director retoma el espíritu experimental que caracteriza parte de su filmografía, colaborando nuevamente con Koepp tras su trabajo conjunto en Kimi. En esta ocasión, el guionista, conocido por sus adaptaciones de relatos de Richard Matheson y Stephen King, aporta su experiencia en el género fantástico para construir una historia que desafía las convenciones narrativas tradicionales.

La película se inicia con una secuencia en la que la cámara, encarnando al fantasma, recorre en soledad una casa vacía, presentando al espectador el espacio en el que la entidad se encuentra atrapada.

Esta imagen proporcionada por Neon muestra a Lucy Liu en una escena de 'Presence'. (Neon via AP)

Este recurso visual, que se mantiene a lo largo de toda la obra, utiliza planos secuencia para seguir los movimientos de la presencia, que observa y acompaña a los nuevos habitantes de la vivienda.

Así, cada escena, que además correspondería con un plano secuencia, sería el resultado de los movimientos de esa presencia escurridiza que seguirá a los nuevos ocupantes de la casa en la que se encuentra, incluso a veces casi tocándolos, convirtiéndose en la responsable de toda la coreografía que tiene lugar dentro del encuadre.

Los personajes ‘vivos’ de ‘Presence’

La trama se intensifica cuando una familia se muda a la casa. La cámara, desde la ventana, espía la llegada de los nuevos inquilinos y establece una conexión especial con Chloe (interpretada por Callina Liang), la hija adolescente de Rebekah (Luci Liu) y Chris (Chris Sullivan).

Chloe atraviesa un momento de vulnerabilidad tras la muerte de su mejor amiga por consumo de una droga adulterada, lo que la lleva a ser la única capaz de percibir la presencia del fantasma.

Imagen de 'Presence', en Prime Video

Ni su hermano Tyler (Eddy Maday) ni su madre, que muestra mayor afecto por su hijo mayor, le creen; solo su padre y la entidad espectral se preocupan por ella.

El carácter ‘vouyerístico’ de Presence la sitúa como una propuesta casi experimental dentro del género. Aunque no recurre al miedo convencional, la película mantiene una tensión atmosférica constante y se convierte en un ejercicio de estilo que explora las posibilidades del lenguaje cinematográfico. La unidad de espacio y el uso del gran angular refuerzan la sensación de estar viendo a través de unos ojos que observan sin ser vistos.

La colaboración entre Soderbergh y Koepp da lugar a una obra que desafía las expectativas del público y amplía los límites del cine de terror, apostando por una mirada original y una puesta en escena que convierte al espectador en testigo invisible de la historia.