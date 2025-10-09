España Cultura

Pasó desapercibida en cines y ahora se puede recuperar en Prime Video: la primera película contada desde el punto de vista de un fantasma

Ya se puede ver en la plataforma ‘Presence’, en la que Steven Soderbergh experimenta con la perspectiva dentro del cine de terror

Beatriz Martínez

Por Beatriz Martínez

Guardar
Presence - Tráiler Oficial en Español

Acaba de aterrizar en Prime Video (después de pasar desapercibida en las salas de cine) Presence, la nueva película de Steven Soderbergh, que tiene una particularidad inesperada: se trata de una película que está contada desde la perspectiva de un fantasma.

Esta producción, escrita por David Koepp, se distingue por su enfoque inédito: la cámara se convierte en los ojos de una presencia incorpórea, guiando al espectador a través de cada escena como si habitara el cuerpo invisible del espectro.

A lo largo de su carrera, Soderbergh ha transitado entre grandes producciones y proyectos independientes, pero hasta ahora no había incursionado en el género de terror.

Terror experimental

Con Presence, el director retoma el espíritu experimental que caracteriza parte de su filmografía, colaborando nuevamente con Koepp tras su trabajo conjunto en Kimi. En esta ocasión, el guionista, conocido por sus adaptaciones de relatos de Richard Matheson y Stephen King, aporta su experiencia en el género fantástico para construir una historia que desafía las convenciones narrativas tradicionales.

La película se inicia con una secuencia en la que la cámara, encarnando al fantasma, recorre en soledad una casa vacía, presentando al espectador el espacio en el que la entidad se encuentra atrapada.

Esta imagen proporcionada por Neon
Esta imagen proporcionada por Neon muestra a Lucy Liu en una escena de 'Presence'. (Neon via AP)

Este recurso visual, que se mantiene a lo largo de toda la obra, utiliza planos secuencia para seguir los movimientos de la presencia, que observa y acompaña a los nuevos habitantes de la vivienda.

Así, cada escena, que además correspondería con un plano secuencia, sería el resultado de los movimientos de esa presencia escurridiza que seguirá a los nuevos ocupantes de la casa en la que se encuentra, incluso a veces casi tocándolos, convirtiéndose en la responsable de toda la coreografía que tiene lugar dentro del encuadre.

Los personajes ‘vivos’ de ‘Presence’

La trama se intensifica cuando una familia se muda a la casa. La cámara, desde la ventana, espía la llegada de los nuevos inquilinos y establece una conexión especial con Chloe (interpretada por Callina Liang), la hija adolescente de Rebekah (Luci Liu) y Chris (Chris Sullivan).

Chloe atraviesa un momento de vulnerabilidad tras la muerte de su mejor amiga por consumo de una droga adulterada, lo que la lleva a ser la única capaz de percibir la presencia del fantasma.

Imagen de 'Presence', en Prime
Imagen de 'Presence', en Prime Video

Ni su hermano Tyler (Eddy Maday) ni su madre, que muestra mayor afecto por su hijo mayor, le creen; solo su padre y la entidad espectral se preocupan por ella.

El carácter ‘vouyerístico’ de Presence la sitúa como una propuesta casi experimental dentro del género. Aunque no recurre al miedo convencional, la película mantiene una tensión atmosférica constante y se convierte en un ejercicio de estilo que explora las posibilidades del lenguaje cinematográfico. La unidad de espacio y el uso del gran angular refuerzan la sensación de estar viendo a través de unos ojos que observan sin ser vistos.

La colaboración entre Soderbergh y Koepp da lugar a una obra que desafía las expectativas del público y amplía los límites del cine de terror, apostando por una mirada original y una puesta en escena que convierte al espectador en testigo invisible de la historia.

Temas Relacionados

Steven SoderberghPlataformasPrime VideoPelículasPelículas RecomendadasCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

‘El Centro’, la serie de Movistar Plus+ que desmitifica el espionaje español: agentes con túper, traiciones internas y el peso de la lealtad en el CNI

La nueva ficción de la plataforma muestra el lado más humano y cotidiano de los servicios secretos. Los vínculos personales y desafíos reales se entrelazarán en una trama marcada por la tensión internacional

‘El Centro’, la serie de

El caso de las chicas desaparecidas de Perpiñán: una serie que revive la búsqueda de un asesino en serie que sembró el terror en la localidad francesa

Se estrena en Disney+ una ficción que recrea un caso real que conmocionó al país vecino, el de Jacques Rançon, conocido como ‘el asesino de la estación de Perpiñán’

El caso de las chicas

Julia Ducournau, la nueva reina del cine de terror regresa con ‘Alpha’: “Parece que el odio esté instalado en nuestras vidas y todos estemos en shock”

Después de ganar la Palma de Oro con ‘Titane’, la directora inaugura el Festival de Sitges con una película que establece un paralelismo entre la pandemia del sida y la del covid

Julia Ducournau, la nueva reina

Por qué el trabajo devora nuestro tiempo y cómo podemos recuperarlo: “Tarde o temprano nos damos cuenta de que el sistema está amañado desde antes de que nazcamos”

Laura Camps de Agorreta publica ‘No nos da la vida’, un ensayo donde reflexiona sobre cómo el mundo laboral fabrica una “pobreza del tiempo” de la que solo se puede salir a través de la movilización colectiva

Por qué el trabajo devora

La historia real detrás de ‘Incontrolables’: la serie de suspense que arrasa en Netflix con un caso similar al que vivió Paris Hilton de adolescente

La creadora del nuevo éxito de la plataforma ha explicado la experiencia personal que la acercó a los centros para adolescentes problemáticos donde se desarrolla la trama

La historia real detrás de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial corrige al

La Audiencia Provincial corrige al juez Peinado: no habrá un segundo juicio con jurado contra Begoña Gómez por el delito de malversación

Qué pasa si llueve en el desfile del Día de la Hispanidad: las unidades y militares que se ven afectados

González Amador, el novio de Ayuso, pide al Supremo que no le perdone la fianza al fiscal general

Procedente el despido de una teleoperadora que durante dos meses realizó 1.500 llamadas pero ninguna acabó en venta

El Puerto de Barcelona recibirá tres buques de la Armada para participar en el Salón Náutico: llegarán dos cazaminas y una fragata

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

La UE no exige que España haga fijos a los interinos, pero insiste en aumentar las indemnizaciones

Números ganadores del Super Once del Sorteo 1

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Yolanda Díaz ampliará a 10 días el permiso por fallecimiento y creará uno nuevo para cuidados paliativos

DEPORTES

Guardiola quiso llevarse a Dani

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”

Cristiano Ronaldo se convierte en el primer y único futbolista multimillonario: de dónde viene su fortuna

Piqué vuelve a cargar contra los árbitros durante un partido del Andorra: “Esto es una puta vergüenza”

Un exjugador del Real Madrid muestra su apoyo a Israel, país en el que jugó unos años: “Estoy orgulloso de amar y ser amado por el pueblo israelí”