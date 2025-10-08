España Cultura

Stephen King sorprende con su nuevo ‘best seller’: una versión mucho más oscura de un cuento clásico con un “demonio enfermo de pecado”

El famoso novelista norteamericano se ha estrenado en la literatura infantil retratando lo que él considera “la esencia” de cualquier historia infantil

Nel Gómez

Por Nel Gómez

Ilustración de Maurice Sendak para
Ilustración de Maurice Sendak para la nueva versión de 'Hansel y Gretel' de Stephen King. (Lumen ilustrados)

Desde la publicación de Carrie en 1974, Stephen King se ha convertido en uno de los escritores más leídos de todos los tiempos y en un verdadero maestro del género de terror contemporáneo. Suyas son novelas como El resplandor, Cementerio de animales, Misery o It, obras que, además de un enorme éxito en su adaptación para diferentes películas y series, también le han valido reconocimientos como los premios PEN American Literary Service Award en 2018, National Medal of Arts en 2014 y National Book Foundation Medal for Distinguished Contribution to American Letters en 2003.

Escritor prolífico, King ha publicado más de 65 novelas, más de una decena de colecciones de relatos y novelas cortas y diferentes ensayos, por no hablar de su participación en el guion de muchas de las exitosas producciones audiovisuales que han cautivado al público con la puesta en escena de sus historias más terroríficas. Sin embargo, tras medio siglo de carrera, el escritor no se había estrenado todavía en un género en el que ahora se ha demostrado igual de capacitado para atraer a una gran masa de lectores.

Interior del libro de 'Hansel
Interior del libro de 'Hansel y Gretel' de Stephen King y Maurice Sendak. (Lumen Ilustrados)

“He estado escribiendo sobre niños como ellos durante gran parte de mi vida”

Estamos hablando de la literatura infantil. Un terreno en el que el veterano novelista ha debutado ahora con una personalísima versión del cuento tradicional de Hansel y Gretel, para la que además se ha apoyado en las populares ilustraciones de la historia que realizó el artista Maurice Sendak para la ópera del compositor Engelbert Humperdinck.

King quedó fascinado al conocer el universo visual que había creado este dibujante. “Pensé: Esto es lo que realmente parece la casa, un demonio enfermo de pecado, y solo muestra ese rostro cuando los niños le dan la espalda”, señalaba en relación con la casa de dulces a la que llegan los niños. “Para mí, esa era la esencia de la historia, y en realidad de todos los cuentos de hadas: un exterior soleado, un centro oscuro y terrible, niños valientes e ingeniosos. En cierto modo, he estado escribiendo sobre niños como Hansel y Gretel durante gran parte de mi vida”. Además, el escritor ha anunciado que será él mismo quien dé voz a la narración para la versión en audiolibro, publicada en inglés desde el pasado 2 de septiembre.

La historia de Lisey Stephen King tráiler subtitulado

Un nuevo ‘best seller’

Desde su publicación en Estados Unidos, la versión de Stephen King de Hansel y Gretel ha sido un verdadero éxito de ventas: fijo como el libro de literatura infantil más exitoso durante varias semanas, según la lista publicada por el New York Times, y todavía en el Top 5 pese a que ya hace más de un mes que se encuentra disponible en las librerías. “En algunos de los mejores momentos de este libro, nos sentimos como en el teatro”, describen los críticos del citado medio estadounidense. “Tu trabajo como espectador es guiar a esos actores por el escenario”.

En España, la versión del libro de King (disponible a partir de este 9 de octubre) ha sido editada por Lumen Ilustrados, sello que ha recomendado la lectura del ejemplar para niños a partir de los 7 años y que, para trasladar al castellano las palabras escritas por el maestro de terror, ha contado con la traducción de Darío Zárate Figueroa.

Stephen King

