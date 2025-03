España ya está preparada para arrebatarle el Récord Guinness del baile de la ‘Macarena’ a los ingleses: “Lo vamos a conseguir”

España intentará batir el Récord Guinness de más personas bailando la 'Macarena'.

¿Quién no conoce la canción de la Macarena? Esta pieza musical se ha convertido en un éxito internacional que ha dado la vuelta al mundo y ha posicionado a Los del Río como Marca España desde 1993. Son muchas las claves de su éxito, pero destacan su estribillo pegadizo y una coreografía icónica. No solo ha llegado a cruzar fronteras, sino que Reino Unido ha conseguido alzarse con el Récord Guinness de mayor número de personas bailando la Macarena (Largest Macarena Dance). Este reconocimiento llegó en julio de 2011 con 2.219 participantes, mayoritariamente estudiantes, danzando durante más de cinco minutos la canción española al unísono y sin equivocarse.

Sin embargo, este mérito intentará ser arrebatado el próximo 30 de marzo en Madrid, concretamente en la Puerta del Sol a las 17 horas. Su organizadora principal, Elena Castilla, lleva más de un año trabajando en este festival, junto a su equipo, por “amor al arte”. Como cuenta ella misma a Infobae España: “La gente piensa que mi trabajo es Macarena, pero no lo es”. El proyecto, que parecía más fácil de realizar al principio, se ha convertido en una prueba de constancia y trabajo: “Por fin lo vamos a conseguir”, ha expresado. La iniciativa ha sido promovida por redes sociales bajo el nombre #OperaciónRécordMacarena.

Lo que empezó siendo una mera idea de campaña de marketing para una empresa, y que no se pudo realizar por falta de tiempo, Elena lo ha transformado en un objetivo personal: “Se me quedó la espinita clavada”. Los primeros pasos los dio ella subiendo vídeos a sus redes sociales sobre este proyecto: el primero fue el 20 de febrero de 2024. Y, “de la nada”, ha conseguido formar un equipo de cinco personas para realizar lo que ella denomina como “un festival muy nuestro”. Un lema que han adoptado para lanzar esta idea al mundo: “¡Recuperemos el Récord Guinness de la Macarena y montemos un festival muy español! Sorry not sorry, UK!”.

España intentará batir el récord de la 'Macarena' el próximo 30 de marzo. (Cedida)

Consiguiendo el título en la Puerta del Sol

Para conseguir el Récord Guinness se necesitan, por lo menos, 2.300 personas el último domingo de este mes. Esta es la cantidad mínima que el equipo ha marcado por temor a que algunas personas no aparezcan: “Podríamos ser 2.220, claro que sí, pero no me la voy a jugar porque como descalifiquen a uno ya no tenemos el récord”. Todos los que asistan deben bailar conjuntamente durante más de cinco minutos y sin fallos. Según Elena, “parece muy fácil, pero no lo es. Al final, cuando uno está nervioso, se equivoca bastante y cansa”. Un error puede llevar a descalificación. Además, todos los asistentes deben llevar una camiseta para que se les identifique, así como una acreditación específica.

Para que los requisitos se cumplan habrá un gran despliegue de medios: “Hay que dividir a todo el mundo en grupos de 50, que tienen su propio juez. Luego está el juez principal y hay otro que tiene que vigilar a los principales”. A esto hay que añadir “pantalla, luces, sonido o seguridad”. Mucha organización para escasos minutos de baile, aunque Elena apunta que también habrá DJ, cantantes en vivo e influencers para después de conseguir el título.

Los del Río en la grabación del videoclip de 'Macarena'. (Los del Río)

Como consecuencia de este enorme equipo para un día, Elena ha sacado entradas para los que quieran participar y, así, poder costear todo lo que el evento exige: “Solo Guinness nos pide 40.000 euros”, ha exteriorizado la organizadora. El precio de cada ticket es de 14,99 euros, 7,49 para niños y un euro para personas con movilidad reducida. Hasta el momento, se han contabilizado más de 500 entradas vendidas, por lo que se necesitan aún una gran cantidad para batir el récord: “Obviamente con la referencia de 2.300 personas, pues da un poco de miedo. Lógico, pero teniendo en cuenta que esto es España, lo vamos a conseguir”. Las entradas se pueden adquirir de manera sencilla en su página web.

Cruzando fronteras: desde Los del Río hasta batir el Récord Guinness

La canción del dúo sevillano, formado por Antonio Romero y Rafael Ruiz, conocido como Los del Río, cuenta con más de 300 millones visualizaciones en YouTube desde que se subió a la plataforma hace cinco años. En la página web oficial del grupo recuerdan que esta melodía llegó a ser número uno dentro de la lista Billboard durante 14 semanas. Además, sonó en importantes actos como la campaña electoral de Bill Clinton para la presidencia, la Super Bowl, los Juegos Olímpicos de Atlanta y la final de la NBA. Los andaluces, incluso, ofrecieron un concierto en el Vaticano con motivo de la Navidad frente al papa Juan Pablo II.

Los del Río en su visita al Vaticano. (Los del Río)

Su éxito, 32 años después, sigue traspasando fronteras. Elena Castilla ha destacado que la mayoría de personas que ya han comprado las entradas “son de fuera”, tanto de diferentes partes de España como de otros países. Solo queda que más españoles y madrileños se sumen al baile para conseguir lo que la organizadora considera que “es nuestro” y no de los ingleses.