Los mejores estrenos de la semana: de ‘Una batalla tras otra’ a ‘Maspalomas’

La nueva película de Paul Thomas Anderson o lo último de los directores ganadores del Goya por ‘Handia’ o ‘La trinchera infinita’ llegan a cartelera

David Pardillos

Tráiler de 'Una batalla tras otra', la nueva película de Leonardo DiCaprio

Última semana de septiembre y última semana del mes con nuevos estrenos. Mientras mucha gente está pendiente de lo que sucede en el Festival de San Sebastián, donde se presentan algunos de los grandes títulos de los próximos meses y se homenajea a estrellas como Jennifer Lawrence o Angelina Jolie, nuevas películas llegan para entretener a todos aquellos que no pueden estar por Donosti. Eso sí, aterriza alguna que otra película recién pasada por la Concha.

La nueva película de Paul Thomas Anderson que protagoniza Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra, es uno de los platos fuertes, pero no el único. Precisamente de San Sebastián llega Maspalomas, la última película de los directores de Handia o La trinchera infinita, y entre medias se encuentran la secuela de un fenómeno del terror o un thriller español con acento americano. Ambientado en San Sebastián, donde si no.

Una batalla tras otra

(Crédito: prensa Warner Bros. Pictures)
(Crédito: prensa Warner Bros. Pictures)

Ha pasado un tiempo desde Licorice Pizza, último trabajo del que está considerado como uno de los mejores y más importantes cineastas del siglo XXI en Estados Unidos: Paul Thomas Anderson. El autor de películas como Magnolia, Pozos de ambición o El hilo invisible vuelve a mirar a Thomas Pynchon -a quien ya adaptó en Puro vicio- como material de partida para esta loca película sobre un guerrillero revolucionario y su hija, quienes viven escondidos durante años de la temible ira de un militar que reanuda su búsqueda con una nueva pista. Leonardo DiCaprio, Sean Penn o Benicio del Toro son las grandes caras de este filme que ya muchos sitúan como favorito para la temporada de premios.

Strangers: Capítulo 2

La cinta está muy cerca
La cinta está muy cerca de llegar a las salas de cine en México. Foto: Lionsgate Films.

Hace tan solo un año del estreno de Strangers: Capítulo 1, la película que recuperaba aquel fenómeno que fue Extraños y que ahora obtiene su esperada secuela, de nuevo con Madeleine Petsch y Gabriel Basso en los papeles protagonistas. En esta ocasión, la película explora la fallida luna de miel de la pareja, que tiene que hospedarse en medio de la noche en un remoto AirBnb sin saber que serán acosados durante toda la noche por un grupo de extraños enmascarados.

Relay

Imagen de 'Relay'
Imagen de 'Relay'

El nominado al Oscar por The Sound of metal, Riz Ahmed, regresa al thriller con Relay, la nueva película del director de Comanchería y El rey proscrito. En ella da vida a Ash, un negociador frío y metódico que está especializado en conflictos entre grandes empresas y denunciantes. Ash trabaja con un sofisticado sistema de comunicaciones conocido como RELAY, pero de pronto recibe la llamada de Sarah, una exempleada de una conocida empresa farmacéutica que dice conocer una información tan valiosa como peligrosa, pues no debería salir a la luz. Comienza entonces una cuenta atrás en el que será el caso más duro al que el negociador se haya enfrentado jamás.

Ya no quedan junglas

Imagen de 'Ya no quedan
Imagen de 'Ya no quedan junglas'

En la semana en la que San Sebastián es la ciudad protagonista, casualmente llega a los cines una película ambientada en ella. Ya no quedan junglas presenta la historia de un exmilitar (Ron Perlman) que vive plácidamente en la ciudad donostiarra, manteniendo una relación sentimental con una joven escort (Natti Natasha). Sin embargo, esta aparece muerta de la noche a la mañana y no parece haber un culpable evidente. “El americano”, como le apodan, se pondrá manos a la obra para tramar su gran plan de venganza en una película llena de grandes caras del cine español: Megan Montaner, Diego Anido, Hovik Keuchkerian, Karra Elejalde, Unax Ugalde o Itziar Ituño, entre otros.

Maspalomas

José Ramón Soroiz en 'Maspalomas'
José Ramón Soroiz en 'Maspalomas' (Bteam Pictures)

Presentada en el Festival de San Sebastián, donde compite por la Concha de Oro, Maspalomas es la nueva película del dúo formado por José Mari Goenaga y Aitor Arregi. En ella se cuenta la historia de Vicente (José Ramón Soroiz), un anciano donostiarra que ha roto con su pareja después de muchos años y vive en Maspalomas llevando un modo de vida radicalmente diferente. Pero cuando un accidente lo obliga a volver a su hogar, Vicente tiene que volver a recluirse en sí mismo y con los demás, en una gran prueba por asumir cómo quiere pasar sus últimos años de vida.

