Leonardo DiCaprio romperá una de sus ‘normas’ protagonizando la esperada secuela de una de las grandes películas de los 90

“Para mí, cada película que he hecho ha sido una obra de arte individual” decía Leonardo DiCaprio hace unos años. “Eso no quiere decir que no haría algo que tuviera secuelas. Algunas de las mejores películas del mundo, como El padrino, han tenido secuelas. El Padrino II es fantástica. Cuando lees un guion, tiene un principio y un final. Es difícil imaginar que eso se pueda resucitar. Simplemente no ha sucedido", matizaba el actor, que durante más de treinta años se ha mantenido al margen de secuelas y demás continuaciones. Hasta ahora. Porque con Heat 2 va a romper su propia norma.

Heat 2, la esperada secuela del clásico de Michael Mann, permanece en vilo mientras Warner Bros explora un acuerdo con Apple TV+, y la posible incorporación de Leonardo DiCaprio podría decidir el futuro del proyecto. La información sobre el incierto futuro de Heat 2 fue publicada por Puck News y otros medios estadounidenses, que confirman que el destino de la secuela directa de Heat (1995) aún no está definido. Michael Mann, director aclamado por su trabajo en la cinta original, propuso una adaptación cinematográfica de la novela Heat 2, coescrita con Meg Gardiner, tras su éxito inesperado como bestseller. El guion ya está terminado, pero el avance del proyecto se había detenido por disputas presupuestarias hasta que ha entrado en escena DiCaprio

Según Puck News, Warner Bros ha mostrado reservas ante la escala financiera solicitada por Mann: el director habría pedido inicialmente más de 200 millones de dólares, aunque una segunda estimación de 170 millones tampoco resultó convincente para los ejecutivos. La cautela de Warner se entiende en el contexto de la fría recaudación de Ferrari, el más reciente filme de Mann, que con un presupuesto de 95 millones apenas superó los 44 millones en la taquilla mundial, según Box Office Mojo. En busca de alternativas, Warner considera ahora sumar un socio de peso para la cofinanciación. Tal como ocurrió con F1: La película, donde Apple TV+ colaboró con Warner Bros y Brad Pitt, el estudio ha entregado el guion de Heat 2 a Apple para su evaluación. De aceptar el acuerdo, la plataforma podría integrarse como coproductora o encargarse de la distribución, abriendo la puerta a un nuevo modelo de financiación compartida para cintas de alto presupuesto.

Película policiaca dirigida por Michael
Película policiaca dirigida por Michael Mann, y protagonizada por Robert De Niro, Al Pacino y Val Kilmer. (Warner Bros.)

DiCaprio al rescate

Lo ha podido romper el bloqueo es la participación de Leonardo DiCaprio. Según Puck News y confirmaciones posteriores, Michael Mann ha entablado conversaciones directas con el actor para sumarlo como protagonista, un movimiento que podría convertir el largometraje en un evento cinematográfico global. Voceros internos sostienen que el equipo de Warner, encabezado por los ejecutivos Mike De Luca y Pam Abdy, vería en el fichaje de DiCaprio una garantía de éxito en taquilla y repercusión mediática, factores que aumentarían la disposición a invertir en la película. Hasta el momento no hay anuncio oficial, pero la sola expectativa de DiCaprio al frente ha reavivado el entusiasmo de ambas partes.

El origen de Heat 2 parte de la novela escrita por Mann y Gardiner, que funciona como precuela y secuela de la historia protagonizada por Al Pacino y Robert De Niro. El libro explora los primeros años de los personajes y la persecución de Hanna a un nuevo enemigo tras el desenlace de la cinta original. Mann, de 82 años, ha establecido que este será su siguiente proyecto y planea regresar a la fotografía en celuloide, algo que no hace desde El dilema (1999), para preservar la atmósfera “azulada y metálica” del Heat original. La vuelta de Dante Spinotti, director de fotografía de clásicos como Manhunter o Enemigos públicos, es otra prioridad para el director.

Respecto al elenco, además de DiCaprio, se han mencionado nombres como Austin Butler y Adam Driver; sin embargo, varias fuentes consultadas por la prensa estadounidense anticipan sorpresas importantes en el reparto definitivo. Los anuncios formales sobre los actores principales y la estructura de producción deberían conocerse en las próximas semanas, si la alianza con Apple y la implicación de DiCaprio logran cristalizar. Mientras tanto, Warner y Michael Mann continúan afinando el modelo económico y creativo de Heat 2, cuyo futuro depende ya menos de fondos propios y más del giro que puedan tomar las negociaciones externas y la voluntad de sus protagonistas.

