Los mejores estrenos de la semana: de la odisea de Miguel de Cervantes en ‘El cautivo’ al enfrentamiento de Pedro Pascal y Joaquin Phoenix en ‘Eddington’

El Cautivo - Tráiler Oficial

Tras un intenso primer fin de semana de septiembre, los estrenos vuelven a la cartelera. Mientras siguen coleando los espíritus de Expediente Warren: El último rito o el drama de Carla Simón con Romería, nuevos títulos llegan a los cines, y los de esta semana vuelven a tener un gran acento español, aunque no sea el único que reverbere en la pantalla.

La película de Alejandro Amenábar sobre Miguel de Cervantes o la última locura de Ari Aster (Midsommar) son algunos de los títulos destacados de la semana, en la que también destacan la nueva adaptación de la exitosa escritora Ariana Godoy o la aventura argentina de Simón en la montaña. En definitiva, muchos sitios a los que viajar sin moverse de la butaca.

El cautivo

Alejandro Amenábar dirige a Julio Peña, como Miguel de Cervantes en 'El cautivo'

El primero de esos destinos de cine no es otro que Argel, al que fue a parar Miguel de Cervantes allá por 1575. Allí estaba preso el ilustre escritor de la historia de la literatura española, y allí permaneció durante cinco años hasta ser rescatado y enviado de vuelta a la península. El director Alejandro Amenábar centra su mirada en este cautiverio del autor de El Quijote, interpretado por Julio Peña y con Alessandro Borghi, encargado de dar vida al bey de Argel Hasán Bajá.

Sigue mi voz

Tras el rotundo éxito de la trilogía A través de... una nueva adaptación de las novelas de Ariana Godoy llega a la pantalla. En este caso se trata de Sigue mi voz, otra de sus obras más destacadas y de nuevo en la línea de sus otros trabajos originarios de Wattpad. En ella se narra la historia de Klara (Berta Castañé), una joven que lleva varios días en casa enferma y que empieza a sentir atracción por la única voz que la acompaña en el día a día, la del joven presentador de radio del programa que escucha.

Simón de la montaña

Imagen de 'Simón de la montaña'

Tras ganar el premio de la Semana de la Crítica en el pasado Festival de Cannes, la joya argentina Simón de la montaña llega a nuestros cines. Puede que algunos recuerden a su protagonista, Lorenzo Ferro, quien sorprendió a todos con su debut en la película El ángel de Luis Ortega. Aquí da vida a Simón, un joven de 21 años que vive al borde de la cordillera de los Andes y que se siente alejado del mundo, por lo que decide construir el suyo propio junto a otro grupo de chicos.

Jone, a veces

Imagen de 'Jone, a veces'

Premiada en la pasada edición del Festival de Málaga o en el Atlántida de Mallorca, Jone a veces llega para encandilar al público con su emocionante historia. Ambientada en medio de la Semana Grande de Bilbao, cuenta la historia de Jone, una joven que cuida de su padre enfermo de Parkinson y de su hermana pequeña. Pero cuando se enamora en las fiestas de Olga, las prioridades en su vida empiezan a cambiar, aunque no sepa del todo bien cómo lidiar con ello.

Eddington

(A24)

El director Ari Aster ya ha sorprendido con locuras como Hereditary o Midsommar, pero en los últimos años ha dejado el terror en un segundo plano para hacer películas que solo conviven en su propio universo. Tras Beau tiene miedo, el director repite con Joaquin Phoenix en este estrafalario relato sobre un pueblo dividido por un altercado en medio del estallido del Covid. Con el sheriff y el alcalde enfrentados, el caos comienza a apoderarse de unos ciudadanos ya de por sí contrariados ante la pandemia que ya tienen de por sí delante.