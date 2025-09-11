España Cultura

Ariana Godoy, la escritora ‘súperventas’ de ‘Sigue mi voz’: “Antes si ibas al psicólogo te decían que estabas loca”

Se estrena la adaptación cinematográfica de una de las obras más personales de la responsable de ‘A través de mi ventana’ que visibiliza los problemas de salud mental

Beatriz Martínez

Beatriz Martínez

Ariana Godoy durante la promoción
Ariana Godoy durante la promoción de su libro, 'Sigue mi voz'

Ariana Godoy, además de ser una autora ‘súperventas’ (primero desde la plataforma Wattpad y después a través de la editorial Planeta), ya tiene experiencia con la adaptación de sus novelas.

Netflix se encargó de una de sus más célebres sagas con tres películas consecutivas, A través de mi ventana, A través del mar y A través de tu mirada, protagonizadas por Clara Galle y Julio Peña.

Ahora, se estrena en cines la versión cinematográfica de una de sus obras más personales, Sigue mi voz, que supone el debut en el largometraje de Inés Pintor y Pablo Santidrán, responsables de la serie El tiempo que te doy.

De qué va ‘Sigue mi voz’

La película (y el libro) nos presentan a Klara (Berta Castañé), una adolescente que acaba de perder a su madre, razón por la que no quiere salir de casa debido a los ataques de ansiedad y por haber sufrido bullying en el instituto.

Tráiler 'Sigue mi voz'

Lo único que la conectará con el exterior será escuchar el podcast de Kang (Jae Woo Yang) cuya voz se convertirá en un faro para ella. Una historia sobre la importancia de tratar los problemas de salud mental en la juventud actual.

Pregunta: ¿Cómo se llevan los días previos al estreno de la adaptación de una obra que ha significado tanto para ti?

Respuesta: Muchos nervios. Trato de no pensar mucho en eso porque entonces me quita el sueño. Pienso, ¿cómo va reaccionar la gente a las escenas, a los momentos? Tengo mucha curiosidad.

P: ¿Qué a supuesto para ti que quisieran adaptar esta historia?

R: Al principio estaba en shock porque pensé... ¿hay alguien que quiere contarla en imágenes? Porque no es la típica historia, se aleja del estereotipo de ‘bad boy’, ‘good girl’, no sigue esa dinámica. Es una historia de superación, que habla de los traumas.

Visibilizar los problemas de salud mental

P: ¿Cómo crees que, que ha evolucionado tanto la literatura como el cine a la hora de hablar de la salud mental?

R: Creo que hemos avanzado muchísimo. De hecho, cuando, cuando yo viví muchas de las cosas que escribí en Sigue mi voz, era 2010 y la verdad es que la mentalidad era completamente diferente. Había un estigma en torno a la salud mental. Te decían, si vas al psicólogo es que está loca. Ahora hay más visibilidad, la gente está más concienciada. Ya nadie te dice, ¿por qué vas a terapia? En ese sentido, espero que Sigue mi voz sea una puerta para generar conversación.

Ariana Godoy y los intérpretes
Ariana Godoy y los intérpretes de la película 'Sigue mi voz'

P: La película tiene una apuesta estética muy particular, sobre todo en la forma en la que se visualizan los ataques de pánico

R: Sí, creo que lo más importante para mí era que los ataques de pánico se pudieran ver de la misma manera por personas diferentes. Es igual que el duelo, no todos lidiamos con él igual. Por eso creo que la película expresa muy bien qué ocurre cuando tienes esa sensación de ahogo, de no poder respirar. Espero que tanto las personas que lo han sufrido como las que no, puedan entender un poco lo que se siente por dentro, ya que es muy difícil de explicar.

P: ¿De qué forma has estado involucrada en este proyecto?

R: De una forma muy activa. Me pasaron el primer guion que escribieron y yo puse algunas notas, comentarios. Después nos reunimos para hablar de esos pequeños cambios y me sentí escuchada.

P: Las anteriores adaptaciones solo se pudieron ver en plataformas, ¿le hace especial ilusión que, en esta ocasión, se pueda ver en cines?

R: El cine tiene una ventaja que no tienen las pantallas pequeñas. Te obliga a estar presente algo que, en casa, resulta más difícil, sobre todo a causa de consultar el móvil. Así que creo que puede ser una experiencia más bonita e intensa.

P: ¿Qué películas te gustan?

R: Sobre todo las de fantasía, que tengan escenas locas, y también una buena comedia romántica. Con lo que no puedo es con el terror, me da miedo.

De Wattpad a autora ‘bestseller’

P: ¿Cómo has vivido estos diez años desde que empezaste a escribir en Wattpad? Cuando echas la vista atrás, ¿qué piensas sobre lo que ha pasado?

R: Buf, que quiero abrazar a esa Arianita que empezó (ríe). Que tenía dos trabajos y que tomaba café para no dormirse. Fue duro, no es algo que surgiera de la noche a la mañana, fueron momentos difíciles en los que solo había esfuerzo y constancia.

P: ¿Qué fue lo que le impulsó a empezar a escribir?

R: Creo que fue la necesidad de leer algo que no encontraba. Yo necesitaba que los personajes hicieran lo que yo quería (ríe). Como no tenía ningún tipo de control sobre ellos, me puse a escribir mis propias historias. Y empecé a llenar cuadernos y cuadernos para mí.

'Sigue mi voz', de Ariana Godoy
'Sigue mi voz', de Ariana Godoy

P: ¿Cómo descubriste Wattpad y decidiste lanzarte a publicar en ella?

R: En esa época estaba la moda de Crepúsculo, y a mí me gustaban las historias de vampiros, así que encontré la plataforma a través de Google. Cuando empecé a utilizarla, me di cuenta de que los autores de esos relatos eran personas normales como yo y pensé: “ah, aquí puede publicar todo el mundo”. Y ahí fue como me lancé.

P: ¿Hasta qué punto crees que se democratizó la escritura?

R: Yo creo que abrió una puerta intermedia que antes no estaba ahí. Porque al principio traté de enviar manuscritos a editoriales y fue muy duro. Primero que te lean, después que te publiquen y que te hagan algún tipo de oferta. Así que a través de la plataforma, se podía ver qué tipo de escritores llamaban la atención de los lectores de una forma natural.

P: ¿Tendremos pronto obra nueva suya?

R: Sí, este mismo año volveré a las librerías. Durante este tiempo estuve embarazada, tuve a mi bebé y han pasado muchas cosas, pero estoy feliz de regresar.

P: ¿Le ha cambiado la perspectiva como autora el hecho de ser madre?

R: Este próximo no, porque ya estaba escrito, pero sí, creo que ahora tengo un mayor entendimiento sobre el hecho de ser madre, puedo hablar desde mi propia experiencia del parto y del posparto, de la maternidad en general.

