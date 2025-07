El duelo transformador de Noe Saccomano: le poeta LGBT+ que encontró su voz despidiéndose de quienes ya no estaban

Noe Saccomano, autora de 'Al borde de la Luna'. (Montaje de Infobae España)

Sueños, identidad y ausencias. Cuando, desde su casa en Argentina, Noe Saccomano habla de su primer poemario, Al borde de la luna (Editorial Olivia), estos tres temas afloran por sí solos en la conversación al igual que se desprenden de sus versos. Antes de que se publicara el libro, la poesía ya formaba parte de su vida, sobre todo como lectora. En todo caso, y puede que como su propia identidad, que durante mucho tiempo no aceptó, era algo que se quedaba en los márgenes.

Para llegar Al borde de la luna, tuvieron que darse varios detonantes. Por un lado, la muerte de sus padres, que provocó a su vez que Noe decidiera salir del armario. Aceptándose como persona no binaria, dejaría a su novio y daría comienzo una nueva relación con una mujer, que tres años y una pandemia más tarde, se marcharía de su vida. Este último adiós sería ese “segundo duelo” que la empujaría a sentir la escritura como un refugio y, al mismo tiempo, una puerta o una ventana a través de la que despedirse.

La importancia de completar los duelos

En una entrevista con Infobae España, Noe ahonda en cómo los sueños han estado desde el principio. Escribe lo que sueña, y al mismo tiempo, en ocasiones los sueños la han incluso advertido de lo que estaba por ocurrir: “Soñé que mi papá (ya fallecido) me venía a avisar que mi mamá había fallecido”, confiesa, algo que se cumplió y que decidió escribir. “Lo que me suele pasar es que estoy durmiendo y, si me despierto y algo viene a mi cabeza, lo anoto”. Este fenómeno, al mismo tiempo que un ejercicio, acaba transformándose en parte del viaje.

Saccomano relata cómo la escritura de poemas le sirvió para atravesar los duelos personales por la muerte de su padre en 2019 y posteriormente la de su madre, experiencias marcadas por una profunda carga emocional y una vivencia atravesada por el coronavirus. Para la autora, la escritura fue muchas veces la única vía para empezar a comprender y dar forma a ese malestar: “Yo todavía no había elaborado el duelo de mi papá... En esa pandemia yo no pude hacer la elaboración del duelo, que de hecho no estuve en terapia. Entonces, era algo que lo trabajaba yo de manera independiente”.

Al mismo tiempo, describe cómo las emociones de diferentes duelos se mezclan y se confunden. “Cuando fue lo de Luana, todavía estaba atravesando el duelo de papá y creo que fueron simultáneos. Como que elegía qué duelo tomar”, comparte. En sus versos, estas vivencias se plasman como un proceso inacabado: “Los duelos no se superan, sino que se transforman en otra cosa. Lo llevas siempre contigo, te cambia y te hace ver las cosas de otra manera”.

Le autore reconoce que la poesía le permitió, en cierto modo, exorcizar la intensidad de la pérdida y poner distancia con el sufrimiento. En sus poemas, utiliza la metáfora de la escritura como un acto de liberación: “Me permitió como decir: bueno, ya está, lo escribí y lo libero. Y ya no es mío tampoco. De alguna forma, cuando escribís un libro, creo que ya pasa a formar parte de otras personas también”.

Puede ser que por eso, Saccomano acabara encontrando en los circuitos independientes y alternativos el lugar más genuino para dar a conocer su poesía. Prefiere compartir sus textos en bares, librerías pequeñas, ferias de diseño y encuentros en espacios como viveros o cafés literarios, donde la cercanía con el público y el intercambio directo propician una experiencia más cálida y horizontal. “No fue nunca mi intención hacerme famosa con el libro o saber que iba a tener una retribución económica. Porque la realidad es que no es tan sencillo. En principio sí me interesa esto, poder difundirlo y que se conozca que hay otro tipo de poesía, que se conozca que hay poesía del colectivo”.

Saccomano da especial importancia a la devolución que recibe de quienes leen sus poemas, ya que considera que la poesía está para ser compartida, discutida y reinterpretada. “En mi perfil de Instagram (@noe.saccomano) tengo una un link desde el que el poemario se puede descargar gratuitamente". Se trata de dar a conocer un proceso en el que la escritura le ha acompañado, una invitación en la que, quien quiera, también puede comprar el poemario en papel.

“Una forma de respetar mis valores”

Las voces y las vivencias de Saccomano como parte del colectivo LGBT+ ocupan un lugar esencial en el poemario, tanto a nivel poético como existencial. Así, sostiene que la poesía escrita desde el colectivo ofrece la oportunidad de acercar realidades diferentes a quienes no forman parte de esas experiencias, abriendo puertas a “otro tipo de mundo… otras formas, otras comunidades e inclusive otras reglas, como una mini-sociedad dentro de otra sociedad más grande, que no sabe o no tiene noción de cosas que pasan”.

La escritura se convierte también en un acto político frente al contexto social y legislativo que vive en Argentina. Saccomano denuncia la fragilidad y el ataque a los derechos conquistados por el colectivo LGBT+ en Argentina, destacando la importancia de instrumentos legales como la Ley de Identidad de Género y la opción del DNI no binario, logros que, según explica, se encuentran amenazados ante las políticas del gobierno nacional: “El presidente que tenemos actualmente está en contra en muchas cosas del colectivo LGBT y se ha encargado de destruir esas cosas y de destruir derechos ganados”.

En este contexto, le autore tomó la decisión de escribir utilizando el lenguaje inclusivo, aun bajo el riesgo de posibles proscripciones: “No sabía qué hacer. Tenía miedo. En ese momento mi ley estaba por asumir. Hay libros que se han proscrito… Pero sí, estoy contenta de haberlo escrito en lenguaje inclusivo. Saccomano defiende el uso de este lenguaje como un modo de coherencia personal y respeto propio: “Justamente soy una persona no binaria y me parecía como una forma de respetar mis valores”.