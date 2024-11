Nuevo round por los libros de colegios con escenas sexuales: Kicillof publicó una foto y lo cruzaron Villarruel y los libertarios

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, junto a los libros de la discordia (X)

En la previa del primer acto de Cristina Kirchner como flamante jefa del peronismo a nivel nacional, el gobernador Axel Kicillof se mostró desconectado de lo que estaba por ocurrir en Santiago del Estero: subió una foto a una red social junto a los cuatro libros con escenas sexuales que se reparten en la provincia de Buenos Aires y que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, calificó como material “degradante en inmoral”.

“Qué mejor que un domingo de lluvia para leer buena literatura argentina. Sin censura”, publicó en su perfil de la red X. Horas antes y, por la misma vía, el gobernador bonaerense señaló: “Recordamos hoy la gran gesta militante que posibilitó el fin de la proscripción de Perón y el regreso de la democracia plena a la Argentina. ¡Feliz día de la militancia!”.

Sexo explícito y lenguaje crudo en las novelas distribuidas a los colegios bonaerenses para chicos desde 14 años

“Nunca es buen día para leer libros que exaltan la pedofilia y sexualización a los niños, Kicillof! El libro que tenés en la mesa titulado ‘Si no fueras tan niña’ es la historia de una niña de 14 años abusada por un adulto de 30, ¿en serio usás esa tragedia para meterle mierda en la cabeza a los niños y adolescentes de la provincia de Buenos Aires? ¡Con nuestros niños no te metas”, le respondió por X la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

Días atrás, la titular del Senado participó de un seminario en la Cámara alta y expresó: “¡No les vamos a permitir que perviertan el futuro de la Argentina! Hoy participé de una charla de vital importancia para el futuro de nuestros niños y adolescentes, donde madres y especialistas del Derecho, la Medicina y el Periodismo analizaron la creciente y constante sexualización a la que son sometidos nuestros chicos en el sistema educativo. Uno mi voluntad a la de todos los que están luchando para que nuestros chicos sean respetados en su inocencia y pudor. ¡Con los chicos no!”.

“Así como lo ves, le hizo perder más de USD64.000.000.000 al país. Es, actualmente, el peor político de todos”, reaccionó el dirigente libertario, Ramiro Marra.

Por otra parte, la Fundación Natalio Morelli, dedicada a la protección de los derechos de niños y adolescentes, denunció en lo penal al ex ministro de Educación de la Nación y actual director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, por la distribución de textos que incluyen contenido sexual explícito y temáticas consideradas inapropiadas para estudiantes de entre 12 y 15 años.

Entre los títulos mencionados en la denuncia figuran “Las aventuras de la China Iron”, de Gabriela Cabezón Cámara; y “Si no fuera tan niña. Memorias de la violencia”, de Sol Fantín. Otros títulos, como “Cometierra” -con el que se sacó la foto Kicillof este domingo-, de Dolores Reyes, también contienen temas considerados “delicados”, como el aborto y la crítica a instituciones religiosas.

“Nosotros no somos provocadores, somos educadores. No son libros para educación sexual, forman parte de una colección llamada Identidades Bonaerenses”, aclaró en su defensa Sileoni. “No se obliga a los estudiantes a leerlos. Son herramientas de apoyo para los docentes, que abren un mundo al que muchos chicos no tienen acceso”, enfatizó el funcionario.

Desde su lado, Identidades Bonaerenses apuntó a un “conjunto de libros de narrativa, poesía, novela gráfica, teatro, ensayo y comunicación de la ciencia que recuperan la pregunta por la identidad, el territorio y sus voces para poner en el centro de la escena la diversidad de voces, imágenes, temáticas, problemas, condiciones de vida, que atraviesan a la Provincia de Buenos Aires desde la perspectiva de quienes la narraron, la investigaron, la evocaron y la imaginaron”.

“La identidad lectora no es, no puede ser, una obligación impuesta, sino una construcción personal que se moldea en función de los intereses, gustos, experiencias y deseos de cada estudiante. El derecho a elegir qué leer, y por lo tanto qué no leer, es irrenunciable. Es por eso que esta colección de más de 100 libros, que incluye tanto títulos clásicos de la literatura nacional como otros absolutamente novedosos de autores jóvenes, no prescribe la lectura ni obliga a leer los libros canónicos, sino que estimula el entusiasmo a partir de la exploración y el descubrimiento de diferentes posibilidades”, agregaron en un comunicado.