La actriz Emma Vilarasau: “Las chicas enseñan pechos y culo diciendo que no lo hacen para agradar a los hombres, pero la sociedad pesa más de lo que creen”

Emma Vilarasau en 'Casa en llamas', de Dani de la Orden (VerCine)

La gran actriz catalana ha regresado a la actualidad gracias a su participación en la película Casa en llamas, por la que fue nominada al Goya y ganó el Gaudí a la mejor protagonista, algo que le ha devuelto la visibilidad en nuestro país a sus 66 años (en Cataluña nunca la había perdido).

Nacida en Sant Cugat del Vallès en 1959, Emma Vilarasau se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del teatro y la televisión en Cataluña.

Tráiler oficial de 'La casa en llamas'.

Después de una amplia y reconocida trayectoria, ahora la revista Forbes la ha incluido entre las 100 mujeres más influyentes de Cataluña.

Una actriz que reivindica la madurez

En una entrevista reciente, Vilarasau ha reflexionado sobre su carrera y el momento de plenitud que experimenta en la madurez. La actriz describe esta etapa como el inicio de “el tercer acto” de su vida, una metáfora que utiliza para expresar la serenidad y el valor que encuentra en el envejecimiento.

“Estoy comenzando el tercer acto de mi vida”, afirmaba con tranquilidad, subrayando la importancia de aceptar el paso del tiempo y de encontrar dignidad en cada etapa vital.

Uno de los temas centrales de su discurso es la 'invisibilización’ de las mujeres mayores en los medios de comunicación y en el cine. Vilarasau denuncia que la sociedad tiende a ocultar la vejez femenina, una realidad que considera injusta y limitante.

“Todas nos hacemos viejas. Y no entiendo por qué no se muestra esa belleza”, declaraba, poniendo de manifiesto la falta de representación de las mujeres mayores en la cultura popular.

La presión estética a las que se someten las nuevas generaciones

Esta ausencia, según la actriz, contribuye a perpetuar estereotipos y a reforzar la presión sobre las mujeres para mantener una imagen eternamente joven.

La presión estética y la obsesión por la juventud son cuestiones que Vilarasau aborda con franqueza. Reconoce que el camino más sencillo para muchas personas consiste en recurrir a la cirugía estética, pero ella rechaza esa opción por temor a perder su identidad.

“El camino más fácil es pagar una cirugía. Pero a mí me daría pánico no reconocerme al mirarme en el espejo”, confiesa, evidenciando el dilema al que se enfrentan muchas mujeres ante las expectativas sociales.

La actriz Emma Vilarasau gana el Feroz a la mejor actriz protagonista en película por "Casa en flames", en la gala de entrega, en su duodécima edición, de los Premios Feroz, este sábado en Pontevedra. EFE/Brais Lorenzo

Para la actriz, aceptar el propio cuerpo y las huellas del tiempo es un acto de valentía y autenticidad. En su análisis, Vilarasau establece un vínculo entre la negación de la vejez femenina y la influencia que esto ejerce sobre las generaciones más jóvenes.

Observa que, en la actualidad, muchas chicas muestran su cuerpo en redes sociales y espacios públicos, argumentando que lo hacen por sí mismas y no para agradar a los hombres. Sin embargo, la actriz cuestiona esta afirmación y sugiere que la presión social sigue teniendo un peso considerable.

“Ahora las chicas enseñan las tetas y el culo diciendo que no lo hacen para agradar a los hombres, pero yo creo que la sociedad pesa más de lo que creen”, reflexiona, invitando a una revisión crítica de los discursos sobre la libertad y la autoafirmación femenina.

Su lucha por la ‘cosificación’ del cuerpo femenino

La experiencia personal de Vilarasau durante su juventud estuvo marcada por la lucha contra la cosificación de la mujer. Recuerda cómo su generación intentó romper con la visión de la mujer como mero objeto de deseo sexual masculino. “Formo parte de una generación que quería ser algo más que unas tetas y un culo y nos poníamos faldas largas y vaqueros para intentar cambiar las cosas, pero ahora siento que no queda nada de eso”, lamenta, expresando cierta decepción ante la persistencia de patrones que su generación intentó transformar.

Emma Vilarasau y Karra Elejalde en 'Los sin nombre', de Jaume Balagueró

Esta reflexión revela la complejidad de los avances sociales y la dificultad de erradicar dinámicas profundamente arraigadas. A pesar de las dificultades, Vilarasau defiende con pasión e ironía la necesidad de un envejecimiento digno. Para ella, la muerte representa el último acto de la vida y aspira a afrontarla con paz. “Yo quiero morirme bien, es lo único que haré en la vida, así que mejor hacerlo en paz”, afirma, reivindicando la importancia de vivir cada etapa con plenitud y sin miedo.

La aceptación del propio cuerpo y del recorrido vital se convierte, en sus palabras, en un gesto de coraje. “Tengo las arrugas que merezco. He reído mucho en mi vida” dice, celebrando las marcas que la experiencia ha dejado en su piel.

“Es tiempo de arriesgar”

En la actualidad, Vilarasau disfruta de una mayor libertad creativa. Selecciona los proyectos en los que participa, impulsa nuevas historias y comparte su experiencia con las generaciones más jóvenes de actores y actrices. Esta autonomía le permite asumir riesgos y explorar nuevas facetas de su profesión.

“Ya no me da miedo equivocarme. He demostrado que soy actriz, ahora me toca arriesgar”, asegura, mostrando una actitud valiente y abierta al cambio.

Macarena García, José Pérez Ocaña, Clara Segura, Emma Vilarasau, María Rodríguez Soto, el director Dani de la Orden y Enric Auquer en 'Casa en llamas' (VerCine)

El recorrido de Emma Vilarasau ilustra la evolución de una artista que ha sabido adaptarse a los desafíos de cada época, manteniendo siempre una mirada crítica sobre la sociedad y el papel de la mujer en el ámbito público.

Su testimonio ofrece una perspectiva valiosa sobre el envejecimiento, la ‘autoaceptación’ y la necesidad de visibilizar todas las etapas de la vida femenina. La actriz, que ha recibido el reconocimiento de la industria y del público, continúa aportando su voz y su experiencia a un debate que sigue vigente en la sociedad actual.