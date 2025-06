Óscar Dudamel: “Bad Bunny hace que los jóvenes se interesen por la salsa, pero no creo que esté a la altura de Héctor Lavoe”

Óscar Dudamel, el músico venezolano que ha reinventado la salsa y la rumba con 'Sueño alcanzado'.

Normalmente es el hijo quien vive a la sombra del padre, un novato quien lanza su primer álbum y el músico joven quien saca energías e ilusión para encontrar nuevos sonidos. Pero en Óscar Dudamel no hay nada estrictamente normal, pues todo en él resulta precisamente lo contrario: algo sorprendente, fuera de toda lógica. Extraordinario. Es cierto que el músico venezolano no goza de la misma fama que su hijo, el director de orquesta Gustavo Dudamel, tanto como que ha lanzado su primer álbum con 64 años. Pero ha sido precisamente ese hecho lo que ha propiciado que el trombonista haya encontrado, después de décadas cultivando la salsa, el momento perfecto para encontrarse nuevos sonidos y a sí mismo como músico. El momento perfecto para alcanzar su sueño.

“Lo hubiese podido hacer antes. Pero es que no, yo digo que el tiempo no había llegado. Por lo menos antes de hacer este disco yo tuve muchos compositores y de hecho hasta me las grababan”, afirma con energía el músico, que recibe a Infobae España en su hogar en Carabanchel, Madrid, desde el que se ha hecho su pequeño gran rincón dedicado a la salsa y la rumba tras dejar Venezuela hace ya cuatro años. Su entusiasmo y energía no proceden solo de que haya estado haciendo deporte un rato antes, sino también de que acabe de lanzar Sueño alcanzado (Platoon LTD, 2025), un álbum que recoge todo lo que ha aprendido y disfrutado de la salsa, pero también con toques de rumba o incluso de jazz.

“La canción que da inicio al álbum y nombre al disco es una canción hecha para mi hijo. Y si tú vas a hacer una canción para un director de orquesta tiene que ser algo sofisticado, pero yo no quería ser sofisticado porque iba a ser igual que todo

“Yo no quería salir con canciones míticas, porque si vas a sacar un disco para asegurar el triunfo, tienes que grabar canciones que ya han sido un éxito. Yo no quería hacer eso porque todos esos autores ya son difuntos, así que me arriesgué con esto”, explica Dudamel, quien comenzó desde bien joven a tocar el trombón en su Barquisimeto natal, pero no ha sido hasta décadas después que ha podido ver la luz su primera composición propia. “No te creas que esto fue fácil, porque en el mundo de la música hay muchos egos y cuando llega un viejito como yo y está discutiendo con un muchacho que tiene las técnicas actualizadas te discute, a veces son poco humildes”, aclara el músico, quien, sin embargo, ha logrado con el álbum que la salsa y la rumba suenen más actuales que nunca sin por ello renunciar a su esencia. Pero, ¿cómo se logra todo eso?

El músico Óscar Dudamel junto a su inseparable trombón.

La receta de la nueva vieja salsa

“Desde el principio quise grabar con hasta 12 músicos dentro de la cabina, que no se suele hacer porque si se equivoca uno tienes que repetir todo”, confiesa entre risas Dudamel, quien se deshace en elogios para los grandes maestros de salsa de los 60, y en especial para su ídolo Willie Colón, también trombonista y que se abrió paso en el mundo de la música caribeña que dominaban en Nueva York nombres como Tito Puente o Eddie Palmieri. “Yo quería hacerlo al estilo Willie Colón. Combinamos los trombones con ese toquecito, tú sabes, rapidito, tocando estilo la calle pero con sutileza y cuerdas. Y cuando lo escuché la primera vez dije ‘este es el disco’. Nunca me he apartado de los 60. Mi exesposa me echaba mucha broma porque me decía que yo estaba como un dinosaurio, porque yo no avanzaba y me gustaba la salsa vieja. Pero ahora lo hago a mi manera”, reflexiona el trombonista, para el que ha sido clave otro nombre en la composición de Sueño alcanzado: Gustavo.

“La canción que da inicio al álbum y nombre al disco es una canción hecha para mi hijo. Y si tú vas a hacer una canción para un director de orquesta, tiene que ser algo sofisticado, pero yo no quería ser sofisticado porque iba a ser igual que todo. La intervención de Gustavo en este disco ha sido sumamente fuerte, porque están hablando ese público académico y ese público académico sabe cuáles son los sonidos. La entrada de Gustavo a la producción fue para bien”, reconoce el padre, quien también admite que el hijo albergaba ciertas reticencias al principio.

Héctor Lavoe era el Bad Bunny de la época, en los 70 ganaba 3000 dólares cuando el resto como mucho hacían 300 por show

“Él no quería grabar porque es una persona muy humilde y me decía ‘Papá, si yo entro en ese disco y salgo al lado suyo se tapa el sol con un dedo’, que me iba a opacar. Al final estás metiendo una figura mundial, y de hecho en todas las entrevistas sale a relucir su nombre” admite el trombonista. “Pero a mí no me importa un pepino quién se haga famoso y quién no porque a mí lo que me gusta es el arte. Yo nunca pensé que fuera a triunfar porque no soy comerciante, no soy banquero. ¿Que viene el dinero? Genial. Pero yo siempre estoy pensando en otra cosa. En la música”.

Óscar Dudamel junto a su hijo Gustavo interpretando 'Sueño alcanzado', tema que da nombre y comienzo al álbum y que está dedicado al director de orquesta.

Bad Bunny, a sus zapatos

En Sueño alcanzado, Dudamel no cuenta solo con la inestimable ayuda de su hijo y de su banda, sino que también se rodea de otros artistas como Alberto Crespo en el tema Tú me vas a matar o con Marlow Rosado y Yomel Galceran en Bonita son. Pero no es el único artista en el último año que ha querido salirse del molde probando nuevos sonidos de salsa y rumba. “Yo quería salir de esos estandartes, porque todo el mundo se ha tenido que dejar llevar en algún momento. A mí me preguntó la discográfica si yo sería capaz de grabar con Bad Bunny y fue como... realmente me vas a poner a pelear”, recuerda entre risas el músico, quien tiene una opinión algo diferente al resto con respecto al cantante puertorriqueño y su incursión en el terreno de la salsa con su último disco, Debí tirar más fotos.

“Bad Bunny está haciendo que muchos jóvenes se interesen por la salsa, pero yo solo puedo decir que lo comparan con Héctor Lavoe y el que hizo esa comparación es un grosero porque no está a la altura. Porque Héctor Lavoe ha sido el cantante, el sonido más grande que ha parido la isla. Héctor Lavoe era el Bad Bunny de la época, en los 70 ganaba 3.000 dólares cuando el resto como mucho hacían 300 por show. Ojo, yo no le critico. ¿Pero que un día me pongan a cantar con él? No sé… zapatero, a sus zapatos”, sentencia el trombonista.

Mientras asegura que ya prepara una continuación de Un sueño alcanzado que dé réplica a los siete temas de este álbum, Dudamel continúa actuando regularmente en el Café Berlín de Madrid, desde donde revoluciona a españoles, colombianos y puertorriqueños por igual, pero también aprovecha para dar lecciones de música entre canción y canción. “A la gente que viene le gusta que hablo mucho y luego me escriben diciéndome ‘yo no sabía eso, maestro’. Me gusta mucho documentar, porque mientras yo me documente y le cuente historias al público, es una forma de seguir fomentando la salsa, de que la historia siga viva. No puedes hacer música a lo loco, hay que llevar un mensaje. A mí, Dios me dio el don de llegar a la gente, de que llegue una pareja peleada y salga reconciliada. Es algo sumamente importante. Por eso mi fuerza en la vida siempre ha sido la salsa”.