España

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Por 0.50 euros puedes participar en cualquiera de los sorteos diarios de la Triplex de la Once (Infobae)
Por 0.50 euros puedes participar en cualquiera de los sorteos diarios de la Triplex de la Once (Infobae)
Guardar

¿Participaste en el sorteo 4 de las 17:00 horas de la Triplex de la Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los números ganadores de la lotería realizada este domingo 4 de octubre, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados ganadores de la Triplex de la Once

Fecha: 4 de octubre.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 2, 3, 4.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para jugar la Triplex de la Once son muy sencillos (Archivo)
Los pasos para jugar la Triplex de la Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La huelga de alquileres de las mujeres de Barakaldo en 1905: la primera gran protesta por la vivienda en España ya desembocó en una acampada y una huelga general

La magnitud de las movilizaciones, que se extendieron a Sestao, llevó al Gobierno a militarizar estas ciudades

La huelga de alquileres de las mujeres de Barakaldo en 1905: la primera gran protesta por la vivienda en España ya desembocó en una acampada y una huelga general

Diego Araiza, cardiólogo: “El aceite de oliva es buenísimo para el corazón, los datos son muy claros”

El especialista ha señalado tres hábitos que pueden mejorar la salud cardiovascular

Diego Araiza, cardiólogo: “El aceite de oliva es buenísimo para el corazón, los datos son muy claros”

La historia de un joven que se negó a que el pueblo de sus abuelos desapareciese por completo: “Necesitamos gente que venga con ganas de iniciar proyectos”

El concejo de Allande no tiene fondos de limpieza ni reconstrucción porque, hasta hace poco, los abuelos de Damián eran los únicos habitantes

La historia de un joven que se negó a que el pueblo de sus abuelos desapareciese por completo: “Necesitamos gente que venga con ganas de iniciar proyectos”

Los hijos de Sara Carbonero reaccionan a su caminata con Shakira junto a Isabel Jiménez y Paz Vega: “Mamá, eso tiene mucha aura”

La periodista habló con Javi de Hoyos justo antes de acompañar al escenario a la colombiana

Los hijos de Sara Carbonero reaccionan a su caminata con Shakira junto a Isabel Jiménez y Paz Vega: “Mamá, eso tiene mucha aura”

El nuevo Sumar elegirá su líder el 17 de octubre ante el posible adelanto electoral: estos son los candidatos en las quinielas

Los partidos que integran la coalición rebautizan su proyecto como Frente Amplio, a la espera de aglutinar a más sectores de la izquierda alternativa

El nuevo Sumar elegirá su líder el 17 de octubre ante el posible adelanto electoral: estos son los candidatos en las quinielas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo Sumar elegirá su líder el 17 de octubre ante el posible adelanto electoral: estos son los candidatos en las quinielas

El nuevo Sumar elegirá su líder el 17 de octubre ante el posible adelanto electoral: estos son los candidatos en las quinielas

La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

La Policía comienza a desalojar la playa del Trampolín, el asentamiento improvisado donde miles de migrantes viven desde la entrada masiva a Ceuta

El periodista que ha desnudado a los espías de Marruecos: “Lo que pasó en Ceuta fue fruto de una guerra soterrada entre servicios secretos, un toque de atención a España”

Una cueva desconocida bajo el bar, posible causa del derrumbe en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)

ECONOMÍA

A tu contrato de trabajo le faltan datos: todo lo que deben incluir las empresas desde este lunes según la nueva ley laboral

A tu contrato de trabajo le faltan datos: todo lo que deben incluir las empresas desde este lunes según la nueva ley laboral

La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

Las ‘startups’ cambian de piel: son más ‘jóvenes’, están volcadas en la IA y su objetivo es vender a empresas y dar el salto al exterior

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

DEPORTES

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”

Dana White, sobre el próximo combate de Topuria tras la derrota en Casa Blanca y su posible rival: “Me encanta la idea”

Qué fue de Lass Diarra, el jugador del Real Madrid que le ganó la batalla legal a la FIFA y firmó un acuerdo millonario con la NBA

De las 500 páginas del Real Madrid al Alzheimer de Negreira: la UEFA vuelve a mirar al FC Barcelona con “las espadas en todo lo alto”

España reina con pleno de victorias, pero peca de confianza ante una República Checa combativa hasta el final