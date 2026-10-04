De las 500 páginas del Real Madrid al Alzheimer de Negreira: la UEFA vuelve a mirar al FC Barcelona con “las espadas en todo lo alto”

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez; y el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta. (Gustavo Valiente/Europa Press)

Guardar

La UEFA tiene trabajo por delante. Al ‘caso City’ se unen ahora “una cantidad sustancial” de folios entregados por el Real Madrid en su cruzada contra el FC Barcelona y los pagos al colectivo arbitral entre los años 1994 y 2018.

El máximo organismo del fútbol europeo confirmó el 1 de octubre la recepción de más de 500 páginas, tal y como había prometido el presidente blanco, Florentino Pérez, en campaña.

PUBLICIDAD

No obstante, el Barça se agarra a que la investigación de 2023 nunca se cerró, por lo que no se podría reabrir. Sin embargo, desde ese mismo año, el expediente está dormido. La UEFA nunca archivó el caso y prefirió esperar a que la justicia española moviera ficha.

El FC Barcelona tiene derecho a recibir dicha cantidad de folios. Y después, a elaborar una respuesta. No obstante, todavía no hay fechas concretas. “La recepción del dossier del Madrid, por sí sola, no activa ningún plazo”, apunta a Infobae Felipe García, abogado especializado en derecho deportivo. Eso sí, “refuerza el material por el que la UEFA decidirá si abre expediente o lo amplía”. En la vía penal, “el escrito de defensa no llega hasta que las acusaciones formulen la suya”, y de momento no hay constancia de que se haya llegado a ese punto.

PUBLICIDAD

El caso negriera vuelve a primera línea. (Composición Infobae)

Negreira ya no es de la partida

A todo esto se suma un giro de guion del que este medio ya se hizo eco. El último informe del Instituto de Medicina Legal de Cataluña, tras una exploración médica el 24 de marzo de 2026, concluye que Negreira “no presenta las capacidades volitivas y cognitivas para comprender el alcance del procedimiento judicial”.

El exjefe de los árbitros fue diagnosticado con un deterioro cognitivo severo, compatible con demencia vascular subcortical y posible Alzheimer. Se trata de “un freno de mano absoluto”, explicó entonces García. Ahora es más claro. El artículo 383 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé archivar la causa respecto a quien se encuentre en esa situación.

PUBLICIDAD

Eso sí, el archivo “solo le afecta a él”. El procedimiento sigue contra el resto: el propio Barça como persona jurídica, sus antiguos directivos, Josep Maria Bartomeu (expresidente del FC Barcelona), Sandro Rosell (expresidente del FC Barcelona), Óscar Grau (exdirector ejecutivo del club), Albert Soler (exdirector de Deportes Profesionales del Barça) y el hijo de Negreira, Javier Enríquez Romero.

Joan Laporta y el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin. (EFE/Alejandro García)

Si Negreira calla, hablan las pruebas

Existe además una consecuencia directa que no se ha comentado lo suficiente. “Si Negreira no puede declarar en juicio, sus manifestaciones anteriores tienen un valor probatorio muy limitado frente a otros acusados”.

Es decir, la acusación tendría que basarse sobre todo en la documentación, la contabilidad y los peritajes, y en lo que declaren los testigos. “Ya nadie puede decir que los pagos no se han efectuado. El tema es el objeto de pago”, subraya el letrado.

PUBLICIDAD

José María Enríquez Negreira saliendo de los juzgados. (David Zorrakino/Europa Press)

Una instrucción a punto de cambiar de fase

En el juzgado, la jueza Alejandra Gil rechazó prorrogar otros seis meses la instrucción, como pedían el Madrid y la Fiscalía. El plazo formal venció el 1 de septiembre, pero eso no cierra la investigación: continuará hasta que la jueza dicte el auto de fin de instrucción, con algunas testificales aún pendientes para noviembre.

Ese auto fijará qué delitos pasan a la siguiente fase y contra quién. La causa sigue abierta por corrupción deportiva, corrupción entre particulares, administración desleal y falsedad documental. Además, el Real Madrid conserva su papel de acusación particular y podrá presentar su escrito de acusación.

PUBLICIDAD

Con Negreira en fuera de juego, todo podría acelerarse debido a que ya no hace falta esperar a los informes médicos. Sin embargo, García es prudente. “No esperaría una resolución rápida”.

“Es una causa compleja y con muchas partes personadas. Además, siguen abiertas cuestiones de fondo con mucho margen de recurso: la calificación de los hechos, especialmente si cabe hablar de cohecho dado el carácter de las funciones arbitrales, y la prescripción de una parte de los pagos, que se prolongaron durante más de 15 años”, explica el abogado a Infobae.

Felipe García, abogado deportivo. (cedida)

Lo que se juega el FC Barcelona

Si hay culpabilidad, como en el caso del Manchester City, el Barça puede ser castigado. Sin embargo, no por todos los organismos. En el caso de LaLiga, ni la competición ni la Federación pueden sancionar al club, dado que “las infracciones estaban prescritas”.

PUBLICIDAD

Ahora bien, la UEFA sí puede, y es más dura. Tiene su propio reglamento y, si las conductas atentan contra la integridad de la competición, el FC Barcelona se puede quedar sin Champions. Esa es “la consecuencia de mayor impacto deportivo y económico para el club”, según García.

Para los acusados, el castigo es diferente. Los directivos que autorizaron los pagos, o quienes los recibieron, se enfrentarían a “penas de prisión, multa e inhabilitación”, según los delitos que finalmente se les atribuyan.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta. (EFE/Alejandro García)

“Las espadas están en alto”

A un mes del Clásico, “las espadas están en todo lo alto”, dice García. Con el expediente en la mano, la UEFA podría reaccionar en cualquier momento si concluye que el proceso penal se va a alargar. De momento, no hay plazos fijados ni se ha hablado de sanciones. Le toca al FC Barcelona reaccionar y recibir una notificación formal mientras el Real Madrid pide “la máxima celeridad”.

PUBLICIDAD