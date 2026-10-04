El nuevo Sumar elegirá su líder el 17 de octubre ante el posible adelanto electoral: estos son los candidatos en las quinielas

Representantes de Sumar en el Congreso de los Diputados. (Europa Press)

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Es posible que los españoles decidan a su próximo presidente del Gobierno antes de que acabe el año y los partidos políticos ultiman movimientos para llegar a las urnas en las mejores condiciones. Pedro Sánchez se ha tomado dos días de reflexión para decidir si mantiene su promesa de agotar la legislatura o, por el contrario, disuelve las Cortes y se lanza a la batalla final de las urnas con el telón de fondo del problema de la vivienda.

Mientras tanto, Sumar ha mantenido una cumbre para tratar de resolver el puzle de su nuevo proyecto, todavía sin un líder tras el paso a un lado de su máximo referente, Yolanda Díaz; y después de varios batacazos electorales en las autonómicas. Con los comicios previstos inicialmente para 2027, el espacio político sostenía que no era urgente designar a un nuevo líder. Porque la prioridad, afirmaban, era definir un programa común que permitiera aglutinar a todas las fuerzas de la llamada izquierda alternativa, incluido Podemos, cuya relación está congelada desde la separación estatal en 2023.

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La crisis de la vivienda y la conmoción social provocada por el desahucio de Maricarmen parecen haber allanado el terreno para un acercamiento. Mientras suceden las conversaciones y ante la inminente convocatoria electoral, sectores de Sumar piden meter una nueva marcha. En la primera cumbre se ha acordado rebautizar el proyecto, que ahora pasará a llamarse Frente Amplio. Y el siguiente paso, quizá el más complicado, llegará pronto. Fuentes de la coalición ya han dado fecha: el 17 de octubre.

Y en estos momentos, estos son los nombres que han sonado en las quinielas.

Pablo Bustinduy

Las miradas llevan tiempo fijadas en el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, convertido en los últimos meses en uno de los políticos mejor valorados de la desgastada marca Sumar. Bustinduy ha formado parte del equipo negociador del decreto de vivienda y, de hecho, fue el encargado de defender los dos textos desde la tribuna del Congreso, donde exhibió una crítica enérgica contra PP, Vox y Junts per Catalunya por su rechazo.

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El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido este viernes en el Congreso el decreto ley para reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler y ha acusado a PP, Vox y Junts de "traicionar" al pueblo para servir la única causa y la única bandera del "rentismo". (Fuente: Congreso)

Ese protagonismo ha catapultado su nombre, que ya gozaba de buena reputación con sus victorias en el ministerio frente a empresas multimillonarias como Ryanair. En el último barómetro del CIS, Bustinduy figuraba como el segundo ministro mejor valorado, solo por detrás del titular de Economía, Carlos Cuerpo. Pese al clamor social que hay con su nombre, el ministro ha declinado su candidatura siempre que se le ha preguntado por ello, aunque sí matiza que pretende desempeñar un papel importante en la campaña electoral.

Mónica García

Y aquí es donde emerge el nombre de Mónica García, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid. La noticia, adelantada por El País, confirmó que un sector del espacio lo ha puesto sobre la mesa como posibilidad a considerar dentro de los perfiles candidatables que se manejan. Pero el problema es que García debería tomar una decisión que no es nada fácil para su formación: seis meses atrás la eligió para enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, territorio en el que también debe exhibir músculo frente al socialista Óscar López y la líder de Podemos, Ione Belarra.

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También es un movimiento complicado porque esa decisión llegó tras una batalla interna con Emilio Delgado, que plantó cara a la dirección por el control de las candidaturas a la Asamblea. La negociación se zanjó con un pacto que colocó a García al frente de la lista en la Asamblea y a Delgado en la lista al Congreso. Ahora, un posible cambio de posición podría alterar de nuevo el orden en la formación. El entorno de la ministra evita pronunciarse sobre ello, si bien no cierra la puerta a este nuevo reto. En una entrevista para La Sexta y ‘TVE’, García se limitó a decir que entraría en el “juego” de descartarse o no, recalcando que la cuestión del candidato será una elección colectiva entre todas las organizaciones.

Ada Colau

Una de las personas que ha asomado la cabeza en las últimas semanas ha sido la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, que se presenta como una alternativa real a Mónica García. Colau, que actualmente es presidenta de la fundación Sentit Comú, vinculada a Comuns, rechazó su candidatura a principios de año, pero ahora se muestra dispuesta a liderar la nueva coalición si se crea “un verdadero Frente Amplio”.

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La exalcaldesa de Barcelona y miembro de la Global Sumud Flotilla, Ada Colau, ha acudido este martes a la Audiencia Nacional (AN) para denunciar a Israel por cometer presuntos "crímenes de guerra y de lesa humanidad" al retener en aguas internacionales a los miembros de la flota que buscaba llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Colau ha tratado de llevar un perfil bajo desde que dejó la primera línea de la política. Sin embargo, la alcaldesa ha multiplicado recientemente sus apariciones a través de los medios de comunicación y en manifestaciones. Colau volvió a copar los titulares recientemente tras reconocer que tuvo que abandonar su piso en el que vivía con sus dos hijos porque “con un sueldo no podía” hacer frente a los gastos. “Lo he tenido que dejar y he tenido que ir a compartir piso con un familiar”, explicó la exalcaldesa en el programa Cafè d’Idees de RTVE.

Ese frente amplio que demanda Colau está condicionado a la inclusión de Podemos. Sectores del espacio consideran que puede ejercer de interlocutora con la formación y facilitar un entendimiento con Irene Montero, posicionada por la formación morada como candidata a liderar la lista en las urnas.

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Ernest Urtasun

Otra corriente dentro de los comunes apuesta por que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, encabece la lista. Su nombre no es nuevo en las quinielas. Diplomático, vinculado al ecologismo europeo y uno de los principales colaboradores de Yolanda Díaz, Urtasun ha demostrado su capacidad negociadora formando parte de la primera línea en las conversaciones sobre el decreto de vivienda.

El ministro no cierra la puerta al reto y ha asegurado que está a disposición de su espacio político ante “la batalla más importante que tendremos el año que viene”. “Yo jugaré el papel que mis compañeros decidan”, sostuvo en una entrevista en el programa El matí de Catalunya Ràdio.

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Irene Montero

La exministra y número dos de Podemos, Irene Montero, se ha postulado a la candidatura del partido de cara a las generales. Montero se ha abierto a la negociación con Sumar, pero ata la alianza a un proceso de primarias abiertas y a una línea más crítica con los socialistas, precisamente los dos asuntos que han llevado a ambas formaciones a protagonizar varios cruces.

Montero propuso inicialmente un tándem con el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, que aglutinase también a las izquierdas soberanistas. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por los republicanos, que no están dispuestos a sacrificar a su mayor activo electoral. Por parte de Sumar, los partidos de la coalición no ven con buenos ojos las primarias porque saben que daría ventaja a Podemos, dada la capacidad movilizadora de sus bases. La eurodiputada insiste en que su fórmula de alianzas será una en la que “pueda participar todo el mundo” y “se pueda presentar todo el mundo”.

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