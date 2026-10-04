Qué fue de Lass Diarra, el jugador del Real Madrid que le ganó la batalla legal a la FIFA y firmó un acuerdo millonario con la NBA

El exjugador del Real Madrid Lass Diarra (Europa Press)

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Lass Diarra jugó con el Real Madrid con el número 10 a la espalda. El centrocampista tuvo un largo recorrido en el mundo del fútbol, aunque su nombre también dio mucho que hablar fuera del terreno de juego. Tras salir de las filas blancas le golpeó el terrorismo yihadista, le ganó la batalla legal a la FIFA en un juicio histórico y firmó un acuerdo millonario para incluir su bebida isotónicas en la NBA.

La historia de Diarra en el conjunto blanco comenzó después de sus experiencias en el fútbol inglés, donde pasó por Chelsea, Arsenal y Portsmouth. Fue Manuel Pellegrini quien pidió su incorporación al Real Madrid, que pagó 20 millones de euros por el centrocampista. Su etapa en la capital española se extendió desde 2009 hasta mediados de 2012 y dejó 116 partidos, un gol y siete asistencias. Además, levantó tres títulos durante el ciclo de José Mourinho. Sin embargo, lo que vino después estuvo lejos de ser un camino tranquilo.

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Tras abandonar el Real Madrid, Diarra pasó por Rusia y los Emiratos Árabes, una etapa en la que tuvo que afrontar situaciones personales especialmente complicadas. Una de ellas comenzó con la difusión de un vídeo del ISIS. En las imágenes aparecía un soldado con buena parte del rostro cubierto y algunos medios británicos lo identificaron erróneamente como el exjugador del Arsenal e internacional francés. Diarra, musulmán, quedó así vinculado sin fundamento con el grupo yihadista. El futbolista tuvo que recurrir a sus abogados para negar las acusaciones y aclarar: “Nunca ha puesto los pies en Siria”.

El exjugador Lass Diarra (REUTERS/Charles Platiau)

Un año después llegaría otro episodio dramático. El 13 de noviembre de 2015, mientras disputaba con la selección francesa el partido frente a Alemania en Saint-Denis, varios atentados yihadistas golpearon las inmediaciones del estadio. Más de un centenar de personas perdieron la vida. Entre ellas estaba una prima de Diarra, a quien el futbolista consideraba “una hermana mayor”. El propio jugador comunicó la noticia en redes sociales horas después de la tragedia. Su trayectoria futbolística continuó posteriormente en el Paris Saint-Germain. El francés regresó así a su país para formar parte de un proyecto ambicioso, aunque nunca llegó a convertirse en una pieza imprescindible. En 2019, con 33 años, decidió retirarse.

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Lass Diarra y sus empresa de bebidas isotónicas

Pero el final de su carrera deportiva no significó el final de su actividad profesional. Dos años antes de colgar las botas, en 2017, Diarra había creado Heroic Life, una empresa especializada en bebidas isotónicas sin taurina. El proyecto comenzó a crecer y, apenas unos meses después de su lanzamiento, consiguió un acuerdo con la NBA para convertirse en patrocinador oficial de la competición. La colaboración contemplaba la aparición del logotipo de la NBA en el packaging de las bebidas, además de promociones entre ambas marcas y campañas de marketing digital.

La iniciativa estaba inicialmente enfocada en Francia, aunque la intención de Heroic Life era ampliar el acuerdo a nivel global, algo que finalmente no sucedió. Después de su retirada, Diarra pasó a dedicarse full-time a la compañía. Heroic Life cuenta actualmente con deportistas como Presnel Kimpembé, jugador del PSG, y Yacine Adli, volante del Milan, entre sus embajadores, además de otros representantes de distintas disciplinas.

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La batalla legal con la FIFA

A su faceta empresarial se sumó una batalla judicial que terminó enfrentándolo con la FIFA. El conflicto comenzó en 2014, cuando Diarra, tras quedar libre del Lokomotiv Moscú, intentó fichar por el Charleroi belga. El organismo rector del fútbol mundial le negó el traspaso debido a las deudas que mantenía con el club ruso. El Lokomotiv sostenía que Diarra había dejado de acudir a varios entrenamientos por decisión propia y el jugador afrontó una multa de 10 millones de dólares. El caso terminó en los tribunales y, en 2017, el Tribunal de Comercio de Charleroi falló a favor del francés.

La justicia belga consideró que el artículo 17.2 de la FIFA vulneraba el derecho comunitario de la Unión Europea al impedir la libre circulación de trabajadores. Por ese motivo, la FIFA tuvo que indemnizar al exjugador del Real Madrid. Así terminó tomando forma la segunda vida profesional de Lassana Diarra: después de vestir el dorsal 10 del Real Madrid, afrontar momentos personales difíciles y retirarse del fútbol con 33 años, encontró en los negocios y en una batalla legal contra la FIFA dos de los capítulos más singulares de su trayectoria.

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