Las ‘startups’ cambian de piel: son más ‘jóvenes’, están volcadas en la IA y su objetivo es vender a empresas y dar el salto al exterior

Un grupo de jóvenes emprendedores trabajando en su startup de la calle de Fuencarral en Madrid. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las startups españolas están cambiando de perfil. Nacen con una vocación internacional más clara, buscan a otras empresas como clientes y los emprendedores que las crean son cada vez más jóvenes. Al mismo tiempo, la inteligencia artificial ha dejado de ser una tecnología reservada a un grupo reducido de compañías para convertirse en una de las principales señas de identidad del nuevo ecosistema emprendedor: ya está presente en una de cada cuatro startups, frente al 15% de hace un año.

Esta transformación aparece recogida en el estudio Premios EmprendeXXI 2025-2026: señales de una nueva generación emprendedora en España y Portugal, elaborado por CaixaBank y Analistas Financieros Internacionales (Afi). El informe analiza las 1.006 candidaturas recibidas en la última edición de los Premios EmprendeXXI, una muestra que representa cerca de una quinta parte de las startups identificadas en España.

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El retrato que emerge del informe es el de una generación emprendedora diferente a la de hace unos años. La digitalización continúa siendo importante, pero pierde protagonismo frente a tecnologías de frontera y modelos de negocio diseñados desde el principio para vender a empresas, crecer fuera del mercado de origen y aprovechar nuevas herramientas como la inteligencia artificial.

Una generación emprendedora mucho más joven

La edad de las compañías y de sus creadores es uno de los primeros síntomas del cambio. El 60% de las startups tiene menos de dos años de vida, mientras que el peso de las empresas de entre tres y cuatro años ha caído del 19% al 14%.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva generación también parece nacer con una estrategia comercial más definida. El modelo B2B (Business-to-Business) —una empresa vende productos o presta servicios a otras organizaciones en lugar de hacerlo al consumidor final— ya está presente en el 77% de las compañías analizadas, consolidándose como la fórmula dominante. La gran empresa es el principal canal de comercialización para el 73% de las startups, mientras que el peso del cliente particular se ha reducido del 55% al 47%.

Este cambio supone un desplazamiento progresivo de los modelos puramente B2C (Business to Consumer) —vender productos o servicios al consumidor— hacia soluciones pensadas para integrarse en procesos empresariales, digitalizar compañías o proporcionar servicios especializados. Las nuevas startups buscan así convertirse en proveedores de otras empresas y aprovechar un mercado potencial mayor que el del consumidor individual.

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La inteligencia artificial se convierte en la gran protagonista

La otra gran transformación proviene de la inteligencia artificial. Una de cada cuatro startups ya utiliza esta tecnología, diez puntos porcentuales más que en la edición anterior. En apenas un año, la presencia de la IA ha pasado del 15% al 25% del total de candidaturas.

La importancia de esta tecnología no se mide únicamente por el número de compañías que la incorporan. También está ganando peso entre los inversores. Las startups especializadas en IA captaron 72,7 millones de euros de financiación, prácticamente la misma cantidad que las empresas biotecnológicas, que recibieron 73,3 millones.

La financiación captada por las compañías de inteligencia artificial creció un 59% respecto a la edición anterior, mientras que gran parte de las demás categorías tecnológicas registraron retrocesos. La IA se consolida así como una de las principales apuestas del nuevo ecosistema emprendedor.

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Pep Martorell, físico y doctor en informática, experto en IA y supercomputación, nos explica cómo están adaptando la inteligencia artificial las empresas españolas y los retos que esta supone para los trabajadores.

El salto al exterior ya no es una asignatura pendiente

La vocación internacional también aparece antes en la vida de las startups. El 44% ya comercializa sus productos o servicios fuera de sus mercados de origen. Entre aquellas que han dado el salto internacional, las ventas exteriores representan de media el 35% de sus ingresos.

En cuanto a los mercados, Europa continúa siendo la principal puerta de entrada. El 70% de las compañías internacionalizadas tiene a la Unión Europea como destino de expansión, aunque cada vez hay más empresas que miran hacia Norteamérica. El 16% ya vende en Estados Unidos y Canadá, tres puntos porcentuales más que en la edición anterior.

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El dato refleja una generación que no espera necesariamente a consolidarse en España para salir al exterior. La internacionalización forma parte cada vez más del diseño inicial del negocio y se convierte en una vía para ampliar clientes, ingresos y posibilidades de crecimiento.

Más empresas, pero menos dinero para financiarlas

El cambio de perfil de las startups coincide con un entorno de financiación más exigente. Las empresas analizadas captaron 345 millones de euros en 2025, frente a los 468 millones de 2024 y los 606 millones de 2023. En dos años, el volumen se ha reducido un 43%.

El descenso está relacionado, en parte, con el mayor peso de compañías muy jóvenes. Las startups con menos de un año de vida reciben de media algo más de 100.000 euros de financiación, mientras que las que tienen entre tres y cuatro años superan el millón de euros.

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Por ello, la financiación se ha convertido en el principal desafío señalado por las compañías. El 76% la identifica como su mayor reto, frente al 68% del año anterior. El problema se concentra especialmente en el momento en que una empresa necesita dejar atrás la fase inicial y conseguir los recursos necesarios para escalar.

Dos emprendedores revisan métricas de negocio frente a una pizarra con la planificación de su empresa emergente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La España vaciada, en el punto de mira de los emprendedores

Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía continúan concentrando la mayor parte de las startups. Sin embargo, el informe detecta señales de una progresiva descentralización de la innovación, con comunidades como Navarra y Castilla y León ganando protagonismo entre las compañías con mayor potencial de crecimiento.

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También aparecen especializaciones vinculadas a las características productivas y científicas de cada territorio. Castilla y León y Castilla-La Mancha destacan en Agrotech, Navarra en Biotech, mientras que Baleares, Galicia, Extremadura, Cantabria y Portugal presentan una presencia destacada de empresas relacionadas con la inteligencia artificial.

El resultado es un ecosistema más diverso territorialmente y con perfiles empresariales cada vez más definidos. La innovación ya no se concentra únicamente en los grandes hubs tecnológicos, sino que empieza a apoyarse en las capacidades específicas de cada región.