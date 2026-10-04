Amaia, la artista que hizo de la naturalidad su marca: “Tiene una cierta permisividad que a otra persona podría suponerle casi una cancelación”

El periodista y escritor Luis Álvarez Borrero publica 'Amaia: Plano secuencia'. (Sílex Ediciones, 2026)

Guardar

El 19 de diciembre de 2024, el Teatro Príncipe Gran Vía fue testigo de uno de los acontecimientos televisivos y musicales más recordados del año. “No hemos hablado de regalos, ¿no has traído nada?”, le preguntó un socarrón David Broncano a Amaia (Pamplona, 1999), como es tradición con los invitados de La revuelta. “Pues tengo... Algo tengo, sí“, contestó ella. ”Tengo una cosa... Tengo un pensamiento”, añadió, entonando el que sería el próximo single de su tercer álbum, Si abro los ojos no es real.

Lo que siguió fue un plano secuencia de tres minutos que comenzó en el sofá del programa, incluía astronautas en un croma verde y finalizaba en la calle próxima a Gran Vía, con una banda, un coro y con ella subida en el capó de una furgoneta. Amaia, que ya fue apodada entre 2017 y 2018 —cuando estaba en Operación Triunfo, programa que ganó— como Amaia de España, había vuelto a hacerlo: había despuntado una vez más. La metáfora de la escena, impecable a la par que extraña y novedosa, sirvió para ejemplificar muy bien la carrera de la cantante, que ahora el periodista y gestor cultural Luis Álvarez Borrero se ha encargado de recoger en Amaia: Plano secuencia (Sílex Ediciones, 2026), un libro que sirve más como archivo editorial que como biografía al uso. “Soy más una persona que ha recogido información y la ha ordenado de forma amena”, asegura.

PUBLICIDAD

Amaia Romero presenta su nuevo single, 'Tengo un pensamiento', en 'La Revuelta'. (RTVE)

El periodista, que plasmó la vida y obra del cineasta Alberto Rodríguez, responsable de La isla mínima o Los tigres, en un libro en el que él mismo participó y que lleva su mismo nombre (Sílex Ediciones, 2023), en esta ocasión no tuvo el placer de contar con el beneplácito de la artista. “Estaban advertidos de que el libro iba a salir, pero no había contactado con ellos previamente”, reconoce. “Cuando la editorial me dijo que lo iba a publicar, fue cuando le escribí a su hermano Javier, su mánager”. A cambio, él le pidió una copia de la obra.

Fórmula Amaia

A lo largo de 273 páginas, Álvarez Borrero expone la evolución artística y personal de Amaia desde que participó en el programa de Telecinco Cántame una canción, en 2010, pasando por su aparición en el programa de La 1, y hasta la publicación de su tercer disco en enero del año pasado. Una obra que celebra sus primeros nueve años de carrera y que surgió precisamente porque al autor “le atraía su proyecto”. “Me llamaba mucho la atención cómo se estaba gestionando todo el proceso desde que salió de OT y el lanzamiento del primer disco, que retrasó”, explica. Es decir, la Amaia personaje, la Amaia machina. A partir de ahí, reconstruye su trayectoria e indaga en las claves de su éxito, apoyándose en entrevistas, declaraciones públicas, canciones y algunos de los momentos más reconocibles de su carrera, como el ya inolvidable: “¿Pero qué dices de surfera? Si yo soy de Pamplona”, una de sus frases más míticas pronunciadas en la Academia de TVE.

PUBLICIDAD

Esa autenticidad de vértigo es precisamente una de las bases de su triunfo. “Este Goya me lo voy a meter por el culo”, dijo durante los premios de la Academia de 2020, cuando fue invitada a participar en el programa paralelo de RTVE Goyas Golfos, doblando a Antonio Banderas mientras recogía su galardón por Dolor y gloria. “Ella ha podido ir construyendo ese personaje que está un poquito por encima del bien y del mal, en el buen sentido de la palabra. Pero también es producto de que no es una artista que ha focalizado mucho su atención en darle visibilidad a su proyecto a través de las redes sociales”, explica el autor.

La cantante sube una media de 10 posts a Instagram al año (acumula 135 desde 2018), entre ellas colaboraciones pagadas y anuncios musicales. De vez en cuando, cuelga un recap con 15 fotos random, desde haciendo la compra a una con un falso torso masculino hipermusculado. Esa rareza que la hace única también sirve para su proyecto: anunció su último disco con imágenes promocionales vestida de oficinista y la promo de su gira siendo perseguida nada más y nada menos que por un águila que le arrebata el móvil.

PUBLICIDAD

“El hecho de que no se exponga tanto hace que siga manteniendo un cierto aura de misticismo. Tiene cierta permisividad a la hora de decir cosas que a otra persona podrían suponerle casi una cancelación”, dice sobre ese estatus casi intocable que ha construido alrededor de su figura.

A esa “mezcla de espontaneidad y naturalidad”, el autor suma otros factores. “Ha tenido la suerte de estar bien rodeada”, explica, especialmente por la figura de su hermano y por un entorno familiar vinculado de una u otra forma a la música —con una saga que abarca desde su tía, catedrática de canto en el Conservatorio Superior de Navarra, hasta una madre con estudios de piano y flauta, un padre aficionado a la guitarra y un hermano y primos con formación instrumental—.

PUBLICIDAD

Durante un acto público en un escenario, la cantante Amaia Romero coincide con autoridades como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el político Salvador Illa. Tras subir al escenario, la artista recibe un galardón y muestra junto a Pedro Sánchez una pequeña pancarta con la inscripción «Decreto Maricarmen» ante los asistentes.

Pero también porque ha tenido “un acierto de ser paciente”. “A lo mejor no tenía claro lo que le gustaba, pero sí lo que no quería hacer”, asegura sobre su etapa posterior a Operación Triunfo, que coincidió con ser representante de Eurovisión junto con su expareja, Alfred García. “Tuvo un máster exprés de qué era la industria musical, cuál era el timing, cuáles eran las prioridades. Creo que, en su caso, eso es lo que ha marcado la diferencia”. Por encima de todo está su voz, que el autor define como “prodigiosa”. “Ya desde que abrió la boca en Operación Triunfo se veía que ahí había algo diferente”. Más allá de “sus salidas de pata, sus comentarios fuera de lugar, divertidos, espontáneos” y de esa mezcla de naturalidad que conquistó al público, “claramente tenía un don musical”.

Las cosas de palacio van despacio

Como bien dice el refrán, las cosas de palacio van despacio. Tras ganar el programa y fichar por Universal y Primavera Labels, Amaia publicó su primer tema el 18 de diciembre de 2018, diez meses después de ganar OT. Un nuevo lugar duraba apenas un minuto y 50 segundos, y era un tema naíf carente de metáfora alguna. Las críticas no tardaron en llegar: ¿el público había esperado tanto para eso? Esa simplicidad es ahora su seña de identidad, aunque eso sí, le costó encontrarla. “Desde el principio, alguien la convenció de que era importante que fuera compositora. Evidentemente, al principio componía poco, porque la cría estaba empezando y no sabía. Pero en el primer disco ya hay un porcentaje bastante significativo de letras que son de ella. Eso es un punto muy a favor en su carrera, porque le permite plantear un discurso propio”.

PUBLICIDAD

La cantante, que para entonces trabajaba con el prestigioso músico Raül Refree —que ha trabajado con Rosalía, Rodrigo Cuevas y ahora, en la BSO de La bola negra—, se fue a Nueva York a grabar su primer trabajo. Pero este se bajó del barco y fue sustituido por Santiago Motorizado, cantante y compositor del grupo de rock argentino Él Mató a un Policía Motorizado. Entonces, el disco pasó a grabarse en Argentina y Chile. “Había mucha prisa por sacar un disco, pero yo quería hacerlo bien y cuidar cada detalle”, dijo ella a El País. “Ese lujo realmente creo que fue algo que ella se curró”, sostiene el autor. “Tuvieron que mantener sus pulsos para que las cosas fueran al ritmo que ellos querían y no al ritmo que el sello seguramente les estaba demandando”.

Un camino muy distinto al que siguió Aitana, su compañera y amiga en Operación Triunfo, que optó por aprovechar desde el principio el impulso del programa y encadenar lanzamientos con mayor rapidez. “En el caso de Aitana, yo creo que ella se montó en el primer tren que pasó, que no quiere decir que fuera malo. Al contrario, el tiempo ha demostrado que era uno excelente”, compara, antes de añadir que “en el caso de Amaia, el ritmo fue otro”.

PUBLICIDAD

Amaia tocando la flauta-silla travesera.

El refrán también se aplica a una carrera que ya tiene la vista puesta en el público internacional y en seguir diversificándose, en su caso, como actriz. El pasado mes de abril, Amaia se unió al selecto club de españoles que protagonizó un episodio en el Tiny Desk, el famoso ciclo de actuaciones en directo de la radio pública estadounidense NPR. La navarra se plantó en Washington mostrando sus habilidades —y personalidad— como instrumentalista usando una silla-flauta travesera, una estrategia “coherente”, según el periodista, con la que ha ido enseñando a lo largo de su carrera.

Su futuro, sin embargo, ya no está en Universal. El pasado agosto, Sony Music anunció la bienvenida de la artista, un movimiento que Álvarez Borrero interpreta precisamente en clave internacional “porque ya tiene controlado el mercado español”. En tanto, también tiene su carrera de actriz, cuyo debut llegó con los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi, en La mesías, en 2023, y este año ha saltado al cine de la mano de Pedro Almodóvar con Amarga Navidad. A partir de ahí, el reto está en mantenerse. “Lo difícil no es crecer, lo difícil es llegar a una cota alta y mantenerse”. “Tener siempre algo que contar y algo que decir que llame la atención, mantenerlo en el tiempo, es muy complicado”. Aun así, en su caso ve margen: “Ella tiene cualidades fuera de serie. El tiempo dirá”.

PUBLICIDAD