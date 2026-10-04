Vuelven Antonia Scott y Jon Gutiérrez (Victoria Luengo y Hovik Keuchkerian) en ‘Reina Roja 2. Loba negra’: “Son como Mulder y Scully en ‘Expediente X’”

Entrevistamos al director Koldo Serra y a los actores Victoria Luengo y Hovik Keuchkerian.

Guardar

Hace dos años se estrenó Reina Roja, adaptación de la novela de Juan Gómez-Jurado, que se convirtió en un fenómeno de ventas durante dos años consecutivos, alcanzando más de dos millones de ejemplares vendidos.

El director Koldo Serra se encargó de trasladar este universo literario al formato serie y de perfilar los personajes de Antonia Scott, una mujer con un coeficiente intelectual que la convertía en la persona más inteligente del planeta, y Jon Gutiérrez, su fiel escudero, un hombre de gran complexión y enorme corazón.

PUBLICIDAD

En un acierto de casting, ambos serían interpretados por Victoria Luengo y Hovik Keuchkerian, que lograron dotar de humanidad a unos personajes poco comunes dentro del género negro. Dos personajes entre los que, por una vez, no existe ningún interés romántico, sino que prevalece por encima de todo el cuidado y el cariño.

Victoria Luengo y Hovik Keuchkerian en 'Reina Roja 2. Loba Negra'. (Prime Video)

“Son como Mulder y Scully en Expediente X. Es decir, es otra cosa, sabes que entre ellos hay amor de verdad y eso es el motor de la serie”, cuenta Koldo Serra. “Y, como director, ha sido facilísimo, porque ellos dos también encajaron y solo tuve que poner la cámara para filmarlos”.

PUBLICIDAD

Victoria Luengo lo ratifica: “Yo creo que ha sido bonito mirarse de verdad. A veces tienes la suerte de que te toca un compañero con el que las cosas suceden sin que haya que forzarlas, con el que congenias. Y eso hace el trabajo mucho más fácil y más divertido. Para mí es lo más bonito de la serie, su alma, la realidad humana que transmiten ellos dos, cómo se quieren, cómo se acompañan, el miedo que tienen de perderse. Eso no suele ocurrir en series mainstream, una relación tan incondicional entre dos personas sin que exista un interés romántico, que se acompañen en lo bueno y en lo malo. A mí me gusta porque me ha pasado en la vida real también con él”.

Esta segunda temporada, titulada Reina Roja 2. Loba negra (que corresponde con la segunda parte de la trilogía de Juan Gómez-Jurado), desplaza la investigación desde Madrid hasta Marbella para seguir el rastro de una mujer desaparecida tras el asesinato de su marido, un mafioso ruso. Se llama Lola (Adriana Torrebejano), está embarazada y toda una organización criminal va detrás de ella.

PUBLICIDAD

Adriana Torrebejano en 'Reina Roja 2. Loba negra'. (Prime Video)

En esta ocasión, la trama incorpora el tráfico de personas, hay autoridades corruptas, una sicaria mortífera y el regreso de los esbirros de Mr. White, el villano que disparó al marido de Antonia, que permanece en coma.

Tras la pista de todos ellos avanzará la Loba Negra, la asesina a sueldo encarnada por Javiera Sky, mientras los inspectores Romero y Belgrano, a los que dan vida Silvia Abascal y Mauricio Morales, combaten el crimen organizado en la Costa del Sol y recibirán de mala gana la ayuda de Antonia y Jon en el caso de la muerte del mafioso ruso.

PUBLICIDAD

Para Koldo Serra, esta nueva entrega le ha resultado de lo más satisfactoria, porque ha podido ampliar la cosmogonía más allá de la historia de los orígenes que contaba la primera parte. “En realidad, no he conseguido salir del universo de Reina Roja en cinco años. Literalmente, sueño con Vicky y Hovik todos los días, porque he solapado la postproducción de la segunda parte con la ‘preproducción’ de la tercera. Así que los veo todos los días en montaje, en las pruebas de sonido, en los retoques de efectos digitales...”, cuenta el director.

A pesar de los cambios y de las incorporaciones, que mejoran considerablemente el relato con respecto al anterior, es la relación entre Antonia Scott y Jon Gutiérrez el núcleo cordial de la historia que da sentido a todo: dos personajes que se entienden y se comprenden a pesar de sus particularidades y que se cuidan de verdad el uno al otro a través de una relación preciosa.

PUBLICIDAD

El universo de Juan Gómez-Jurado

El estreno de la segunda temporada coincide con el final del rodaje de la tercera, que adaptará Rey Blanco, cierre de la trilogía. El mundo narrativo de Gómez-Jurado ya se ha extendido con Cicatriz (2024), precuela de la saga emitida por RTVE, y con la futura adaptación cinematográfica para Prime Video de Todo arde, protagonizada por Aura Garrido.

La primera temporada de Reina Roja entró en el top 10 de visualizaciones de Prime Video en más de 120 países y llegó a ser la serie de habla no inglesa más vista de la plataforma a escala mundial.

PUBLICIDAD

Saga 'Reina Roja', de Juan Gómez-Jurado. (Gentileza de Penguin Random House)

Juan Gómez-Jurado había publicado antes los thrillers Espía de Dios (2006) y El emblema del traidor (2008), y también creó las colecciones infantiles y juveniles Alex Colt, Rexcatadores y Amanda Black, estas dos últimas junto a Bárbara Montes. El escritor participa asimismo en los podcasts Todopoderosos y Aquí hay dragones.

Ocho años después del debut de Antonia Scott, la saga de Reina Roja ha vendido 4,5 millones de ejemplares en todo el mundo, según Ediciones B. Gómez-Jurado extendió ese mismo universo con Todo arde (2022), seguido de Todo vuelve (2023) y Todo muere (2024), una trilogía cuya historia puede leerse de forma independiente.

PUBLICIDAD